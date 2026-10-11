Costco VS Walmart : On a comparé les prix des bonbons d’Halloween en 2026

Pour gâter le quartier, sans que ça te coûte un bras. 🎃

La boîte de 130 mini-barres assorties Nestlé au Costco. Droite : La boîte de 100 barres assorties Nestlé au Walmart.

Costco VS Walmart : On a comparé les prix des bonbons d’Halloween en 2026.

Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

L'Halloween arrive à grands pas, et avec lui, la parade de petits fantômes, de sorcières et d’autres créatures qui vont venir cogner à ta porte. Tu veux être la maison hot du quartier sans que ta facture te fasse plus peur qu’un film d’horreur? On te comprend! On est allé faire un tour au Costco et au Walmart pour voir où les boîtes de bonbons sont les moins chères cette année.

À lire également : 14 trouvailles au Costco en octobre 2026 pour un automne et un hiver douillets

Comme les formats et les quantités changent d’un magasin à l’autre, on a calculé le prix par 100 grammes de chaque boîte. De cette manière, tu vois tout de suite si le deal en est vraiment un ou si c’est juste un bon déguisement.

Cadbury : Régals-éclair

La bo\u00eete de 120 friandises Cadbury au Costco. Droite : La bo\u00eete de 90 friandises Cadbury Favoris au Walmart.

La boîte de 120 friandises Cadbury est en rabais à 13,99 $ au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Costco : En rabais à 13,99 $ plutôt que 17,99 $ pour 1,3 kilogramme, soit 1,08 $ par 100 grammes

Walmart : 20,97 $ pour 993 grammes, soit 2,11 $ par 100 grammes

Au Costco, les 120 friandises se partagent entre des Dairy Milk Oreo, des Mini Toffee Crunch, des Twirl et des Caramilk. Au Walmart, la boîte Favoris de 90 friandises troque les Toffee Crunch pour des Wunderbar.

Mais côté prix, il n’y a pas de suspense. Avec un rabais de 4 $ en vigueur au moment d’écrire ces lignes, l’entrepôt vend son chocolat presque deux fois moins cher par 100 grammes. Même au prix régulier (1,38 $ par 100 grammes), Costco gagnerait haut la main.

Maynards : Régals-éclair

La bo\u00eete de 150 friandises Maynards au Costco. Droite : La bo\u00eete de 90 friandises Maynards au Walmart.

La boîte de friandises Maynards est un peu moins chère au Walmart, à un sou près par 100 grammes.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Costco : 23,99 $ pour 1,9 kilogramme, soit 1,26 $ par 100 grammes

Walmart : 13,98 $ pour 1,12 kilogramme, soit 1,25 $ par 100 grammes

Ici, c’est serré comme une momie dans ses bandelettes! Au Costco, la boîte de 150 sachets contient trois sortes de bonbons en parts égales : des Sour Patch Kids, des Swedish Berries et des Sour Patch Kids Imposteurs.

Au Walmart, tu as 90 sachets, mais quatre sortes de bonbons : des Sour Patch Kids, des Swedish Fish, des Fuzzy Peach et des Swedish Berries. Et c’est le Walmart qui gagne… par un gros sou par 100 grammes. 😅

Dans le fond, tout dépend de ton style. Si tu t’attends à une vraie horde de monstres, la grosse boîte de l’entrepôt va te permettre de tenir toute la soirée. Si tu as envie de varier les plaisirs, celle du Walmart devrait faire ton bonheur.

Nestlé : Mini-barres assorties

La bo\u00eete de 130 mini-barres assorties Nestl\u00e9 au Costco. Droite : La bo\u00eete de 100 barres assorties Nestl\u00e9 au Walmart.

Les deux détaillants vendent les mêmes barres Nestlé, mais la boîte du Costco en contient 30 de plus.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Costco : En rabais à 18,99 $ plutôt que 26,49 $ pour 1,3 kilogramme, soit 1,46 $ par 100 grammes

Walmart : En rabais à 18,47 $ plutôt que 24,17 $ pour 977 grammes, soit 1,89 $ par 100 grammes

Les classiques, on les connaît : des Smarties, des Aero, des KitKat et des Coffee Crisp, exactement les mêmes dans les deux magasins. Petit bonus : ils sont fabriqués dans une usine sans arachides, ce qui est super pratique pour les écoles et les fêtes de quartier.

Les deux boîtes sont en solde et coûtent presque le même prix, sauf que celle du Costco contient 30 barres de plus. Résultat : l’entrepôt remporte ce round, avec 0,43 $ de moins par 100 grammes.

Skittles, Starburst (et Life Savers au Costco)

La bo\u00eete de 155 friandises Skittles, Starburst et Life Savers au Costco. Droite : La bo\u00eete de 90 friandises Skittles et Starburst au Walmart.

