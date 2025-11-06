Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette collection iconique de La Baie d’Hudson est de retour au Québec, mais il y a un mais...

C'était une question de temps avant son grand retour! 😍

Un salon.

La collection à rayures de La Baie d'Hudson sera bientôt de retour au Québec.

Canadian Tire
Éditeur Junior, Nouvelles

On pensait qu’elle appartenait au passé et pourtant : les rayures vertes, rouges, jaunes et bleues de La Baie d’Hudson, ce motif iconique ancré dans la mémoire des Canadien.ne.s, feront officiellement leur grand retour, malgré la faillite et la fermeture de toutes les succursales au pays. Comment ça donc? On t’explique.

À lire également : Voici à quoi pourrait bientôt servir l’ancien La Baie du centre-ville de Montréal

Dès le 5 décembre 2025, une édition limitée de la collection des Rayures de La Baie d’Hudson débarquera dans tous les magasins Canadian Tire du Canada, a annoncé l’entreprise ce mercredi 5 novembre.

Au menu : 26 articles, dont les fameuses couvertures à points, des décorations de Noël rayées, de la literie, des ensembles espresso et même des sacs fourre-tout. Bref, un retour qui fleure bon la nostalgie, mais sous une nouvelle enseigne.

En mai dernier, Canadian Tire a acheté, pour environ 30 millions de dollars, les droits et la propriété intellectuelle de La Baie, incluant notamment son blason, son motif multicolore, le nom de la compagnie et d’autres marques de commerce de l’ancien détaillant disparu.

Il s’agit donc de la toute première collection sous cette nouvelle bannière, un geste que Greg Hicks, président et chef de la direction, décrit comme « un honneur et une responsabilité ». L’entreprise promet de respecter l’esprit de la marque tout en la modernisant.

Eva Salem, vice-présidente principale du marketing chez Canadian Tire, insiste d’ailleurs sur la qualité et l’authenticité de la collection, réalisée avec les mêmes fournisseurs de longue date que La Baie d’Hudson originale. La collection sera offerte exclusivement en magasin.

Prépare-toi peut-être à sortir le chéquier : l’emblématique couverture à points sera offerte en trois versions, dont la plus haut de gamme se vendra à 450 $.

Rappelons que La Baie d’Hudson, qui était la plus vieille compagnie au Canada, a annoncé le 7 mars dernier se placer sous la protection de ses créanciers, affirmant ne plus être en mesure d’honorer ses obligations financières. Au 1er janvier 2025, l’entreprise ne comptait qu’environ 3 millions de dollars en liquidités, contre une dette estimée à 1,129 milliard de dollars.

Les succursales d’un bout à l’autre du Canada ont fermé leurs portes le 1er juin dernier, après 355 ans.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

la baie d'hudsoncanadian tirecollection de vêtementstemps des fetes
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

