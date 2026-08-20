Charlotte Cardin contrainte de suspendre sa tournée de concerts en raison d’une blessure
« Ça me brise le cœur de devoir annuler encore une fois. » 😭
L'été de la chanteuse québécoise Charlotte Cardin ne se déroule vraiment pas comme prévu, au grand désarroi de ses fans, mais aussi de l'artiste. Elle a annoncé ce jeudi 20 août 2026 qu'elle annulait ses quatre prochains festivals en France, en raison d'une blessure aux cordes vocales qui refuse de guérir. Prise sur recommandation de ses médecins, la décision met essentiellement fin à sa tournée estivale des festivals européens.
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« C'est avec beaucoup de chagrin que je dois annuler mes quatre prochains festivals en France », a écrit celle qui a été sacrée artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique (l'équivalent français du Gala de l'ADISQ) en février dernier, dans une story publiée sur son compte Instagram.
Ce n'est malheureusement pas la première mauvaise nouvelle du genre ce mois-ci. L'état de ses cordes vocales avait déjà forcé l'artiste à renoncer à trois spectacles au cours des dernières semaines : en Belgique le 9 août, en Pologne le 13 août et en Hongrie le 15 août. Les ennuis remontent en fait au 5 août, à la Foire aux vins de Colmar, où une extinction de voix en plein concert l'avait empêchée de terminer sa prestation comme elle l'aurait désiré.
Quatre nouvelles annulations de concerts
Cette semaine, Charlotte Cardin devait se produire au V and B Fest' de Château-Gontier-sur-Mayenne le 21 août, puis figurer parmi les têtes d'affiche du Cabaret Vert, à Charleville-Mézières, le 22 août. Elle était également attendue au Rose Festival, au MEETT d'Aussonne près de Toulouse, aux côtés de Macklemore le jeudi 27 août, ainsi qu'au ICI Live La Ciotat, le jeudi 3 septembre. Tous ces passages sont annulés.
Charlotte Cardin contrainte de suspendre sa tournée de concerts en raison d’une blessure. @charlottecardin | Instagram
Dans sa publication diffusée tôt jeudi matin (en début d'après-midi pour les Français), la chanteuse explique que sa blessure traîne depuis plusieurs semaines.
« J'ai une blessure aux cordes vocales qui m'a déjà forcée à annuler plusieurs concerts et qui, malheureusement, ne guérit pas assez vite pour me permettre de reprendre les concerts cet été », a-t-elle écrit.
Elle ajoute : « Je suis profondément désolée et triste de la situation. Sur les recommandations de mes médecins, je dois continuer mon repos vocal et laisser à mes cordes vocales le temps de guérir avant de pouvoir remonter sur scène. »
L'artiste a terminé son message en remerciant son public pour sa patience et sa compréhension. « Ça me brise le cœur de devoir annuler encore une fois et de ne pas pouvoir être avec vous », a-t-elle conclu, en disant espérer retrouver ses fans très bientôt.
Aucune indication n'a été donnée quant à un éventuel report des dates annulées ni sur la suite du calendrier de spectacles de la chanteuse, installée à Paris depuis peu.
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