Toys"R"Us va débarquer dans près de 300 Bureau en Gros au Canada et voici ce qu’on sait
Après avoir presque disparu, le magasin de jouets revient en force au pays. 🧸
Après une vague de fermetures qui l’a pratiquement fait disparaître du paysage québécois ces dernières années, Toys“R”Us n'a pas dit son dernier mot. La marque de jouets s'apprête à prendre de l'expansion au pays, dans un endroit plutôt inattendu : sous le toit d'un détaillant davantage associé aux cartouches d'encre et aux cahiers Canada qu'aux poupées et aux blocs de construction.
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Dans un communiqué publié le 3 novembre, Staples Canada, connue sous le nom de Bureau en Gros au Québec, a annoncé qu'elle devenait le partenaire officiel et exclusif de vente au détail au Canada pour Toys“R”Us Canada et sa marque sœur, Parties"R"Us Canada. La bannière mise ainsi sur le réseau déjà établi d'un autre détaillant pour être présente dans bien plus de villes qu'avec ses propres magasins à grande surface, y compris dans de plus petites communautés.
Le coup d'envoi est prévu pendant la période des Fêtes, mais il faudra s'armer de patience avant de voir des rayons de jouets apparaître dans les succursales près de chez toi.
Où et quand les boutiques vont-elles ouvrir?
Tout commence en Ontario. Le premier espace-boutique Toys“R”Us et Parties"R"Us s'installera dans le magasin Staples de Richmond Hill, où se trouve aussi le siège social de l'entreprise. Une cérémonie d'ouverture officielle est prévue le samedi 14 novembre 2026.
Une version en ligne doit aussi être lancée d'ici les Fêtes sur le site de Bureau en Gros.
Le déploiement se poursuivra ensuite tout au long de 2027, pour atteindre près de 300 magasins Staples et Bureau en Gros au Canada. Au moment d'écrire ces lignes, l'entreprise n'a toutefois pas précisé quelles succursales du Québec accueilleront un espace-boutique, ni à quel moment.
Le communiqué ne précise pas non plus ce qu'il adviendra des succursales Toys"R"Us qui sont toujours ouvertes au pays.
À quoi vont ressembler ces espaces-boutiques?
Oublie les immenses entrepôts remplis de jouets du plancher au plafond. On parle plutôt de boutiques intégrées aux magasins existants, avec une section réservée et une sélection de produits, dont certains exclusifs.
Du côté de Toys“R”Us, on retrouvera les jouets qui ont fait la réputation de la marque. Quant à Parties"R"Us, il s'agit d'un tout nouveau concept au pays : ballons, articles de fête, produits saisonniers et décorations à l'effigie de personnages sous licence. L'objectif affiché est de regrouper au même endroit tout ce qu'il faut pour un anniversaire, une fête ou le jeu de tous les jours.
Qui est derrière ce partenariat?
Ce partenariat découle de l'acquisition des marques de commerce canadiennes de Toys“R”Us, et de la propriété intellectuelle qui s'y rattache, par l'entreprise Next Century Ipco Can ULC. Son président-directeur général, Joel Weinshanker, s’en réjouit : « Nous serons présents dans un plus grand nombre de magasins que jamais. »
Pour Bureau en Gros, c'est l'occasion de s'associer avec une marque qui, selon son PDG, Jens Cermak, « fait partie de l'enfance au Canada depuis des générations ». L'entreprise soutient aussi que le projet permettra de maintenir des emplois dans le commerce de détail au pays.
Reste maintenant à savoir quand la clientèle québécoise pourra en profiter.
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