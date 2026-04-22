Tes condoms risquent de te couter jusqu'à 30 % plus cher : Voici pourquoi

Quand la hausse du coût de la vie s'invite même dans ta chambre à coucher! 🤯

Des condoms.

Le prix des condoms pourrait couter 30 % plus cher, selon le plus grand fabricant de préservatifs au monde, Karex,

David Tonelson | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L’impact de la guerre au Moyen-Orient et le blocus du détroit d’Ormuz pourrait s’inviter jusque dans ta chambre à coucher. Le plus grand fabricant de condoms au monde, Karex, qui approvisionne notamment Durex et Trojan au Canada, prévoit augmenter le prix de ses produits de 30 %, voire plus.

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C’est du moins ce qu’a indiqué le chef de la direction de Karex, Goh Miah Kiat, à divers médias, dont Bloomberg. Selon lui, les coûts de production ont fortement augmenté depuis le début du conflit.

Il faut savoir que l’entreprise, basée en Malaisie, produit plus de cinq milliards de condoms par année et fournit des marques bien connues au Canada et au Québec, comme Durex et Trojan.

Les approvisionnements mondiaux en pétrole ont été fortement perturbés depuis que l’Iran a réagi aux frappes aériennes des États-Unis et d’Israël en menaçant de cibler des navires dans le détroit d’Ormuz.

Cela a eu pour effet de fermer pratiquement cette voie maritime, qui représente environ 20 % de l’approvisionnement mondial en pétrole, provoquant d’importantes perturbations dans les chaînes d’approvisionnement.

Karex dépend de matériaux dérivés du pétrole, notamment l’ammoniac, utilisé pour préserver le latex, ainsi que des lubrifiants à base de silicone.

Qui plus est, la demande en condoms a augmenté de 30 % en 2026, selon M. Goh.

« En période de crise, le besoin d’utiliser des condoms est encore plus grand, parce que l’avenir est incertain, notamment en ce qui concerne le fait d’avoir encore un emploi l’année suivante, a-t-il déclaré à Bloomberg. Si vous avez un bébé maintenant, vous aurez une bouche de plus à nourrir. »

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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