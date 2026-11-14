J’ai testé un « resort » de luxe VS un abordable en République dominicaine : Ça vaut le prix?
Entre le rêve cinq étoiles et la réalité du portefeuille.💸
Si tu as déjà voyagé dans un tout-inclus dans le Sud, tu sais que les expériences peuvent beaucoup varier selon l’hôtel et la destination choisis. On peut donc se demander : entre une semaine dans un resort plus abordable et la destination de luxe, qu’est-ce qui les différencie vraiment. Mais aussi, ces distinctions valent-elles assez la peine pour économiser plus longtemps afin de s’offrir du haut de gamme et, par le fait même, voyager moins souvent?
À lire également : Cette ville peu connue en République dominicaine est un vrai coin de paradis à découvrir
Ayant passé une semaine en République dominicaine dans un quatre étoiles abordable en 2024, et une autre dans un cinq étoiles opulent en 2026, je te partage mes expériences et ce qu’on peut en constater.
Expérience au VH Gran Ventana Beach Resort à Puerto Plata (⭐️⭐️⭐️⭐️)
D’abord, je dois spécifier que je suis allée en vacances à cette destination durant la semaine de relâche, alors même si c’est un tout-inclus abordable, j’ai payé le prix fort vu la période achalandée que j’ai choisie. C’était tout de même l’un des plus intéressants côté qualité-prix au moment de booker mes billets.
Est-ce que ça a valu la peine pour un premier voyage en famille avec les enfants? Absolument, mais est-ce que l’endroit valait les 2 009 $ par adulte et ado de treize ans et plus ainsi que 1 769 $ par enfant… ça se discute.
L’hôtel et les chambres
Je dois dire que je n’ai pas beaucoup de critiques à formuler au sujet de cet hôtel d’environ 500 chambres, situé à une trentaine de minutes de transport de l’aéroport de Puerto Plata, incluant quelques arrêts à d’autres complexes en chemin. L’endroit promet une nature luxuriante, et c’est exactement le paysage qui t’y attend. Avec les monts à l’horizon d’un côté et l’océan de l’autre, on se sentait vraiment dans un autre univers après avoir quitté le Québec au mois de mars. Que ce soit du côté de l’accueil ou des bâtiments, même si ce n’était pas tout à fait neuf, tout était propre et bien entretenu.
Le personnel était courtois, et les activités proposées étaient classiques des resorts : Zumba dans l’eau, cours de danse sous le soleil d’après-midi, bar intégré dans la piscine, tout était rassemblé pour se baigner durant des heures et profiter du beau temps. Les enfants ont suivi un cours de tennis gratuit et ont nagé comme des petits poissons du matin au soir. Il était même possible pour les adultes de se prélasser dans une piscine plus tranquille, histoire d’avoir une pause des jeunes qui s’amusent.
Les chambres et salles de bain du VH Gran Ventana Beach Resort sont adéquates pour le prix. VH Gran Ventana Beach Resort
La chambre avec deux lits doubles, elle, était très correcte pour ce qui est de la propreté et de son apparence : rien de spécialement beau, mais rien de dérangeant non plus. On pouvait sentir une petite odeur typique d’air climatisé qui roule à longueur de journée et la salle de bain était un peu sombre et humide par manque de fenêtre, mais en sachant qu’on passe la majorité du temps dehors lors de ce genre de voyage, c’était exactement ce à quoi je m’attendais.
Note : 4/5
La plage
La plage du VH Gran Ventana Beach Resort en République dominicaine. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Située à quelques pas du centre du complexe, la plage était facile d’accès et offrait beaucoup de chaises longues pour s’installer devant la vue. Bien qu’un espace soit offert aux personnes occupant l’hôtel, il était tout de même possible de marcher le long de la côte et de découvrir les environs en plus des hôtels adjacents. Le sable doré et fin permettait de se promener pieds nus sur la plage et dans l’eau, et de profiter des vagues salées.
Il y avait, comme tu t’en doutes sûrement, des vendeurs, des vendeuses, des artisans et des artisanes qui se promenaient à la recherche d’une clientèle. Toutefois, après une journée à refuser les offres lorsqu’on se faisait approcher, on nous laissait plutôt faire les premiers pas si jamais on voulait un souvenir (les enfants sont encore bien contents de leur « dent de requin » achetée auprès d’un vendeur ambulant).
Note : 4/5
Les restaurants
Honnêtement, pour moi, c’est ici que ça se gâte. Que ce soit du côté du buffet ou des trois restaurants sous réservation, toute la nourriture était un peu fade. Même si rien n’était vraiment mauvais, rien n’était vraiment savoureux non plus. L’heure de manger servait simplement à se nourrir, et non à bonifier l’expérience. Okay, les espaces étaient jolis, le café était très bon et il était possible de manger un bon petit déjeuner digne d’un matin de semaine, mais pas de grande dégustation à l’horaire. Notre plat favori? Le chili du snack bar près de la plage.
Même si j’ai adoré ma semaine à relaxer au soleil et à regarder mes enfants profiter de ce moment précieux, je ne retournerais pas à cet endroit précis si je pouvais trouver autre chose à un prix similaire, simplement parce que la nourriture n’était pas à la hauteur d’un quatre étoiles selon moi. J’aurais aimé pouvoir au moins dire que l’un des restaurants, entre l’Ocean Grill (grillades), l’Octopus (cuisine caribéenne) et le Sapore di Mare (cuisine italienne), valait la visite.
