Chaos sur l'autoroute 40 à Montréal ce week-end : Voici à quoi t'attendre

Organise ton trajet tout de suite, si tu dois passer par là!

L'autoroute 40 à Montréal.

On t'explique à quoi t'attendre avec le chaos prévu sur l'autoroute 40 à Montréal ce week-end.

Gouvernement du Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les automobilistes qui compte circuler dans la métropole devront prévoir plus de temps ce week-end. Des travaux routiers entraîneront des fermetures complètes de nuit et des entraves partielles de jour sur une portion de l'autoroute 40, à Montréal et à Montréal-Est.

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Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé ces entraves par communiqué ce mardi 27 octobre. Elles visent l'autoroute 40 en direction est, entre la sortie no 85 (boulevard Bourget, avenue Marien et boulevard Saint-Jean-Baptiste) et l'entrée en provenance du boulevard du Tricentenaire.

Les équipes y poursuivront la réparation de la chaussée en béton, et le ministère prévoit de la congestion.

La nuit, ce tronçon sera complètement fermé selon l'horaire suivant :

  • Du vendredi 30 octobre à 22 h 30 au samedi 31 octobre à 8 h
  • Du samedi 31 octobre à 22 h 30 au dimanche 1er novembre à 9 h
  • Du dimanche 1er novembre à 22 h au lundi 2 novembre à 5 h

Pendant ces fermetures, la circulation sera détournée vers la voie de desserte. La bretelle qui mène de l'avenue Broadway à l'autoroute 40 en direction est sera aussi fermée en continu, du vendredi 22 h au lundi 5 h.

Une seule voie ouverte le jour

Entre les fermetures de nuit, le même tronçon restera accessible, mais avec une seule voie ouverte. Ces entraves partielles sont prévues samedi, de 8 h à 22 h 30, et dimanche, de 9 h à 22 h.

Les automobilistes pourront alors choisir de rester sur la voie restante de l'autoroute ou d'emprunter la voie de desserte, soit le boulevard Métropolitain. Celle-ci compte au moins deux voies, ce qui devrait permettre une circulation plus fluide, selon le ministère.

D'autres fermetures sont à prévoir sur l'autoroute 40 en direction est au cours des prochaines semaines. Le MTMD indique qu'elles seront annoncées à l'avance.

Le chantier doit durer jusqu'à la fin de l'été 2028, avec une pause pendant les hivers. Il comprend la réparation de la dalle de béton, l'installation de nouvelles dalles préfabriquées et la réfection de joints.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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