Gros lot record de 90 M $ au Lotto Max : Voici tes vraies chances de gagner

Est-ce le bon moment de dire « Bye-bye boss »?🤑

Un billet du Lotto Max.

On te dit qu'elles sont tes chances de remporter le gros lot de 90 M$ au Lotto Max de Loto-Québec, ce vendredi.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Avis à ceux et celles qui rêvent de quitter leur emploi après avoir remporté le gros lot à la loterie de Loto-Québec. Le tirage du Lotto Max de ce vendredi 16 octobre atteint 90 millions de dollars, un record pour ce jeu de hasard pancanadien. Par contre, ne crie pas « Bye-bye boss » trop vite!

À lire également : Loto-Québec cherche 8 gagnants qui ne savent peut-être pas qu'ils ont remporté jusqu'à 2 M$

Ce vendredi, à 22 h 30, un Québécois ou une Québécoise pourrait mettre la main sur ce gros lot historique, du jamais-vu au pays. À cela s'ajoutent 18 lots de 1 million de dollars et 90 autres de 100 000 $.

Le gros lot de 85 M$ de mardi dernier n'ayant pas été remporté, il a grimpé à 90 M$ pour le tirage de ce soir.

« Loto-Québec a déjà fait plus de 110 millionnaires depuis le début de l'année. Espérons que la chance soit toujours de notre côté avec ce gros lot de 90 millions de dollars au Lotto Max », a fait savoir la société d'État par communiqué.

Depuis le lancement du Lotto Max en septembre 2009, plus de 4,37 milliards de dollars ont été remportés au Québec, selon Loto-Québec, dont 54 gros lots, parmi lesquels figurent trois jackpots de 70 M$.

À deux reprises, des personnes du Québec ont également remporté la moitié d'un gros lot de 80 M$, soit 40 M$ chaque fois.

Quelles sont tes chances de remporter le gros lot du Lotto Max?

Selon le site Web de Loto-Québec, tes chances de remporter un lot quelconque sont d'une sur 5,8 pour une seule participation à 6 $. Jusqu'ici, tout va bien. Toutefois, tu risques de commencer ton week-end bredouille si tu espères mettre la main sur le gros lot de 90 M $.

Tes odds sont alors un brin plus minces. On parle d'une chance sur 33 446 140 avec une seule participation.

Quand tu y penses, c'est pratiquement la même probabilité que d'obtenir 25 fois « pile » de suite en lançant une pièce de monnaie. Tu as même trois fois plus de chances d'obtenir neuf fois le chiffre six en lançant un dé!

Et pour ta prochaine soirée trivia, voici une statistique qui risque d'en surprendre plusieurs : les probabilités d'être frappé par la foudre au Canada sont inférieures à une sur un million, selon le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST). De quoi mettre tes chances de devenir multimillionnaire au Lotto Max en perspective!


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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