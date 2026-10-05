Claudie Mercier d'OD a retrouvé l'amour et elle présente son nouveau chum en vidéo
Elle confirme enfin les rumeurs. 👀🩷
Un peu moins de trois mois après sa rupture largement médiatisée avec Mathieu Pellerin, Claudie Mercier a retrouvé l'amour. La créatrice de contenu, révélée au grand public lors de son passage à Occupation Double Afrique du Sud, l'a confirmé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux ce dimanche 4 octobre.
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Les personnes qui suivent de près la personnalité du Web n'ont pas été très surprises, puisque des rumeurs circulaient déjà au sujet de cet homme avec qui elle passe beaucoup de temps.
Qui est le nouveau chum de Claudie Mercier?
Celui qui fait battre son cœur s’appelle Nicolas Laferrière, mieux connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Niclaf.
Entraîneur et créateur de contenu, il partage principalement des vidéos axées sur l’entraînement et le fitness un univers que Claudie met elle aussi de plus en plus de l’avant sur ses plateformes.
Depuis quelques semaines, Claudie et Nicolas multiplient d’ailleurs les apparitions ensemble, que ce soit pendant leurs séances d’entraînement ou dans leurs publications respectives. À la mi-septembre, Claudie l’avait même présenté comme son « nouveau partner de culbutes » sous une vidéo d’acroyoga dans laquelle les deux enchaînent les figures et les équilibres à deux.
Le duo a aussi terminé son tout premier demi-HYROX, une compétition qui combine course à pied et épreuves d'entraînement fonctionnel.
Une proximité qui n'est évidemment pas passée inaperçue! Dans les commentaires de leurs publications, plusieurs internautes se demandaient déjà s'il y avait plus qu'une simple complicité sportive entre les deux.
Une vidéo pour officialiser le tout
La réponse est maintenant claire. Dans la vidéo publiée sur Instagram, Claudie et Nicolas s'embrassent, ce qui confirme les rumeurs une bonne fois pour toutes.
La publication est accompagnée d'une courte légende en anglais : « Not the plan. Maybe the point. ❤️ »
Autrement dit, cette histoire d'amour n'était pas prévue, mais c'est peut-être justement ce qui compte.
Un été difficile pour Claudie Mercier
Cette annonce survient après quelques mois particulièrement éprouvants pour la créatrice de contenu.
Cette rupture a aussi eu des répercussions sur sa vie professionnelle. À la fin août, alors qu'Occupation Double dévoilait son balado officiel sur Crave, Claudie a affirmé qu'elle devait initialement être à la barre de ce projet, aux côtés de Mathieu Pellerin, rencontré lors de leur passage à OD Afrique du Sud.
Selon elle, la production aurait choisi de ne pas aller de l'avant avec elle seule après la séparation. Elle a dénoncé publiquement les raisons qui lui auraient été données, soutenant notamment qu'elle était trop « fragile » et qu'on ne voulait pas d'« une personne séparée comme leurs animateurs actuels ». Ce sont finalement Jessica Roux et Rosemarie Santerre, du 5@7 podcast, qui ont hérité de l'animation.
Quelques semaines plus tard, en répondant aux questions de sa communauté sur Instagram, Claudie a admis avoir vécu beaucoup de colère et de remises en question, tout en affirmant aujourd'hui voir les choses autrement, puisqu'une autre occasion professionnelle s'est présentée à elle peu de temps après.
« Oui, ça aurait été un immense projet incroyable, c'est sûr que je suis triste de la façon que ça n'a pas eu lieu, mais il y a d'autres choses de meilleures », a-t-elle confié.
Un peu plus sur Claudie Mercier
Claudie Mercier et Mathieu Pellerin formaient l'un des couples les plus populaires d'Occupation Double Afrique du Sud, où ils s'étaient rendus jusqu'en grande finale. Ils s'étaient fiancés en 2020, et on avait aussi pu suivre leur quotidien dans Colocs… en amour!, une websérie diffusée sur Noovo.ca.
Depuis, Claudie Mercier est devenue l'une des créatrices de contenu les plus suivies au Québec. Elle est représentée par Jinfluence, l'agence de talents qui regroupe plusieurs anciens candidats et anciennes candidates d'Occupation Double.
Visiblement, un nouveau chapitre commence pour elle, et ses abonné.e.s semblent déjà ravi.e.s de la voir sourire à nouveau.