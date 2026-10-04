Une salle secrète cache un café digne de la saga Harry Potter à 1h30 de Montréal
Premier défi : trouver l’entrée. 🗝️
Sorcières, sorciers et Moldus, sortez vos baguettes! Si ta lettre de Poudlard s’est perdue en chemin (c’est sûrement la faute du hibou), il existe une autre façon de passer dans le monde magique. À environ 1 h 30 de Montréal, une salle secrète cachée sous un escalier abrite un café qui semble tout droit sorti de l’univers de Harry Potter. Un clin d’œil au placard du 4, Privet Drive, en beaucoup plus invitant.
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C’est à Drummondville, dans la boutique Sorcière et Magie, que se trouve ce passage secret. Depuis son ouverture en 2022, le commerce attire les fans de la saga avec ses accessoires, ses confiseries, ses vêtements et ses collections aux couleurs des quatre maisons de Poudlard.
Depuis le 18 juillet, la boutique cache aussi la Salle Sous l’Escalier, un espace immersif pensé pour te faire oublier le monde des Moldus le temps d’une visite. Premier défi : trouver l’entrée (pas besoin de foncer dans un mur de briques comme à la plateforme 9 ¾, on l’espère).
Derrière la porte t’attendent des décors envoûtants, des effets surprenants et plusieurs coins parfaits pour les photos. Pour le reste, l’équipe préfère garder le mystère.
Ce qu’on peut te dévoiler, c’est le Cafétorium, où les boissons ont des airs de potions du professeur Rogue, en version sucré. Les fans reconnaîtront la Potion Interdite, une boisson sans alcool au butterscotch qui rappelle drôlement la bière au beurre, aussi offerte en version givrée. Les adeptes de café peuvent opter pour le Café Aromancia (vanille, butterscotch, noisette ou caramel salé), alors que la Barbe de Merlin mélange 7UP et barbe à papa. Le Jus de Lutin et le Pétillus Totalus peuvent même être garnis de Perles Magik, et une nouveauté, la boisson du fantôme des lieux, est aussi belle qu'alléchante.
Ton entrée, à 10 $, comprend l’accès à la salle et une boisson de huit onces. Note que c’est gratuit pour les moins de quatre ans, sans consommation.
Attention : l’horaire de la salle diffère de celui de la boutique et peut changer selon les journées. Vérifie-le avant de prendre la route (ou ton Éclair de Feu).
La Salle Sous l’Escalier de Sorcière et Magie
Prix : 10 $ par personne, boisson de huit once incluse (gratuit pour les moins de quatre ans, sans consommation)
Quand : Les week-ends toute l'année et en semaine du mardi au vendredi, de 11 h à 16 h, jusqu’au 12 octobre (ouvert le lundi 12 octobre) - Horaire changeant à vérifier
Adresse : 400, boul. Saint-Joseph, local 04, Drummondville, QC
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