Le plus grand Liquidation Marie au Québec a enfin une date d’ouverture à Saint-Jérôme

Profites-en pendant qu’il est temps, l’ancienne adresse ferme d'ici quelques jours!⏳

L'ancienne succursale Liquidation Marie à Saint-Jérôme. Droite : Marie-Ève Breton dans la nouvelle succursale Liquidation Marie de Saint-Jérôme.

L'ancienne succursale Liquidation Marie à Saint-Jérôme ferme ce 1er novembre 2026.

Narcity Québec, Marieve Breton | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Le compte à rebours est lancé à Saint-Jérôme! Après des mois d’attente, Liquidation Marie a enfin confirmé quand ouvrira sa nouvelle succursale, qui deviendra la plus grande épicerie à bas prix de la bannière au Québec. Mais avant de remplir ton panier au nouveau local, il faudra dire au revoir à l’ancien.

À lire également : La proprio de Liquidation Marie se défend de nuire aux banques alimentaires

L’annonce a été faite sur Facebook le 27 octobre, un peu plus de quatre mois après que l’entreprise a dévoilé son projet de déménagement. L’ouverture, d’abord prévue à la fin octobre, aura finalement lieu quelques jours plus tard, et la transition entre les deux adresses se fera rapidement.

La succursale actuelle, dans le secteur Saint-Antoine, fermera définitivement ses portes le dimanche 1er novembre à 17 h. L’équipe invite d’ailleurs sa clientèle à y passer une dernière fois pour mettre la main sur les derniers produits en tablette.

Il faudra ensuite patienter trois jours, puisque la nouvelle adresse accueillera sa clientèle le jeudi 5 novembre dès 9 h, au 1105, rue Jean-Baptiste-Rolland.

Un local trois fois plus grand

Le nouvel emplacement s’étendra sur 15 000 pieds carrés, soit trois fois la superficie de l’ancien magasin. C’est assez pour détrôner la succursale de Saint-Roch-de-l’Achigan, qui détenait jusqu’ici le titre de plus grand Liquidation Marie au Québec avec ses 10 800 pieds carrés.

Situé à côté du Party Expert et à proximité du Costco, le magasin sera aussi plus facile d’accès grâce à l’autoroute 15, tout près.

Ce changement d’adresse règle au passage deux irritants pour la clientèle. D’abord, le stationnement, qui ne comptait que 25 places à l’ancien emplacement, sera beaucoup plus grand. Ensuite, l’épicerie pourra enfin offrir une sélection complète : à son adresse actuelle, un commerce voisin lui imposait des restrictions sur certains produits.

D’autres ouvertures à venir

Saint-Jérôme n’est pas la seule ville à surveiller dans les prochaines semaines. Depuis l’ouverture de la succursale à Sainte-Julie le 15 octobre dernier, Liquidation Marie compte 16 succursales au Québec, et deux autres s’ajouteront d’ici la fin de l’année, a confirmé à Narcity la propriétaire Marie-Ève Breton.

Les Laurentides auront droit à une deuxième adresse, puisqu’un Liquidation Marie s’installera à Boisbriand en décembre. Le même mois, la bannière fera aussi son entrée en Mauricie, à Trois-Rivières, dans le secteur du District 55.

L’enseigne comptera donc 18 succursales d’ici la fin de 2026, et elle n'a pas l'intention de s’arrêter là : l'entreprise vise une cinquantaine d’adresses dans la province d’ici trois ans.

Ouverture du nouveau Liquidation Marie à Saint-Jérôme

Quand : 5 novembre 2026

Adresse : 1105, rue Jean-Baptiste-Rolland, Saint-Jérôme, QC

Page Facebook du Liquidation Marie



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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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