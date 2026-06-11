Pour ou contre la contraception gratuite au Québec? Voici combien ça coûterait à l'État

« Spoiler » : Ce n'est pas aussi cher que tu pourrais le croire.

Des pilules contraceptives.

Le gouvernement économiserait à rendre la contraception gratuite au Québec, selon une étude de l'IRIS.

Phattana | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Rendre la contraception entièrement gratuite au Québec coûterait beaucoup moins cher qu'on pourrait le croire et pourrait même permettre à l'État de réaliser des économies à moyen terme. C'est la conclusion à laquelle arrive l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS).

À lire également : Tes condoms risquent de te couter jusqu'à 30 % plus cher : Voici pourquoi

Dans son rapport intitulé La contraception gratuite au Québec : calculs des coûts et retombées, publié ce jeudi 11 juin, l'IRIS s'est appuyé sur des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), des études internationales ainsi que sur les résultats du programme de gratuité mis en place en Colombie-Britannique en 2023 pour estimer le coût réel d'une telle mesure au Québec.

Au Québec, les dépenses annuelles liées à la contraception atteignent environ 91,4 millions de dollars. De ce montant, 27 % sont assumés par les personnes utilisatrices, 57 % par les assureurs privés et seulement 16 % par l'État.

À l'heure actuelle, la gratuité est limitée à certains groupes, dont les moins de 18 ans, certaines personnes étudiantes et les prestataires d'aide de dernier recours. La majorité des personnes de 15 à 49 ans n'y ont donc pas accès.

Quel serait le coût réel de la gratuité?

Si le Québec adoptait un programme similaire à celui prévu dans le régime fédéral d'assurance médicaments, couvrant notamment les stérilets hormonaux et au cuivre, les implants contraceptifs, la pilule, les injections et l'anneau vaginal, le coût brut annuel serait d'environ 64,1 millions de dollars.

Toutefois, une fois prises en compte les économies associées à la réduction des grossesses non planifiées, les coûts plus bas des médicaments négociés par le régime public ainsi que les contributions fédérales auxquelles Québec pourrait avoir accès en concluant une entente avec Ottawa, la facture nette tomberait à près de 22 millions de dollars par année.

L'exemple de la Colombie-Britannique

Depuis l'instauration de la gratuité en Colombie-Britannique en 2023, l'utilisation des contraceptifs réversibles à longue durée d'action (LARC) a augmenté de 49 % en seulement 15 mois, particulièrement chez les personnes âgées de 20 à 39 ans.

Selon une étude publiée dans le BMJ en 2025, cette hausse s'est maintenue dans le temps. L'IRIS estime qu'un scénario semblable pourrait se produire au Québec, où l'on recense chaque année entre 45 000 et 50 000 grossesses non planifiées.

À ce jour, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon ont tous signé une entente avec Ottawa pour obtenir du financement fédéral en matière de contraception. L'IRIS souligne que rien n'empêche le Québec de faire de même.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
contraception au québecsanté publique au québecrégie de l'assurance maladie du québecinstitut de recherche et d'informations socioéconomiques
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

7 choses que la ville de Montréal peut t’aider à payer pour te faire économiser

Des produits de tous les jours qui peuvent finir par te coûter cher!

Budget 2026-2027 : 5 mesures importantes qui impacteront ton portefeuille

Avec la hausse du coût de la vie, ces petites annonces t'aideront un brin.

Frais médicaux et impôts : La liste complète de ce que tu peux déduire au Québec

Tes antidépresseurs = OUI! Tes Tylenol = NON!💊

7 choses à savoir sur le budget 2026-2027 du Québec

Déficit, dépenses, coût de la vie : il y a pas mal de « stock ».

Un nombre record de Canadiens ont quitté le pays et la moitié habitaient cette province

Le plus grand exode de la dernière décennie... 👋🏼 🇨🇦

23 restos à Montréal qui ont reçu 1 200 $ à 10 000 $ d'amendes du MAPAQ en mai 2026

Même les établissements hyper populaires peuvent écoper d'amendes salées.

« On va revenir » : La femme de Gallagher, Emma Fortin, s'ouvre sur la suite après le CH

La famille Gallagher quittera bientôt Montréal. 🥲

Voici les 2 Québécois assez riches pour donner près de 1 000 $ à chaque personne au Québec

Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire.

La carte annuelle de la Sépaq à 30 % de rabais dès aujourd'hui et ça s'annonce coriace

Spoiler : tu ne seras pas tout seul à rafraîchir la page à midi.

Orages violents, chaleur et forte pluie : Plusieurs alertes météo ont été émises au Québec

Tu ferais mieux de te mettre à l'abri. Voici les régions visées. 👇⛈️

Rappel important au Costco : Évite de consommer ce lait de la marque Lactantia

Vérifie ton frigo avant de te verser un verre de lait. 👀

8 activités entre 0 $ et 35 $ qui valent le détour à Montréal ce week-end

Le plus dur sera de choisir!

Fini les frais pour changer de compagnie de cell ou d'Internet au Canada dès cette semaine

Ça va te coûter pas mal moins cher.

Cette randonnée en Gaspésie te mène à une chute cachée dans un décor de rêve

Avec des passerelles et des belvédères pour s'y rendre. 😍