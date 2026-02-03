La mairesse de Montréal pogne deux « flats » à cause de nids-de-poule et ça fait réagir

« Elle est l'une des nôtres! 😩👏🏽 »

La mairesse de Montréal. Droite : des nids-de-poule.

La mairesse de Montréal pogne deux « flats » à cause de nids-de-poule sur la rue Notre-Dame.

@sorayamartinezferrada | Instagram, Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Comme de nombreux citoyens et de nombreuses citoyennes, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a été victime de deux crevaisons en même temps après avoir roulé dans deux nids-de-poule situés sur la rue Notre-Dame, ce lundi soir 2 février. Force est d’admettre qu’il n’y a pas plus montréalais comme moment, et Internet n’a pas manqué de réagir.

« Deux pneus, deux flats », affirme d’entrée de jeu la mairesse dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, dont Instagram, lundi soir. On peut d’ailleurs lire en description : « Quand je vous dis que je vous comprends, me croyez-vous? »

Pour l’occasion, elle était accompagnée de son sauveur du moment, le chauffeur de la remorqueuse.

« Elle parle de nids-de-poule et elle est tombée dans des nids-de-poule », a-t-il lancé à la blague.

« On s’en vient avec des solutions, mais, entre-temps, on se fait remorquer. Puis, je sais que les rues, ça n’a pas de bon sens », a admis la mairesse Martinez Ferrada, reconnaissant la piètre qualité des rues et des routes montréalaises, dont l’état demeure un réel enjeu pour son administration.

Rappelons que le redoux du mois de janvier a fait en sorte que de nombreux nids-de-poule ont refait surface un peu partout dans la métropole et ailleurs au Québec.

Vives réactions sur les réseaux sociaux

Sous la vidéo , aimée plus de 3 100 fois en moins de dix heures depuis sa publication, plusieurs internautes ont montré leur soutiens, on rit de la mairesse ou ont rappelé qu’il fallait que la Ville de Montréal fasse quelque chose pour contrer le fléau des nids-de-poule.


Une capture d'écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.

Une capture d’écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.
@sorayamartinezferrada | Instagram

« Fais une réclamation à la ville », écrit une personne, dont le commentaire a récolté quelque 473 « likes » au moment d’écrire ces lignes, avant de souhaiter « bon courage » à la mairesse.


Une capture d'écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.

Une capture d’écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.
@sorayamartinezferrada | Instagram

« Elle est l’une des nôtres », écrit une autre.


Une capture d'écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.

Une capture d’écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.
@sorayamartinezferrada | Instagram

« Enfin une mairesse qui roule en auto... elle, au moins, est consciente de l’état de nos rues », ironise une personne.

Une capture d'écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.

Une capture d’écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.
@sorayamartinezferrada | Instagram

« Faites quelque chose plutôt que de faire des vidéos. Vous n’êtes pas une influenceuse », s’insurge un.e citoyen.ne.

Plusieurs internautes ont plutôt lancé des flèches vers l’administration précédente, celle de l’ex-mairesse Valérie Plante, qui ne s’est pas représentée à la mairie, en novembre dernier.


Une capture d'écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.

Une capture d’écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.
@sorayamartinezferrada | Instagram

L’ex-mairesse Valérie Plante a « détruit la ville de Montréal avec ses idées gauchistes » souligne une personne.

Une capture d'écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.

Une capture d’écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.
@sorayamartinezferrada | Instagram

« [Voici] les conséquences de votre administration caduque », insiste une autre personne.


Une capture d'écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.

Une capture d’écran sous la vidéo de la mairesse de Montréal.
@sorayamartinezferrada | Instagram

« Je suis content de voir qu’elle utilise tout le type de moyen de transport pour se rendre compte des problèmes routiers. Contrairement à l’autre administration qui vivait sur un nuage », ajoute une autre.

