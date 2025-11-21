Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici TOUS les Toys "R" Us du Québec qui ont fermé depuis le début de l'année

Adieu, paradis du jouet! 😢

Voici TOUS les Toys "R" Us du Québec qui ont fermé depuis le début de l'année

Plusieurs Toys"R"Us du Québec ont fermé leurs portes depuis le début de 2025.

Valentino Visentini | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L’époque où le géant du détail Toys "R" Us était l’endroit de prédilection pour dénicher le moindre jouet pour les jeunes de 0 à 99 ans semble maintenant bien lointaine. Force est de constater qu’avec la fermeture de 38 succursales en moins de douze mois au Canada et au Québec, l’entreprise américaine vit ses derniers instants au pays.

À lire également : Cette collection iconique de La Baie d’Hudson est de retour au Québec, mais il y a un mais...

D’un océan à l’autre, la compagnie fondée dans les années 1950 aux États-Unis ne compte plus que 40 points de vente, soit 63 de moins qu’en 2021.

Au Québec, 12 magasins ont fermé leurs portes depuis janvier 2025, dont le tiers à Montréal seulement. Le prochain à tirer sa révérence est la succursale des Galeries de la Capitale, à Québec. La date de la fermeture définitive n’a pas encore été annoncée.

Voici toutes les succursales Toys "R" Us du Québec qui ont mis la clé sous la porte entre janvier et octobre 2025, selon les avis de licenciements collectifs du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale :

Centre-du-Québec

  • 750, rue Hains, Drummondville, QC
    • Date de fermeture : 5 janvier

Outaouais

  • 25, ch. de la Savane, Gatineau, QC
    • Date de fermeture : 4 novembre

Mauricie

  • 4125, boul. des Forges, Trois-Rivières, QC
    • Date de fermeture : août

Montérégie

  • 3048, boul. de la Garre, Vaudreuil-Dorion, QC
    • Date de fermeture : 5 janvier

Montréal

  • 7200, boul. Louis H. Lafontaine, Anjou, QC
    • Date de fermeture : août
  • 6301, route Transcanadienne, Pointe-Claire, QC
    • Date de fermeture : 3 juin
  • 7125, boul. Newman, Lasalle, QC
    • Date de fermeture : 3 juin
  • 7300, boul. Décarie, Montréal, QC
    • Date de fermeture : 3 juin

Lanaudière

  • 790, montée des Pionniers, Terrebonne, QC
    • Date de fermeture : août

Laurentides

  • 3450, av. des Grandes Tourelles, Boisbriand, QC
    • Date de fermeture : aout

Estrie

  • 3050, boul. de Portland, Sherbrooke, QC
    • Date de fermeture : 3 juin

Québec

  • 2700, boul. Laurier, Sainte-Foy, QC
    • Date de fermeture 5 janvier
Au total, la fermeture de cette douzaine de succursales a engendré la perte de plus de 180 emplois à travers la province.
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

