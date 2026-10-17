Costco offre une trouvaille à 18 $ parfaite pour les fans de « Harry Potter »

À donner… ou à garder pour toi! ✨

La façade d'un Costco.

Costco vend un ensemble de chocolat chaud Harry Potter.

KKfotostock | Dreamstime
Éditrice Junior

Tu cherches un cadeau pour le ou la fan de Harry Potter de ta gang? Ou tu as simplement envie de te gâter un peu (on ne juge pas)? Costco a peut-être la trouvaille qu’il te faut : un coffret de chocolat chaud qui change de couleur, avec tasses en forme de chaudron et baguettes magiques en prime. Oui, oui, des baguettes!

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L’ensemble de cacao changeant de couleur Harry Potter de 337 grammes est même présenté comme un « ensemble cadeau » sur l’étiquette en entrepôt. Avec sa boîte à fenêtre aux couleurs de Poudlard, il est assez joli pour se passer de papier d’emballage.

Ensemble de cacao Harry Potter avec tasses vendu chez Costco. Cet ensemble de cacao Harry Potter avec tasses est vendu 17,99 $ chez Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Dans la boîte, tu trouveras deux tasses en forme de chaudron, deux baguettes à collectionner qui servent à brasser ta boisson, huit mélanges de chocolat chaud et une boîte de miniguimauves de 113 grammes. Côté saveurs, il y a red velvet, biscuits et crème, s’mores et biscuit au sucre. L’emballage reprend d’ailleurs les couleurs et les blasons des quatre maisons de Poudlard, soit Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard.

Le clou du spectacle, c’est que la poudre change de teinte lorsqu’on la mélange avec un liquide chaud. Tu pourras donc avoir l’impression de réussir ta première potion en classe avec le professeur Rogue, sans risquer de perdre des points pour ta maison.

Bref, c’est le genre de petit luxe qui ajoute une touche de fantaisie à un marathon des huit films, à une soirée d’Halloween ou à un après-midi de lecture sous une doudou en plein hiver.

À 17,99 $, c’est une option abordable à glisser sous le sapin, à apporter à un échange au bureau… ou à déposer discrètement dans ton propre panier. Garde toutefois en tête que la disponibilité peut varier d’un entrepôt à l’autre.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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