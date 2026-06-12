Amazon vend un appareil HYPER populaire pour l'été à 43 % de rabais
Avec ça, tu vas devenir la personne la plus populaire cet été!
Le détaillant en ligne Amazon Canada vend actuellement un appareil qui fait fureur chaque été auprès des adeptes de desserts glacés maison, et son prix est difficile à ignorer. La machine à crème glacée et sorbets Ninja CREAMi Deluxe compte parmi les musts de cuisine les plus populaires de sa catégorie et, pour une durée limitée, elle y est offerte avec un rabais de 43 %.
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Sur le site en question, elle affiche une note moyenne de 4,4 étoiles sur 5, basée sur plus de 6 000 évaluations et fait partie des produits les plus achetés du moment. Son succès s'explique notamment par sa capacité à transformer des ingrédients congelés en une foule de desserts et boissons glacés personnalisés.
La populaire machine Ninja CREAMi Deluxe 11-en-1 est en rabais sur Amazon. Amazon Canada
La Ninja CREAMi Deluxe 11-en-1 permet de préparer de la crème glacée, du sorbet, du gelato, du yogourt glacé, des slushs, des boissons glacées et même des Creamiccinos. L'appareil est livré avec deux contenants familiaux de format XL pouvant contenir jusqu'à 50 % plus de préparation que les pintes originales de la marque.
L'un des éléments qui reviennent souvent dans les commentaires est la possibilité de personnaliser complètement les recettes. Les personnes qui l'utilisent apprécient le fait de pouvoir contrôler les ingrédients selon leurs préférences alimentaires, qu'il s'agisse d'options faibles en sucre, riches en protéines, végétaliennes ou sans produits laitiers.
Les caractéristiques du produit mettent également de l'avant sa technologie de mélange qui transforme les bases congelées en desserts à la texture crémeuse. Les différents programmes permettent d'obtenir une variété de résultats selon le type de préparation souhaité, tandis que la fonction Mix-In sert à incorporer des ingrédients comme du chocolat, des noix, des biscuits ou des bonbons.
Autre avantage pratique : les contenants, les couvercles et les accessoires compatibles passent au lave-vaisselle, ce qui facilite le nettoyage après utilisation.
Vendue 349,99 $ à prix régulier, la Ninja CREAMi Deluxe est actuellement offerte à 199,99 $ sur Amazon.
Que tu rêves de préparer des crèmes glacées maison, des slushs rafraîchissantes ou des desserts glacés personnalisés tout l'été, cet appareil pourrait rapidement devenir l'un des plus utilisés dans ta cuisine.
La Ninja CREAMi Deluxe 11-en-1 en rabais sur Amazon
Prix : En rabais à 199,99 $ plutôt que 349,99 $ au moment d'écrire ces lignes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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