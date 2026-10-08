Action de grâce 2026 : Voici ce qui sera ouvert ou fermé au Québec

Pour ne pas te cogner le nez sur une porte barrée.

Une affiche « fermé ».

On t'a fait une liste de tout ce qui sera ouvert ou fermé au Québec lors de l'Action de grâce 2026.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

La longue fin de semaine de l'Action de grâce arrive à grands pas au Québec, et avec elle, la question qui revient chaque année. Qu'est-ce qui sera ouvert ou fermé ce lundi 12 octobre? Rien de pire que de te présenter devant une porte barrée en plein congé.

À lire également : Voici tous les congés fériés au Québec en 2026 pour planifier tes longs week-ends

Que tu prévoies un souper de famille, une sortie aux pommes ou simplement une journée de repos avant de retourner au travail mardi, mieux vaut planifier tes courses et tes commissions d'avance.

Si tu te déplaces à Montréal, garde aussi en tête que la fin de semaine sera marquée par le Marathon Beneva de Montréal et par des fermetures au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Voici ce qui sera ouvert et ce qui sera fermé au Québec pour l'Action de grâce 2026.

Ce qui sera ouvert

Bonne nouvelle pour tes courses de dernière minute, la plupart des commerces pourront t'accueillir ce lundi, souvent selon un horaire ajusté. Il vaut toujours mieux vérifier les heures d'ouverture de ta succursale avant de te déplacer.

  • Les épiceries et les marchés publics
  • Les dépanneurs et les stations-service
  • Les centres commerciaux et la majorité des boutiques
  • Les succursales de la SQDC
  • Plusieurs restaurants, cafés et bars
  • Les cinémas
  • Les musées d'Espace pour la vie, comme le Jardin botanique, le Biodôme, l'Insectarium et le Planétarium
  • Plusieurs autres musées et attraits touristiques
  • Le transport collectif, généralement selon un horaire de jour férié

Pour la collecte des ordures, du recyclage et du compost, ainsi que pour les écocentres, l'horaire varie d'une municipalité à l'autre. Consulte le site de ta ville ou de ton arrondissement pour éviter les mauvaises surprises.

Ce qui sera fermé

Comme l'Action de grâce est un jour férié, plusieurs services publics et institutions fermeront toutefois leurs portes pour la journée.

  • La majorité des succursales de la SAQ, à l'exception de certaines, notamment dans les centres commerciaux
  • Les banques et les caisses
  • Les bureaux de Postes Canada, et il n'y aura pas de livraison du courrier
  • Les centres de service de la SAAQ
  • Les bureaux municipaux
  • Les bureaux de Service Canada et de Passeport Canada
  • La plupart des bibliothèques

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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