Cette nouvelle pièce de monnaie canadienne est sertie de diamants : voici comment l'obtenir
Si tu collectionnes les pièces de monnaie des plus rares et sublimes, la toute dernière création de la Monnaie royale canadienne risque de te couper le souffle. Dévoilée pour l'année 2026, cette édition spéciale est tout simplement spectaculaire : elle est rehaussée d'un placage d'or 24 carats et ornée de neuf diamants.
Tu as bien lu : de vrais diamants sur une pièce de monnaie. Autant dire que tu ne voudras pas la laisser traîner au fond d'une poche avec ta petite monnaie.
Frappée en argent pur à 99,99 %, cette pièce est un véritable chef-d'œuvre de finesse. Au revers, on retrouve un motif de classiques feuilles d'érable... présentées d'une manière tout sauf habituelle. Deux feuilles sont gravées directement dans l'argent, mais la troisième vole littéralement la vedette : moulée en argent sterling, elle est recouverte d'un placage d'or 24 carats et sertie de neuf diamants ronds de taille brillant (d’un poids total de 0,15 carat).
« Cette feuille luxueuse, d'une beauté presque éthérée, ajoute une touche de luxe discret à ce motif familier, transformant l'emblème national du Canada en un symbole rayonnant de beauté et de force », peut-on lire sur la présentation de la Monnaie royale canadienne.
Le résultat est à couper le souffle. La feuille scintille, transformant l'emblème national du Canada en un symbole assumé de luxe et d'élégance.
Le revers représente une branche d’érable réaliste dont les feuilles flottent au gré du vent, avec une feuille d'érable dorée sertie de diamants. Monnaie royale Canadienne
Ce qui rend cette pièce encore plus impressionnante, c'est la technique employée. La feuille d'érable sertie de diamants n'est pas intégrée au relief, mais déposée au-dessus de la surface, créant un effet 3D saisissant. Il s'agit d'ailleurs d'une grande première pour la graveuse Cecily Mok, à qui l'on doit ce design audacieux à base du dessin de l'artiste Claudio D’Angelo.
À l'avers, des anneaux composés de feuilles d'érable gravées au laser rayonnent autour de l'effigie du roi Charles III, ajoutant de la profondeur et faisant un clin d'œil visuel au motif du revers.
L'avers est le roi Charles III, mais avec une twist unique : des feuilles d’érable gravées au laser. Monnaie royale Canadienne
Évidemment, cette pièce ne se retrouvera pas dans ton portefeuille par hasard. Le tirage mondial est limité à seulement 1 850 exemplaires, chacun accompagné d'un certificat numéroté attestant de son authenticité : diamants inclus.
Et elle coûte pas mal plus qu'une pièce de monnaie habituelle. Même si sa valeur nominale, inscrite sur la pièce, est de 30 $, il faudra sortir un peu plus que ta petite monnaie pour ajouter ce bijou à ta collection. Tu devras débourser 709,95 $, pour être exact.
On précise toutefois qu'il est possible de payer en cinq versements mensuels de 141,99 $. Une belle attention pour les collectionneurs et collectionneuses, qui risquent de faire rire jaune « monsieur et madame tout le monde » qui trouvent le coût de la vie un peu ridicule depuis quelques années.
Pour ceux et celles qui auraient « du lousse », la pièce est présentée dans un élégant boîtier noir à double coque. Elle est offerte directement sur le site de la Monnaie royale canadienne jusqu'à épuisement des 1 850 tirages.
À ce prix, tu peux noter qu'elle est exempte de TPS et de TVH. La date de livraison estimée est le 20 janvier 2026, et elle peut être envoyée au Canada et aux États-Unis seulement.
