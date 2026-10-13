Walmart Québec recrée la vidéo iconique de la « dinde noère » et c'est hilarant
On savait qu'elle allait revenir la dinde noire! 🦃
Hydro-Québec, Maxi, Valentine, SAAQ : ce n'est pas rare que les comptes officiels de certaines entreprises ou sociétés d'État se démarquent sur les réseaux sociaux alors que leurs gestionnaires de communauté créent des petits bijoux du Web en suivant les tendances ou ont des réponses passives-agressives à se tordre de rire. Et voilà que c'est au tour de Walmart Québec de faire jaser en recréant des vidéos virales et iconiques des dernières années. Le verdict : absolument hilarant.
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Dans sa dernière publication, Walmart a voulu souligner l'Action de grâce à sa manière, soit avec la fameuse vidéo de la « dinde noère ». Une Barbie, un couch, un déguisement de dinde et beaucoup de dévouement : c'est tout ce que ça prenait pour recréer cette pièce d'anthologie québécoise.
Pour rappel : en mars 2016, un dindon sauvage a saccagé la maison de Céline Poulin à Gatineau. L'oiseau a fracassé la fenêtre et s'est retrouvée dans son salon, sur son couch. C'est son entrevue à TVA Nouvelles qui a marqué les esprits avec ses expressions. La vidéo de ce reportage a plus de 1,3 million de visionnements, on peut donc dire que la « bibitte noire », elle est bien connue par chez nous.
Walmart a donc frappé dans le mille avec cette idée. Partagée ce 12 octobre 2026, la publication compte déjà plus de 393 000 visionnements sur TikTok et Instagram, en plus d'avoir accumulé près de 10 000 mentions « j'aime », et ce, en moins de 24 heures.
Parmi les centaines de commentaires, plusieurs félicitent la personne qui gère les réseaux sociaux.
Les commentaires sont élogieux sous la publication de Walmart Québec. @walmart.quebec | Instagram
« Hilarant », « du génie », « Quebec core » sont quelques exemples des éloges qu'on peut lire, mais le commentaire qui revient le plus souvent, c’est que la personne derrière cette idée mériterait une augmentation, voire un prix.
Walmart Québec crée du contenu nostalgique et comique sur les réseaux sociaux dernièrement. @walmart.quebec | Instagram
« Quand c'est rendu qu'on s'abonne au Walmart pour du contenu, c'est que le marketing est top 👌😂 », a même écrit une internaute.
En effet, le détaillant n'en est pas à sa première vidéo du genre. Les plus nostalgiques se souviendront des mémorables doublages des films Harry Potter du site Web Le Stupid Show, qui a connu un boost de popularité au début des années 2000. Eh bien, le 16 septembre dernier, Walmart a ressorti ces souvenirs des boules à mites, au grand bonheur des millennials.
Cette vidéo mettant en vedette des LEGO à l'effigie d'Harry Potter a cumulé plus de 545 000 visionnements sur les réseaux sociaux.
En août 2026, c'était la vidéo des « p'tits bums » de Yolande Ouellet qui avait eu droit à sa reconstitution maison.
Reste à savoir quelle sera la prochaine : « Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser », « Bonne fête, Kevin »? On a hâte.