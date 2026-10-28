Le plus grand Liquidation Marie au Québec a enfin une date d’ouverture à Saint-Jérôme
Profites-en pendant qu’il est temps, l’ancienne adresse ferme d'ici quelques jours!⏳
Le compte à rebours est lancé à Saint-Jérôme! Après des mois d’attente, Liquidation Marie a enfin confirmé quand ouvrira sa nouvelle succursale, qui deviendra la plus grande épicerie à bas prix de la bannière au Québec. Mais avant de remplir ton panier au nouveau local, il faudra dire au revoir à l’ancien.
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L’annonce a été faite sur Facebook le 27 octobre, un peu plus de quatre mois après que l’entreprise a dévoilé son projet de déménagement. L’ouverture, d’abord prévue à la fin octobre, aura finalement lieu quelques jours plus tard, et la transition entre les deux adresses se fera rapidement.
La succursale actuelle, dans le secteur Saint-Antoine, fermera définitivement ses portes le dimanche 1er novembre à 17 h. L’équipe invite d’ailleurs sa clientèle à y passer une dernière fois pour mettre la main sur les derniers produits en tablette.
Il faudra ensuite patienter trois jours, puisque la nouvelle adresse accueillera sa clientèle le jeudi 5 novembre dès 9 h, au 1105, rue Jean-Baptiste-Rolland.
Un local trois fois plus grand
Le nouvel emplacement s’étendra sur 15 000 pieds carrés, soit trois fois la superficie de l’ancien magasin. C’est assez pour détrôner la succursale de Saint-Roch-de-l’Achigan, qui détenait jusqu’ici le titre de plus grand Liquidation Marie au Québec avec ses 10 800 pieds carrés.
Situé à côté du Party Expert et à proximité du Costco, le magasin sera aussi plus facile d’accès grâce à l’autoroute 15, tout près.
Ce changement d’adresse règle au passage deux irritants pour la clientèle. D’abord, le stationnement, qui ne comptait que 25 places à l’ancien emplacement, sera beaucoup plus grand. Ensuite, l’épicerie pourra enfin offrir une sélection complète : à son adresse actuelle, un commerce voisin lui imposait des restrictions sur certains produits.
D’autres ouvertures à venir
Saint-Jérôme n’est pas la seule ville à surveiller dans les prochaines semaines. Depuis l’ouverture de la succursale à Sainte-Julie le 15 octobre dernier, Liquidation Marie compte 16 succursales au Québec, et deux autres s’ajouteront d’ici la fin de l’année, a confirmé à Narcity la propriétaire Marie-Ève Breton.
Les Laurentides auront droit à une deuxième adresse, puisqu’un Liquidation Marie s’installera à Boisbriand en décembre. Le même mois, la bannière fera aussi son entrée en Mauricie, à Trois-Rivières, dans le secteur du District 55.
L’enseigne comptera donc 18 succursales d’ici la fin de 2026, et elle n'a pas l'intention de s’arrêter là : l'entreprise vise une cinquantaine d’adresses dans la province d’ici trois ans.
Ouverture du nouveau Liquidation Marie à Saint-Jérôme
Quand : 5 novembre 2026
Adresse : 1105, rue Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme, QC
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