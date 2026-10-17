Costco offre une trouvaille à 18 $ parfaite pour les fans de « Harry Potter »
À donner… ou à garder pour toi! ✨
Tu cherches un cadeau pour le ou la fan de Harry Potter de ta gang? Ou tu as simplement envie de te gâter un peu (on ne juge pas)? Costco a peut-être la trouvaille qu’il te faut : un coffret de chocolat chaud qui change de couleur, avec tasses en forme de chaudron et baguettes magiques en prime. Oui, oui, des baguettes!
À lire également : 14 trouvailles au Costco en octobre 2026 pour un automne et un hiver douillets
L’ensemble de cacao changeant de couleur Harry Potter de 337 grammes est même présenté comme un « ensemble cadeau » sur l’étiquette en entrepôt. Avec sa boîte à fenêtre aux couleurs de Poudlard, il est assez joli pour se passer de papier d’emballage.
Cet ensemble de cacao Harry Potter avec tasses est vendu 17,99 $ chez Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Dans la boîte, tu trouveras deux tasses en forme de chaudron, deux baguettes à collectionner qui servent à brasser ta boisson, huit mélanges de chocolat chaud et une boîte de miniguimauves de 113 grammes. Côté saveurs, il y a red velvet, biscuits et crème, s’mores et biscuit au sucre. L’emballage reprend d’ailleurs les couleurs et les blasons des quatre maisons de Poudlard, soit Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard.
Le clou du spectacle, c’est que la poudre change de teinte lorsqu’on la mélange avec un liquide chaud. Tu pourras donc avoir l’impression de réussir ta première potion en classe avec le professeur Rogue, sans risquer de perdre des points pour ta maison.
Bref, c’est le genre de petit luxe qui ajoute une touche de fantaisie à un marathon des huit films, à une soirée d’Halloween ou à un après-midi de lecture sous une doudou en plein hiver.
À 17,99 $, c’est une option abordable à glisser sous le sapin, à apporter à un échange au bureau… ou à déposer discrètement dans ton propre panier. Garde toutefois en tête que la disponibilité peut varier d’un entrepôt à l’autre.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.