Tu as des chances de voir des aurores boréales scintiller au-dessus du Québec ce week-end
Lève les yeux au ciel, ça s'annonce féerique! 🤩
Entre la dinde et les tartes à la citrouille, garde du temps pour regarder le ciel ce week-end! Des aurores boréales pourraient étinceler au-dessus du Québec pendant le long congé de l'Action de grâce, et samedi soir s'annonce comme le meilleur moment pour admirer ce spectacle à couper le souffle.
À lire également : Action de grâce 2026 : Voici ce qui sera ouvert ou fermé au Québec
Le Centre de prévision de la météo spatiale de la NOAA a mis à jour sa veille de tempête géomagnétique ce vendredi 9 octobre à 16 h 36 UTC (12 h 36, heure du Québec). L’agence américaine prévoit maintenant une tempête mineure (G1) dès vendredi, qui pourrait atteindre le niveau modéré (G2) pendant la fin de semaine.
Selon la NOAA, cette tempête géomagnétique de catégorie G2 pourrait permettre d'observer des aurores boréales aussi loin au sud que les États américains de New York, du Wisconsin et de Washington. Le Québec pourrait donc également profiter du spectacle, même dans certaines régions plus au sud de la province, si les conditions sont favorables.
Le meilleur moment pour sortir serait la soirée de samedi. Dans ses prévisions sur trois jours, la NOAA anticipe une activité géomagnétique de niveau G1 dès 20 h samedi (heure du Québec), puis un sommet de niveau G2, avec un indice Kp de 5,67, entre 23 h samedi et 2 h dimanche. Ce créneau tombe en pleine noirceur, ce qui est idéal pour l’observation.
Pour mettre toutes les chances de ton côté, l'Agence spatiale canadienne recommande de t'éloigner des villes et de la pollution lumineuse. Plus tu te trouves au nord, meilleures sont tes chances : l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et la Gaspésie sont généralement bien placés. Dans le sud de la province, les aurores seraient plutôt visibles bas sur l'horizon nord.
Évidemment, un ciel dégagé sera essentiel pour admirer ces lumières dansantes. Avant de prendre la route, consulte les prévisions d'Environnement Canada pour ta région.
Prépare ton thermos de café Baileys, habille-toi chaudement et garde un œil sur le ciel. Avec un peu de chance, ton long week-end pourrait avoir une touche de magie!
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.