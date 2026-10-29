Accident de train en Espagne : Des Canadiens parmi les victimes et voici ce qu'on sait
Une victime canadienne est toujours introuvable
L'Espagne est en deuil, alors que l'une des pires accident de train de son histoire est survenue ce mercredi 28 octobre. Au moins 69 victimes ont perdu la vie. Parmi la centaine de personnes blessées se trouvent des ressortissants et ressoritssantes du Canada. On te résume ce que l'on sait de cette tragédie la plus meurtrière au pays depuis 2013.
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Le drame s'est produit vers 8 h 53, heure locale, dans la municipalité d'Urda, située au sud de Madrid. Deux trains à grande vitesse (TGV) qui circulaient en direction de Séville sont entrés en collision.
Plus tôt en matinée, un premier train de la compagnie privée Iryo avait quitté la gare d'Atocha, à Madrid, avec 152 personnes à bord. Un second train, exploité par la société ferroviaire nationale Renfe, avait pris le départ quelques minutes plus tard, transportant près de 400 passagers et passagères, comme le rapporte l'Agence France-Presse.
Or, vers 8 h 30, une défaillance informatique aurait provoqué l'arrêt de six trains sur un tronçon de 69 kilomètres, dont les deux convois impliqués dans la catastrophe.
Selon les explications fournies par le ministre espagnol des Transports, Óscar Puente, le centre de contrôle de Madrid aurait autorisé le train de Renfe à reprendre sa route, malgré un signal rouge indiquant qu'un autre convoi se trouvait toujours sur la même voie.
Dix-sept minutes plus tard, le train de Renfe aurait violemment percuté l'arrière de celui d'Iryo, qui était demeuré immobilisé en attendant l'autorisation de repartir.
La force de l'impact a été telle que deux voitures du train percuté ont été projetées en bas d'un talus, subissant d'importants dommages.
Au moins 69 personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine ont été blessées, selon le bilan provisoire des autorités espagnoles.
Selon Affaires mondiales Canada, sept personnes venant du Canada sont parmi les victimes. Six d'entre elles seraient blessées alors qu'une autre est portée disparue.
« Je voudrais exprimer ma plus profonde tristesse et solidarité avec les victimes de la catastrophe ferroviaire en Espagne, a déclaré le premier ministre canadien, Mark Carney, devant les journalistes, ce mercredi. Mes pensées sont avec eux. »
Qu'est-ce qui a causé l'accident?
Bien que les circonstances exactes de la collision restent à éclaircir, les premières informations pointent vers une possible erreur humaine survenue après une panne du système informatique chargé de surveiller la circulation ferroviaire.
Selon le ministre des Transports, les autorités connaissaient pourtant l'emplacement des trains au moment où l'autorisation de repartir a été donnée.
La vitesse du train de Renfe au moment de la collision demeure inconnue. Sur cette portion du réseau ferroviaire, les trains peuvent toutefois circuler jusqu'à 200 km/h.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la catastrophe, tandis que les opérations de recherche se poursuivent sur les lieux.
Cette collision survient moins d'un an après un autre grave accident ferroviaire qui avait coûté la vie à 46 personnes, le 18 janvier dernier, à Adamuz, dans le sud de l'Espagne.
Avec au moins 69 décès, le drame d'Urda devient le pire accident ferroviaire survenu au pays depuis 2013, lorsqu'un déraillement près de Saint-Jacques-de-Compostelle avait fait 80 morts.
Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a réclamé que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette nouvelle tragédie. Il a par ailleurs décrété trois jours de deuils nationaux à partir de ce jeudi.
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