Long week-end de l'Action de grâce : Le tunnel Louis-H.-La Fontaine fermé à 100 % d'un côté

Prévois bien des détours si tu veux aller dans le 450.

Le tunnel Louis-H.-La Fontaine

Le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera lourdement impacté par des travaux, lors du long week-end de l'Action de grâce 2026.

Réfection majeure du tunnel Louis-H.-La Fontaine | Facebook
Rédaction et édition

Tu comptais profiter de la longue fin de semaine de l'Action de grâce pour aller faire un tour sur la Rive-Sud? Prévois du temps et un bon plan B. Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé en direction du 450 pendant pratiquement tout le congé, en plus de fermetures de nuit vers Montréal.

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Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé ce lundi 5 octobre ces nouvelles entraves sur l'autoroute 25, qui s'étireront du vendredi 9 octobre au mardi 13 octobre. L'organisme s'attend à une congestion importante dans le secteur.

Les équipes du MTMD doivent remplacer plusieurs panneaux qui protègent la voûte du tunnel en cas d'incendie, à l'entrée de la structure. Ces panneaux ont été endommagés au cours de la dernière année lors d'incidents et d'accrochages.

Selon le ministère, ces réparations sont indispensables pour rouvrir une deuxième voie en direction de la Rive-Sud d'ici la fin de l'automne.

Les fermetures vers la Rive-Sud

De vendredi 23 h à dimanche 23 h, l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, tunnel compris, sera complètement fermée entre l’échangeur Anjou et l’entrée en provenance de l’île Charron.

Dans l’échangeur Anjou, les bretelles reliant l’autoroute 40, autant en direction est qu’ouest, à l’autoroute 25 sud seront également fermées. Il demeurera toutefois possible d’accéder à l’autoroute 40 est depuis l’autoroute 25 sud.

L’avenue Souligny est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, fermera quant à elle 30 minutes plus tôt, tout comme ses entrées.

Cartes des d\u00e9tours pr\u00e9vus. Le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera lourdement impacté par des travaux, lors du long week-end de l'Action de grâce 2026.Mobilité Montréal

Pendant cette période, le détour recommandé passera par le pont Samuel-De Champlain. Le ministère souhaite ainsi éviter de diriger la circulation vers le secteur du Marathon Beneva de Montréal, qui se déroule le même week-end. L’entrée de la rue Stinson vers l’autoroute 40 ouest sera d’ailleurs fermée de samedi 2 h à dimanche 23 h.

La fermeture se poursuivra ensuite de dimanche 23 h à mardi 5 h, cette fois entre la sortie 4 vers le centre-ville de Montréal et le pont Jacques-Cartier, puis l’entrée de l’île Charron. L’avenue Souligny est restera également fermée entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand. Le détour se fera alors plutôt par le pont Jacques-Cartier.

Les fermetures vers Montréal

En direction de Montréal, l'autoroute 25 et le tunnel seront fermés seulement la nuit, mais ce sera le cas tout au long de la fin de semaine.

Dans la nuit de vendredi à samedi, de 23 h à 8 h, la fermeture touchera le tronçon entre la sortie 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, États-Unis, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée de la rue Sherbrooke.

Pour les nuits suivantes, la fermeture s'étendra de la sortie no 90 jusqu'à l'entrée de la rue Notre-Dame Ouest, selon l'horaire suivant.

  • De samedi 22 h à dimanche 7 h
  • De dimanche 22 h à lundi 8 h
  • De lundi 22 h à mardi 5 h

Chaque fois, les entrées du tronçon seront fermées 30 minutes plus tôt.

La route 132 aussi fermée avant le week-end

Avant même le début de la longue fin de semaine, la route 132 en direction est sera complètement fermée entre le boulevard Roland-Therrien et l'autoroute 20, de jeudi 21 h à vendredi 5 h, pour des travaux d'entretien et d'hivernation.

Le détour se fera par le boulevard Marie-Victorin.


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