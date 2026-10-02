Le site de la petite maison rose à Montréal est en « danger imminent » : Voici pourquoi
Un bout de rue est déjà fermé dans Saint-Henri. 🚧
Les propriétaires de l’ancienne usine Canada Malting, où est perchée la mythique petite maison rose, dans Saint-Henri à Montréal, ont annoncé la mise en place immédiate de mesures d’urgence pour sécuriser les lieux, alors qu’un rapport conclut que le bâtiment représente un risque sérieux pour la population.
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Dans un communiqué de presse publié ce jeudi 1er octobre, Développement La Malterie S.E.C., propriétaire du site depuis 2024, affirme que l’état de l’ancienne malterie se dégrade de manière préoccupante.
Le rapport, réalisé à la demande de l’arrondissement du Sud-Ouest, conclut que la structure représente un « danger imminent » et recommande la démolition du bâtiment pour des raisons de sécurité publique.
Les propriétaires disent avoir multiplié les mesures pour limiter les risques. Le site est barricadé, surveillé et inspecté régulièrement, mais les plus récentes expertises montrent que sa détérioration s’accélère.
Un périmètre de sécurité a donc été installé autour du bâtiment et une portion de la rue Saint-Ambroise est fermée à la circulation depuis le 1er octobre. Aucune date de réouverture n’a été avancée.
Si tu habites dans le secteur ou que tu y circules souvent à pied ou à vélo, attends-toi donc à devoir faire un détour pendant un certain temps.
Une fois les lieux sécurisés, le promoteur prévoit une démolition contrôlée de toute la partie avant du bâtiment en brique, sous réserve des autorisations de l'arrondissement et des recommandations des experts.
Et la maison rose dans tout ça?
Bonne nouvelle pour les amoureux et amoureuses du quartier, la petite maison rose ne fait pas partie des bâtiments visés par la démolition annoncée. Au contraire, sa conservation est prévue dans le projet que le promoteur souhaite réaliser sur le site.
Baptisé La Malterie, ce projet comprendrait 685 logements, dont 20 % de logements sociaux, en plus d'espaces communautaires et publics, de commerces et de services de proximité. Il vise aussi à rouvrir l'accès au canal de Lachine et à préserver la mémoire industrielle des lieux.
Rien n'est encore coulé dans le béton, cela dit. Une demande d'avis préliminaire a été déposée en novembre 2025 et les plans sont toujours à l'étude par l'arrondissement du Sud-Ouest.
De son côté, le promoteur reconnaît que l'ancienne Canada Malting « occupe une place unique dans l'histoire de Saint-Henri » et assure vouloir faire vivre l'identité du site à travers son futur projet.
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