Note : 2,5/5
Prix pour une semaine hors saison sur Voyages à rabais (du 7 au 14 avril 2027) : à partir de 1 599 $ par adulte
Expérience au Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort à Miches (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
En août dernier, j’ai eu le plaisir de découvrir une construction récente dans une destination en pleine expansion. Miches, où de nouveaux resorts en mode tourisme écologique font leur apparition depuis quelques années, se trouve à environ une heure et demie de l’aéroport de Punta Cana. J’ai pu résider dans la suite avec lit king, qui vaut autour de 4 949 $ par adulte pour la semaine durant cette période de l’année. En revanche, pour le même séjour dans une chambre plus classique, le prix baisse à 2 579 $ par adulte. Mais même avec la réservation la moins chère, ce complexe offre un séjour qui risque de changer tes attentes à tout jamais.
L’hôtel et les chambres
Dès l’arrivée au bâtiment principal, il n’y a aucun doute sur le type de semaine qui t’attend. Que ce soit grâce à l’ampleur des lieux, aux décors inspirés de la culture taïno, un peuple autochtone des Antilles, ou au parfum subtil qui plane dans l’air, l’abondance chic de cet hôtel de la gamme Hilton est tout de suite évidente. On te remet un bracelet en bois élégant, et tu peux ensuite explorer les espaces impressionnants avec des plafonds vertigineux et des couleurs neutres apaisantes.
Le complexe compte un peu plus de 500 chambres raffinées, 14 restaurants, bars et lounges ainsi que quatre piscines. Près de la plage, des foyers encastrés permettent même d’admirer l’océan bien installé.
Les chambres ont le niveau d’un hôtel de luxe : ici, pas d’odeur d’air climatisé ou d’humidité dans la salle de bain, on t’offre une escapade haut de gamme, et ça se ressent partout.
Note : 5/5
La plage
La plage du Zemi Miches en République dominicaine et des chaises longues face à l’eau turquoise de la baie de Samaná.Noémi Lincourt | Narcity Québec
C’est ici que certaines personnes pourraient déchanter un peu. D’abord, les points positifs : la plage rustique qui se trouve directement devant l’hôtel a tout d’une carte postale avec son sable blanc, ses palmiers et sa mer turquoise. Et comme le resort est situé au bord de la baie de Samaná, l’eau y est très calme. D’ailleurs, peu de sargasses s’échouent sur la plage, même durant la saison des algues. Par contre, s’y baigner sans souliers d’eau n’est pas vraiment possible à cause des roches coupantes qui s’étendent dans les premiers mètres du bord de l’eau. Si marcher un peu ne te dérange pas, il est possible de profiter des plages des hôtels voisins sans problème, mais je sais que ça peut être un dealbreaker.
Pour ma part, j’ai trouvé que le fait de profiter du paysage près de l’hôtel et de faire une balade pour me baigner était correct puisque je préfère quand même cette option aux grosses vagues expérimentées ailleurs, mais ça ne vaut pas pour autant une note parfaite.
Note : 4/5
Les restaurants
La station de sushis du buffet du Zemi Miches, en République dominicaine. Droite : Une salade de tomates cerises, de courge et de noix servie dans l’un des restaurants à la carte.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Si c’était le pire point de mes vacances abordables, cette fois, c’est le clou du spectacle. Le buffet, pour commencer, est rempli de délices pour tous les repas. Oeufs cuisinés de plusieurs manières, fromages, fruits frais, miel en rayon et plus encore pour le déjeuner, sushis préparés sur place, viandes, pâtes, focaccia, nachos, cuisine chinoise et tellement plus pour le dîner ainsi que le souper. Et tout ce que j’ai goûté était bon et savoureux.
Mais ce sont vraiment les restaurants qui m’ont impressionnée. Lors de mon séjour, j’ai soupé au Boba, qui offre de la cuisine thaïe, au Toa, qui se spécialise en cuisine dominicaine, au Manicato, qui propose un menu inspiré de la côte amalfitaine, et au Jagua avec ses plats caribéens. Ce n’est pas compliqué : chaque table était digne d’un restaurant huppé. Chacun était élégant et offrait un menu à faire saliver.
Passer un bon moment dans un décor paradisiaque, c’est déjà une manière privilégiée de vivre ses vacances, mais avoir l’impression en plus d’aller au resto pour chacun des repas et de vraiment bien manger, c’est ce qui fait une grosse différence avec la routine quotidienne.
Note : 5/5
Prix pour une semaine hors saison sur Voyages à rabais (du 6 au 13 avril 2027) : à partir de 2 689 $ par adulte
Ce que j’en conclus
Il est certain que maintenant que j’ai séjourné dans un complexe haut de gamme, je comparerai toutes mes escapades à celle-ci. Le fait de vivre dans un confort total, sans penser à l’épicerie, aux repas ou au ménage, tout ça dans un environnement conçu pour pourvoir à tous tes besoins et à t’éviter tout désagrément, c’est un vrai luxe et je n’ai jamais été aussi reposée durant un voyage.
Tout, des chambres aux aires communes, en passant par la tranquillité des lieux, aux activités proposées et à la qualité des menus, était clairement supérieur à l’expérience plus abordable, et permettait de relaxer à un tout autre niveau, qui vaut l’écart de prix.
Cela dit, si tu fais partie, comme moi, des gens qui ne peuvent pas se payer ce genre de commodité de manière régulière, je n’échangerais pas trois voyages avec mes proches dans un quatre étoiles pour un seul afin de pouvoir me le permettre.
Pour un voyage spécial en amoureux? Absolument. Pour un trip de filles qu’on fait une fois par décennie? Sans hésiter. Mais si je devais choisir quelle expérience revivre, ma semaine en toute richesse, mais en solo, ne vaut certainement pas ma semaine avec ma famille, même si mes papilles gustatives aimeraient mieux l’oublier.
Mais garde l'oeil ouvert, en septembre dernier j'avais déniché une offre pour 1 905 $ en occupation double au Zemi Miches Punta Cana All-Inclusive Resort, alors si tu arrives à trouver un bon deal, saute dessus!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.