Costco VS Walmart : On a comparé les prix des bonbons d’Halloween en 2026
Pour gâter le quartier, sans que ça te coûte un bras. 🎃
L'Halloween arrive à grands pas, et avec lui, la parade de petits fantômes, de sorcières et d’autres créatures qui vont venir cogner à ta porte. Tu veux être la maison hot du quartier sans que ta facture te fasse plus peur qu’un film d’horreur? On te comprend! On est allé faire un tour au Costco et au Walmart pour voir où les boîtes de bonbons sont les moins chères cette année.
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Comme les formats et les quantités changent d’un magasin à l’autre, on a calculé le prix par 100 grammes de chaque boîte. De cette manière, tu vois tout de suite si le deal en est vraiment un ou si c’est juste un bon déguisement.
Cadbury : Régals-éclair
La boîte de 120 friandises Cadbury est en rabais à 13,99 $ au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Costco : En rabais à 13,99 $ plutôt que 17,99 $ pour 1,3 kilogramme, soit 1,08 $ par 100 grammes
Walmart : 20,97 $ pour 993 grammes, soit 2,11 $ par 100 grammes
Au Costco, les 120 friandises se partagent entre des Dairy Milk Oreo, des Mini Toffee Crunch, des Twirl et des Caramilk. Au Walmart, la boîte Favoris de 90 friandises troque les Toffee Crunch pour des Wunderbar.
Mais côté prix, il n’y a pas de suspense. Avec un rabais de 4 $ en vigueur au moment d’écrire ces lignes, l’entrepôt vend son chocolat presque deux fois moins cher par 100 grammes. Même au prix régulier (1,38 $ par 100 grammes), Costco gagnerait haut la main.
Maynards : Régals-éclair
La boîte de friandises Maynards est un peu moins chère au Walmart, à un sou près par 100 grammes.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Costco : 23,99 $ pour 1,9 kilogramme, soit 1,26 $ par 100 grammes
Walmart : 13,98 $ pour 1,12 kilogramme, soit 1,25 $ par 100 grammes
Ici, c’est serré comme une momie dans ses bandelettes! Au Costco, la boîte de 150 sachets contient trois sortes de bonbons en parts égales : des Sour Patch Kids, des Swedish Berries et des Sour Patch Kids Imposteurs.
Au Walmart, tu as 90 sachets, mais quatre sortes de bonbons : des Sour Patch Kids, des Swedish Fish, des Fuzzy Peach et des Swedish Berries. Et c’est le Walmart qui gagne… par un gros sou par 100 grammes. 😅
Dans le fond, tout dépend de ton style. Si tu t’attends à une vraie horde de monstres, la grosse boîte de l’entrepôt va te permettre de tenir toute la soirée. Si tu as envie de varier les plaisirs, celle du Walmart devrait faire ton bonheur.
Nestlé : Mini-barres assorties
Les deux détaillants vendent les mêmes barres Nestlé, mais la boîte du Costco en contient 30 de plus.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Costco : En rabais à 18,99 $ plutôt que 26,49 $ pour 1,3 kilogramme, soit 1,46 $ par 100 grammes
Walmart : En rabais à 18,47 $ plutôt que 24,17 $ pour 977 grammes, soit 1,89 $ par 100 grammes
Les classiques, on les connaît : des Smarties, des Aero, des KitKat et des Coffee Crisp, exactement les mêmes dans les deux magasins. Petit bonus : ils sont fabriqués dans une usine sans arachides, ce qui est super pratique pour les écoles et les fêtes de quartier.
Les deux boîtes sont en solde et coûtent presque le même prix, sauf que celle du Costco contient 30 barres de plus. Résultat : l’entrepôt remporte ce round, avec 0,43 $ de moins par 100 grammes.
Skittles, Starburst (et Life Savers au Costco)
La boîte de friandises Skittles et Starburst est plus économique au Costco en date du 10 octobre.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Costco : 22,99 $ pour 1,71 kilogramme, soit 1,34 $ par 100 grammes
Walmart : 17,48 $ pour 1,05 kilogramme, soit 1,66 $ par 100 grammes
Si tu fais partie de la gang des bonbons fruités, l’entrepôt a de quoi te plaire. Sa boîte de 155 sachets contient des Starburst originaux et Déli-rouge, des Skittles et des Gros anneaux gélifiés Life Savers. Au Walmart, la boîte de 90 sachets s’en tient aux Skittles et aux Starburst.
Lors de notre visite, la boîte du Walmart était affichée à son prix régulier. C’est donc le Costco qui remporte ce duel, avec 0,32 $ de moins par 100 grammes et une sorte de bonbons en prime. Pas pire du tout!
Mars, Twix, Snickers et M&M’s
La boîte de friandises Mars, Twix, Snickers et M&M’s est plus économique au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Costco : 23,99 $ pour 1,48 kilogramme, soit 1,62 $ par 100 grammes
Walmart : 19,98 $ pour 1 kilogramme, soit 2,00 $ par 100 grammes
Les deux boîtes réunissent le même quatuor gagnant : des Mars, des Twix, des Snickers et des M&M’s aux arachides en format petites joies. Le Costco en offre 140, alors que le Walmart en propose 95.
Encore une fois, c’est l’entrepôt qui l’emporte, avec 0,38 $ de moins par 100 grammes. Si tu veux faire le bonheur des voisins qui vont cogner à ta porte, c’est là que ton argent ira le plus loin.
Où sont les bonbons les moins chers en 2026?
En 2025, les rabais du Walmart lui avaient permis de remporter plusieurs comparaisons. En 2026, c’est plutôt Costco qui rafle la mise dans quatre comparaisons sur cinq, autant pour le chocolat que pour les bonbons fruités. Le Walmart garde quand même sa petite victoire avec les Maynards, en plus d’offrir des boîtes plus petites, parfaites si tu n’attends pas une armée de zombies.
Petit conseil : les rabais du Costco ne durent pas éternellement, et les soldes du Walmart peuvent apparaître (ou disparaître) aussi vite qu’un fantôme. Tout est une question de timing! Ça vaut la peine de vérifier les prix avant de partir… et de résister à l’envie de vider la moitié du bol avant que les premiers monstres arrivent.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.