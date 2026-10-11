Le tournage d’OD Tentations au soleil est interrompu et les candidats rentrent au Québec
Le genre de « twist » qu'on ne souhaite à personne.
Alors que les célibataires d’OD Tentations au soleil venaient à peine de poser leurs valises au Panama, un événement aussi imprévisible qu’inquiétant est venu chambouler les plans de la production. Quelques jours seulement après le dévoilement des candidats et candidates de cette troisième saison, le tournage de la téléréalité a dû être interrompu en raison du puissant tremblement de terre qui a frappé le pays vendredi.
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L’aventure, qui venait tout juste de commencer dans les mêmes villas que celles d’OD Panama, est donc mise sur pause pour une durée indéterminée. Et ce n’est pas seulement le tournage qui est bouleversé, puisque l’animatrice Maripier Morin ainsi que l’ensemble des célibataires prendront bientôt le chemin du retour vers le Québec.
C’est dans une publication Instagram partagée dimanche que la production a confirmé la nouvelle. « À la suite du tremblement de terre survenu vendredi au Panama, les équipes de Productions J et de Bell Média ont dû interrompre le tournage d’OD Tentations au soleil », peut-on lire.
Alors que les équipes « évaluent actuellement les différentes options pour cette production », aucune date de reprise n’a été annoncée. Reste donc à voir ce qu’il adviendra de cette troisième édition, qui aura finalement connu un début d’aventure beaucoup plus mouvementé que prévu.
Est-ce que ça change quelque chose pour Occupation Double Panama?
Si tu suis religieusement les épisodes d’OD Panama, pas besoin de t’inquiéter pour la suite de l’aventure. Malgré l’interruption du tournage d’OD Tentations au soleil, la production confirme que la diffusion de la saison en cours ne sera pas touchée.
Tu pourras donc continuer de suivre les rapprochements, la bisbille et les soirées d’élimination comme prévu, du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.
Un puissant séisme qui a secoué le Panama
L’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) avait d’abord annoncé une magnitude de 8, avant de la réviser à 7,6, puis à 7,7. La secousse a été enregistrée à 13 h 56, heure de Montréal, sur la péninsule d’Azuero, au sud-ouest de la communauté de Pitaloza Arriba. Dans la ville de Panama, des centaines de personnes ont dû évacuer les immeubles.
Dès vendredi, la production d’OD avait toutefois tenu à rassurer les fans sur les réseaux sociaux. L’épicentre du séisme se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres des villas des deux téléréalités, et l’ensemble des équipes et des célibataires étaient en sécurité.
Une nouvelle rassurante dans les circonstances, même si la suite de l’aventure d’OD Tentations au soleil demeure, pour le moment, incertaine.
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