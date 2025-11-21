Voici TOUS les Toys "R" Us du Québec qui ont fermé depuis le début de l'année
Adieu, paradis du jouet! 😢
L’époque où le géant du détail Toys "R" Us était l’endroit de prédilection pour dénicher le moindre jouet pour les jeunes de 0 à 99 ans semble maintenant bien lointaine. Force est de constater qu’avec la fermeture de 38 succursales en moins de douze mois au Canada et au Québec, l’entreprise américaine vit ses derniers instants au pays.
À lire également : Cette collection iconique de La Baie d’Hudson est de retour au Québec, mais il y a un mais...
D’un océan à l’autre, la compagnie fondée dans les années 1950 aux États-Unis ne compte plus que 40 points de vente, soit 63 de moins qu’en 2021.
Au Québec, 12 magasins ont fermé leurs portes depuis janvier 2025, dont le tiers à Montréal seulement. Le prochain à tirer sa révérence est la succursale des Galeries de la Capitale, à Québec. La date de la fermeture définitive n’a pas encore été annoncée.
Voici toutes les succursales Toys "R" Us du Québec qui ont mis la clé sous la porte entre janvier et octobre 2025, selon les avis de licenciements collectifs du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale :
Centre-du-Québec
- 750, rue Hains, Drummondville, QC
- Date de fermeture : 5 janvier
Outaouais
- 25, ch. de la Savane, Gatineau, QC
- Date de fermeture : 4 novembre
Mauricie
- 4125, boul. des Forges, Trois-Rivières, QC
- Date de fermeture : août
Montérégie
- 3048, boul. de la Garre, Vaudreuil-Dorion, QC
- Date de fermeture : 5 janvier
Montréal
- 7200, boul. Louis H. Lafontaine, Anjou, QC
- Date de fermeture : août
- 6301, route Transcanadienne, Pointe-Claire, QC
- Date de fermeture : 3 juin
- 7125, boul. Newman, Lasalle, QC
- Date de fermeture : 3 juin
- 7300, boul. Décarie, Montréal, QC
- Date de fermeture : 3 juin
Lanaudière
- 790, montée des Pionniers, Terrebonne, QC
- Date de fermeture : août
Laurentides
- 3450, av. des Grandes Tourelles, Boisbriand, QC
- Date de fermeture : aout
Estrie
- 3050, boul. de Portland, Sherbrooke, QC
- Date de fermeture : 3 juin
Québec
- 2700, boul. Laurier, Sainte-Foy, QC
- Date de fermeture 5 janvier
