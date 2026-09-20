6 voyages en train à partir du Québec pour une escapade d'automne inoubliable
Pas de voiture? Pas de problème! 😍
Pas envie de conduire pour ton road trip d'automne? Bonne nouvelle : pas besoin d'auto pour explorer certaines des plus belles régions du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario cette saison. Le train s'occupe de tout, pendant que tu profites du trajet. Et niveau paysages, difficile de faire mieux pour observer défiler les couleurs d'automne, le tout sans lever le petit doigt.
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On a rassemblé six destinations accessibles depuis le Québec, parfaites pour une escapade automnale sans voiture. Villages pittoresques, villes chargées d'histoire ou coins nature à couper le souffle : il y en a pour tous les goûts. Prépare ton sac, le voyage commence ici!
La Malbaie, QC
Itinéraire : Entre Québec et La Malbaie | Entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie
Prix : À partir de 99 $ pour Baie-Saint-Paul - La Malbaie et 183,50 $ en rabais pour Québec - La Malbaie (aller-retour)
Quand : Jusqu'au 1er novembre 2026
Pourquoi tu dois y aller : Promenades au bord de l'eau, ambiance festive et nature à couper le souffle, voici ce qui t'attend à La Malbaie. Le Train de Charlevoix t'y amène directement depuis Québec ou Baie-Saint-Paul. Une fois sur place, prévois du temps pour la Fromagerie St-Fidèle (fromages fins et bar laitier inclus!), une pause détente au spa nature de l'Auberge des Falaises, et une balade dans les galeries d'art et petites boutiques du coin. Ne quitte surtout pas la région sans passer par la jetée de Pointe-au-Pic, un pont suspendu spectaculaire qui se termine sur des bancs et une pergola avec vue imprenable sur la rivière Malbaie.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Bathurst, N-B
Itinéraire : Montréal - Bathurst
Prix : À partir de 111 $
Pourquoi tu dois y aller : Envie de fruits de mer et d'air salin sans quitter le pays? Un train te mène directement de Montréal jusqu'à Bathurst, au Nouveau-Brunswick! Sur place, attends-toi à des panoramas spectaculaires et une ambiance de village côtier authentique. Entre les boutiques et galeries d'art de la Promenade Waterfront et les balades sur les sentiers en bord de mer, il y a de quoi faire une petite escapade. Compte environ 14 heures de train, mais le voyage à travers les Maritimes vaut clairement le détour.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
St. Marys, ON
Itinéraire : Montréal - Toronto - St. Marys
Prix : À partir de 38 $
Pourquoi tu dois y aller : Avec ses édifices en calcaire au charme européen et son centre-ville piétonnier bordé de cafés et de boutiques d'antiquités, St. Marys en Ontario a des airs de décor de film romantique, surtout quand les couleurs de la saison s'en mêlent. Le fameux Grand Trunk Trail, un ancien pont ferroviaire transformé en sentier panoramique au-dessus de la rivière, est un incontournable pour une balade tranquille. Entre une visite au Temple de la renommée du baseball canadien, une chasse aux trésors chez les antiquaires et friperies du coin, et une pause dans un café chaleureux comme le populaire Snapping Turtle Coffee Roasters, il ne manque pas de choses à faire.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Québec, QC
Itinéraire : Montréal - Québec
Prix : À partir de 43 $
Pourquoi tu dois y aller : Le Château Frontenac qui domine le fleuve, les rues pavées du Vieux-Québec, les façades qui semblent tout droit sorties d'Europe : la ville de Québec a de quoi faire rêver, et l'automne ne fait qu'ajouter à la magie avec ses tons cuivrés et flamboyants qui viennent colorer le paysage urbain. Le mieux dans tout ça? Pas besoin de voiture pour s'y rendre : un trajet en train de trois heures et demie suffit pour t'y transporter à partir de Montréal. Une fois sur place, les environs regorgent d'options pour prolonger l'aventure, que ce soit une escapade à l'Île d'Orléans ou un arrêt devant les chutes Montmorency. Bref, tout ce qu'il faut pour bâtir un itinéraire mémorable.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Rimouski, QC
Itinéraire : Montréal - Rimouski
Prix : À partir de 81 $
Pourquoi tu dois y aller : Cet automne, tu peux troquer le brouhaha de la ville pour de l'air salin et des paysages qui te coupent le souffle : Rimouski a tout ce qu'il faut pour combler ton besoin d'évasion. Durant ton séjour, offre-toi une marche le long du sentier Le Littoral, qui longe le fleuve, avant de terminer au Brise-Lames, une jetée aménagée en promenade où tu pourras admirer un coucher de soleil mémorable sur le Saint-Laurent. Envie de grand air? Direction le Parc national du Bic, réputé pour ses panoramas à couper le souffle. De retour en ville, un arrêt au Marché public s'impose pour faire le plein de produits locaux (fromages fins, pains artisanaux, douceurs d'érable), tout comme une pause gourmande dans l'un des cafés du coin. Et pour les nuits fraîches, plusieurs hébergements chaleureux t'attendent avant leur fermeture saisonnière, question de prolonger le plaisir un peu plus longtemps.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Belleville, ON
Itinéraire : Montréal - Belleville
Prix : À partir de 46 $
Pourquoi tu dois y aller : Une promenade matinale sur les berges du Frink Centre, un latte épicé en main (venant des café Small Scale Bread ou The Kafana) : voilà comment démarrer une journée d'automne à Belleville. La suite s'annonce tout aussi douce, entre un cours de poterie chez The Kiln et un atelier de verre soufflé chez Cracked Glass Design. Le marché fermier local mérite aussi un arrêt pour repartir avec des produits de saison, quelques pâtisseries et une citrouille (ou deux). Old East Hill, un quartier avec des rues patrimoniales noyées sous les feuilles colorées, complète bien le tableau. Et pour finir la journée : un bon repas chez Paulo's and Dinkle's ou Linguine's Restaurant, suivi d'un défi d'évasion ou d'un spectacle à l'Empire Theatre.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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