La boîte de friandises Skittles et Starburst est plus économique au Costco en date du 10 octobre.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Costco : 22,99 $ pour 1,71 kilogramme, soit 1,34 $ par 100 grammes

Walmart : 17,48 $ pour 1,05 kilogramme, soit 1,66 $ par 100 grammes

Si tu fais partie de la gang des bonbons fruités, l’entrepôt a de quoi te plaire. Sa boîte de 155 sachets contient des Starburst originaux et Déli-rouge, des Skittles et des Gros anneaux gélifiés Life Savers. Au Walmart, la boîte de 90 sachets s’en tient aux Skittles et aux Starburst.

Lors de notre visite, la boîte du Walmart était affichée à son prix régulier. C’est donc le Costco qui remporte ce duel, avec 0,32 $ de moins par 100 grammes et une sorte de bonbons en prime. Pas pire du tout!

Mars, Twix, Snickers et M&M’s

La bo\u00eete de 140 friandises Mars, Twix, Snickers et M&M\u2019s au Costco. Droite : La bo\u00eete de 95 friandises Mars, Twix, Snickers et M&M\u2019s au Walmart.

La boîte de friandises Mars, Twix, Snickers et M&M’s est plus économique au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Costco : 23,99 $ pour 1,48 kilogramme, soit 1,62 $ par 100 grammes

Walmart : 19,98 $ pour 1 kilogramme, soit 2,00 $ par 100 grammes

Les deux boîtes réunissent le même quatuor gagnant : des Mars, des Twix, des Snickers et des M&M’s aux arachides en format petites joies. Le Costco en offre 140, alors que le Walmart en propose 95.

Encore une fois, c’est l’entrepôt qui l’emporte, avec 0,38 $ de moins par 100 grammes. Si tu veux faire le bonheur des voisins qui vont cogner à ta porte, c’est là que ton argent ira le plus loin.

Où sont les bonbons les moins chers en 2026?

En 2025, les rabais du Walmart lui avaient permis de remporter plusieurs comparaisons. En 2026, c’est plutôt Costco qui rafle la mise dans quatre comparaisons sur cinq, autant pour le chocolat que pour les bonbons fruités. Le Walmart garde quand même sa petite victoire avec les Maynards, en plus d’offrir des boîtes plus petites, parfaites si tu n’attends pas une armée de zombies.

Petit conseil : les rabais du Costco ne durent pas éternellement, et les soldes du Walmart peuvent apparaître (ou disparaître) aussi vite qu’un fantôme. Tout est une question de timing! Ça vaut la peine de vérifier les prix avant de partir… et de résister à l’envie de vider la moitié du bol avant que les premiers monstres arrivent.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
bonbons halloweencostcowalmarthalloween au québec
QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

13 aliments pour lesquels Costco bat clairement les prix des épiceries du Québec

Payer moins cher pour les mêmes produits? C'est oui!

Costco : Les « deals » d'octobre sont dévoilés et voici 16 aubaines pour ton garde-manger

Allô les plats réconfortants à prix réduit!

16 trouvailles à partir de 8,99 $ qui valent la visite au Costco en septembre 2026

À toi les aubaines et les coups de cœur!

21 produits d’épicerie qui sont beaucoup moins chers au Dollarama qu'au Walmart

Quand le MÊME produit coûte 3,02 $ de plus chez Walmart qu’au Dollo, ça surprend. 🤯

On a « stalké » Engie d'OD Panama : Voici ce que tu veux savoir

Un détail de son enfance risque de te surprendre!

Voici quand tu devrais poser tes pneus d'hiver en 2026 au Québec selon un expert

Prends ton rendez-vous, ça arrive plus vite que tu penses. 👀❄️

Le tournage d’OD Tentations au soleil est interrompu et les candidats rentrent au Québec

Le genre de « twist » qu'on ne souhaite à personne.

Cette escapade au Québec est un incontournable à faire au moins une fois à l’automne

Juste OUI! ✨

Ce Airbnb à 35 minutes de Québec est simplement parfait pour un week-end en amoureux

Avec la note quasi parfaite de 4,99/5 sur Airbnb, ça donne vraiment le goût!

Tu peux visiter un village « fantôme » au Québec et c'est le road trip d'automne parfait

Une balade d’un autre siècle au pied d’une chute de 72 m. 👻🍂

Le marché immobilier ralentit à Montréal et c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs

Ton rêve d'être proprio pourrait vite se réaliser!

10 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Un petit « add to cart » qui pourrait bien être payant!

Quel est le salaire d’un agent correctionnel en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Passer ses journées en prison, ça vaut la paie? 😬

Cette friperie de Montréal est LA place pour dénicher des morceaux coquette, Y2K et vintage

Ne marche pas, cours!