Ces 18 billets Loto-Québec expirent d'ici la fin de 2026 - Vérifie tes gratteux

Imagine gagner 50 000 $... et ne plus pouvoir le récupérer. 🫠

Des gratteux Loto-Québec.

Des gratteux Loto-Québec expirent d'ici la fin de 2026 et ça vaut la peine de vérifier tes billets.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu t’es peut-être fait offrir des gratteux de Loto-Québec dans les derniers mois et ils attendent encore patiemment de passer sous tes ongles. Sache toutefois qu’il ne faudrait pas trop tarder, car s’il existe une date limite pour réclamer les lots gagnés, les billets à gratter ont eux aussi une date d’expiration. Qui plus est, plusieurs arrivent à échéance d’ici la fin de 2026, voire ce mois-ci.

À lire également : Loto-Québec sort des « gratteux » pour remporter des billets de Céline Dion à Paris

Que ce soit un gratteux de la Roue de fortune, un billet de Bingo, de Gagnant à vie ou de Diva à Paris, tout produit à gratter de Loto-Québec a une date d’expiration.

À cet effet, la société d’État a une liste détaillée de tous ses produits à gratter actuellement en vente. On y retrouve le nom du gratteux, son numéro d’émission du produit (NEP) ainsi que la date limite de paiement aux gagnants et gagnantes ayant remporté un quelconque lot.

Par exemple, une personne qui détient un billet Célébration 2026 a jusqu’au 11 janvier 2027 pour le gratter et, le cas échéant, réclamer son prix... sauf la participation télé.

Tu remarqueras qu’il existe sur la même liste des produits ayant le même nom, comme Bingo. Chacun d’entre eux est identifié par son NEP, un numéro de cinq chiffres qui joue en quelque sorte le rôle d'un numéro de série. Ce dernier se trouve à l'arrière du billet.

Au moment d'écrire ces lignes, il y avait un Bingo qui expire en novembre 2026, un en mai 2027 et un à déterminer.

Les produits dont les délais sont expirés n’apparaissent pas dans le tableau de Loto-Québec, car les lots ne peuvent plus être réclamés, indique-t-on.

Voici tous les jeux dont la date limite de réclamation arrive d’ici la fin de 2026, classés en ordre chronologique :

  • Fiesta
    • Numéro d'émission du produit : 7-5049
    • Date limite de paiement aux consommateurs et consommatrices : 22 août 2026
  • 25 $, 50 $, 100 $ en folie
    • 7-4045
    • 28 août 2026
  • Super Jeu de mots
    • 7-5063
    • 29 août 2026
  • PLINKO
    • 7-5023
    • 5 septembre 2026
  • Roue de fortune 10 $
    • 7-5057
    • 5 septembre 2026
  • Roue de fortune 3 $
    • 7-5052
    • 5 septembre 2026
  • Pause vacances
    • 7-5065
    • 26 septembre 2026
  • Mots cachés Dessert
    • 7-4501
    • 3 octobre 2026
  • Slingo tropiques
    • 7-4604
    • 3 octobre 2026
  • Dollars express
    • 7-4052
    • 17 octobre 2026
  • Latté
    • 7-5078
    • 31 octobre 2026
  • Bingo
    • 7-4202
    • 7 novembre 2026
  • Chance
    • 7-5068
    • 7 novembre 2026
  • Platine
    • 7-3043
    • 27 novembre 2026
  • Cherche et trouve espace
    • 7-5072
    • 5 décembre 2026
  • Triple Jeu
    • 7-5076
    • 5 décembre 2026
  • Gagnant à vie
    • 7-4902
    • 12 décembre 2026
  • Double Cerise
    • 7-5085
    • 19 décembre 2026

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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