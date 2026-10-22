Une voiture coincée dans la rivière des Mille Îles a été repêchée par hélicoptère (VIDÉO)

Elle était là depuis mars dernier. 😲

La voiture Nissan Altima grise coincée dans la rivière des Mille Îles. Droite : L'hélicoptère remorquant la voiture coincée dans la rivière à Terrebonne.

Le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, a confirmé que l'opération complexe s'est déroulée avec succès.

Mathieu Traversy | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Presque devenu une attraction touristique, le véhicule coincé dans la rivière des Mille Îles depuis mars 2026 a finalement été repêché, à la suite d'une opération policière d'envergure qui s'est déroulée ce 21 octobre, soit sept mois plus tard.

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La voiture abandonnée en plein milieu des rapides, à Terrebonne, a enfin quitté l’eau, et pas de la façon la plus classique : elle est repartie suspendue au bout d’un câble, sous un hélicoptère.

Les services de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion et de Laval avaient prévenu la population le matin même qu’une opération conjointe aurait lieu vers 9 h. C’était leur deuxième essai : une première tentative, à la fin juillet, avait échoué parce que les conditions ne permettaient pas d’intervenir de façon sécuritaire.

Cette fois, c’était la bonne. Le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, a confirmé la fin des travaux sur les réseaux sociaux, en soulignant qu’il s’agissait d’une « opération complexe » et en remerciant les équipes mobilisées. Et les images de la manœuvre, elles, sont assez impressionnantes.

Récupérer une auto dans une rivière, ce n’est déjà pas simple. Mais à cet endroit précis, « les berges et l'impact environnemental rendaient l’approche difficile », selon ce qu’a expliqué le capitaine Vincent Charbonneau, du Service de police de Terrebonne, à Radio-Canada.

La solution retenue : faire appel à un remorqueur professionnel et en remorquage, et à un hélicoptère assez puissant pour hisser le véhicule hors de l’eau.

L’opération a obligé les autorités à ériger un large périmètre de sécurité, notamment sur le boulevard des Mille-Îles, du côté de Laval. Le voisinage avait aussi été prévenu que le bruit et le souffle des pales risquaient de se faire sentir.

Une épave qui faisait jaser

Capture d'\u00e9cran des commentaires sous la publication du maire de Terrebonne Mathieu Traversy. La population de Terrebonne se demande qui payera la facture de cette opération d'envergure. Mathieu Traversy | Facebook

Depuis des mois, la carcasse intriguait les gens du coin, et l’opération de mercredi a fait réagir en masse sur les réseaux sociaux. Plusieurs ont salué la fin de ce qu’une personne a qualifié de « toute une épopée », tandis qu’une autre a lancé que l’auto était « presque rendue la 8e merveille du monde ».

Mais la grande question qui revient dans les commentaires, c’est la facture. « Maintenant, envoyez la facture des opérations au propriétaire! », a écrit un internaute, dans un commentaire qui a récolté des dizaines de réactions. La Ville n’a pas précisé publiquement le coût de l’opération ni qui l’assumera.

Narcity Québec s’est renseigné auprès de la Ville de Terrebonne pour savoir qui paiera le tout. L’article sera mis à jour dès qu’une réponse sera obtenue.

Pour ce qui est de la suite de l'enquête, les autorités ont mentionné que l'identité du propriétaire de cette Nissan Altima était connue, mais n'allait pas être divulguée pour le moment. Narcity Québec a aussi contacté le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion afin d’en savoir plus sur les prochaines étapes du dossier, notamment sur la possibilité que des accusations soient déposées, puisque la thèse de l’accident a été écartée. L’article sera mis à jour dès qu’une réponse sera obtenue.

L’épave a peut-être quitté la rivière, mais elle risque de faire parler d’elle encore un bout.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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