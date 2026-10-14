L'ARC prévoit une interruption de service pendant tout le week-end : Voici pourquoi

Si t'as des affaires à régler avec le fisc, c'est avant vendredi soir. 🗓️
La page Web de l'ARC.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) prévoit une interruption de service pour de l'entretien.

Agence du revenu du Canada
Rédaction et édition

Tu as des démarches à effectuer auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC)? Mieux vaut t'en occuper avant la fin de la semaine! Que ce soit pour consulter ton dossier fiscal, vérifier ton avis de cotisation ou modifier tes renseignements bancaires afin de recevoir un crédit d'impôt ou une prestation, tu risques de te retrouver devant une porte close virtuelle ce week-end.

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Dans un avis publié sur X et sur son site Web officiel, l'organisme fédéral prévient la population qu'une opération de maintenance entraînera la mise hors service temporaire de plusieurs de ses outils numériques. Les interruptions commenceront le vendredi 16 octobre en soirée et se poursuivront jusqu'au lundi 19 octobre au matin.

Les heures à retenir

La coupure débutera le vendredi 16 octobre à 22 h, heure de Montréal. Les services devraient être de retour le lundi 19 octobre à 6 h. Ça représente près de 56 heures sans accès, soit pratiquement tout le week-end.


Ce qui sera inaccessible

Cinq services seront touchés par l'entretien, et ce, peu importe l'application utilisée pour y accéder :

  • Le Compte de l'ARC, ce qui comprend Mon dossier, Mon dossier d'entreprise et Représenter un client;
  • Les services Web d'informations fiscales;
  • Le service de validation de l'identité;
  • Connectez-vous pour valider votre identité;
  • Le Profil de candidat.

Bonne nouvelle quand même : la liste est beaucoup plus courte que lors de certaines grosses interruptions d'entretiens, comme celle de janvier dernier, alors qu'une vingtaine de services, dont IMPÔTNET et la TED, avaient été mis hors ligne.


Comment t'organiser

Si tu dois t'inscrire au dépôt direct, vérifier le montant d'une prestation ou faire une démarche pour ton entreprise, le plus simple reste de t'en occuper avant vendredi 22 h. Sinon, il faudra patienter jusqu'à lundi matin.


Important à savoir à propos de l'ARC : Une action collective pourrait te concerner

Profites-en pour vérifier si tu as de l’argent qui t’attend. Une action collective visant le gouvernement du Canada permet à certaines personnes de réclamer jusqu’à 5 200 $.

Le règlement de 8,7 millions de dollars vise les personnes dont le compte de l’ARC ou le compte Mon dossier Service Canada a été piraté à l’été ou à l’automne 2020. Lors de ces attaques, des fraudeurs ont utilisé des identifiants volés pour soumettre de fausses demandes de prestations, dont la PCU.

Pour tout savoir, c'est ici


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