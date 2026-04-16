11 dépenses inusitées que tu peux légalement déduire de tes impôts au Québec

Oui, ça inclut les couvre-mamelons.

Des condoms.

Il existe plusieurs dépenses inusitées que tu peux légalement déduire de tes impôts au Québec.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

La saison des impôts tire bientôt à sa fin, tant du côté fédéral que provincial. Si tu es de ceux et celles qui n'ont toujours pas fait sa déclaration de revenus, sache qu'il y a plusieurs dépenses que tu pourrais déduire auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

À lire également : J'ai fait mes propres impôts cette année et voici ce que j'ai appris à la dure

Entre les REER, les frais de garde et le télétravail, la plupart des contribuables connaissent déjà les déductions de base. Mais ce que plusieurs ignorent, c'est qu'il existe une liste exhaustive du fisc fédéral de dépenses admissibles pas mal plus surprenantes.

Voici 11 dépenses qui sortent de l'ordinaire que certain.e.s Canadien.ne.s peuvent réellement déduire cette année, selon un décompte de H & R Block.

Le cannabis médicinal

Si tu as une prescription valide d’un professionnel de la santé et que tu achètes ton cannabis via un fournisseur autorisé, ça peut passer comme dépense médicale. Ce que tu te procures à la SQDC pour un 5 à 7, par contre, ne compte pas.

Les autobronzants et extensions de cils

Ça peut sembler superficiel, mais dans certains métiers, c’est considéré comme un outil de travail.

Si tu peux prouver que ces dépenses sont nécessaires pour ton emploi, comme dans le cas des artistes ou des modèles, elles peuvent être admissibles.

Les lunettes de soleil ou lunettes de piscine avec prescription

Si tu as un trouble de vision et que ces items sont prescrits, ils peuvent être inclus comme frais médicaux.

Les abonnements à la musique

Si l’écoute de musique sur Spotify fait partie de ton travail, c’est déductible. Par exemple, pour des coiffeur.euse.s, des entraîneur.euse.s ou des artistes, la musique peut être essentielle à leur activité professionnelle.

La vitamine B12

Comme l'indique le site Web de l'ARC, les vitamines B1 est la seule vitamine à pouvoir être déduite de tes impôts. Elle doit toutefois être prescrite par un.e professionnel.le de la santé.

Les condoms

Dans certains contextes professionnels très précis, comme la production de contenu pour adultes, ça peut être considéré comme une dépense d’entreprise.

Les costumes de scène

Les vêtements utilisés uniquement pour performer peuvent être déduits. Mais attention : si tu peux porter la tenue dans la vie de tous les jours, ça ne passe plus.

Les couvre-mamelons font également partie du lot.

Les béquilles

Tu n'as pas besoin de prescription. Tant que tu as une facture, ça peut être réclamé comme dépense médicale.

Les rénovations pour accueillir un.e proche

Si tu adaptes ta maison pour héberger un.e membre de ta famille, comme une personne âgée ou en situation de handicap, tu pourrais avoir droit à un crédit.

Pour l'année d'imposition 2025, il peut atteindre jusqu’à 7 250 $ selon les dépenses admissibles.

Les parapluies

Si tu utilises un parapluie pour simplement aller promener ton chien un soir de semaine, ce n'est pas une déduction pour toi.

Toutefois, si tu travailles dehors ou accompagnes des clientes et des clients entre leur voiture et un bâtiment, voire si tu fais visiter une résidence sous la pluie, ça peut être une dépense admissible.

Le déneigement

Si tes clients et tes clientes doivent se rendre à ton bureau situé à ton domicile, une partie du coût de déneigement l'hiver pourrait être déductible.

Cet article est une adaptation de l’article « 12 bizarre tax deductions you can actually claim on your federal return in Canada this year », qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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