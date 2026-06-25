Tes frais de camp de jour peuvent rapporter gros sur tes impôts au Québec: voici comment
Garde tes reçus pour avoir jusqu'à 8 000 $ de déduction. 👀
L'école est finie et l'heure des vacances d'été a sonné. Mais ça veut aussi dire que la saison des camps de jour s'amorce et il faut dire qu'elle n'est pas donnée. Ce que beaucoup de parents ignorent, c'est que ces frais peuvent être réclamés comme crédits d'impôt autant auprès de l'Agence du revenu du Canada que de Revenu Québec. La seule condition : garder tes reçus.
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Que ce soit pour un camp de jour municipal, sportif, artistique ou de plein air, plusieurs types de camps sont admissibles aux mesures fiscales prévues pour les familles. Et entre la déduction fédérale et le crédit remboursable du Québec, ça peut faire une grosse différence dans ton portefeuille, surtout si tu as plus d'un enfant à inscrire cet été.
Quels sont les camps admissibles?
Pas tous les camps font l'affaire. Au Canada comme au Québec, le camp doit avoir pour objectif premier la garde des enfants. En pratique, ça inclut les camps de jour privés (thématiques, sportifs, artistiques), les camps municipaux et les colonies de vacances avec hébergement. Pour ces dernières, les frais admissibles sont toutefois plafonnés à 125 $ par semaine par enfant (ou 200 $ pour un enfant de six ans ou moins).
Ce qui n'est généralement pas admissible : les camps sportifs dont l'objectif principal est l'entraînement plutôt que la garde, les programmes sports-études, et les frais de repas facturés séparément du camp.
Déduction fédérale et crédit québécois : comment ça fonctionne?
Il y a en fait deux façons de récupérer une partie de tes frais de camp, et elles s'appliquent en même temps.
Déduction pour frais de garde à l'Agence du revenu du Canada
La déduction pour frais de garde d'enfants (ligne 21400) réduit ton revenu imposable. Les montants maximaux déductibles par enfant sont :
- 8 000 $ pour un enfant de six ans ou moins
- 5 000 $ pour un enfant de sept à seize ans
- 11 000 $ pour un enfant admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées
En général, c'est le parent avec le revenu le plus faible qui fait la demande.
Crédit d'impôt pour frais de garde à Revenu Québec
Le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants est remboursable, ce qui veut dire que tu peux recevoir de l'argent même si tu n'as pas d'impôt à payer. Le taux varie entre 67 % et 78 % de tes dépenses admissibles selon ton revenu familial : plus ton revenu est bas, plus ton remboursement est élevé. Contrairement au fédéral, c'est le parent qui a payé les frais qui peut réclamer le crédit, peu importe lequel des deux a le revenu le plus élevé.
Exemple concret : une famille avec un revenu de 50 000 $ ayant payé 8 000 $ de frais de camp pourrait récupérer environ 5 600 $ via le crédit québécois seulement.
À noter aussi qu'à partir de la déclaration 2026, ton enfant doit avoir moins de 14 ans pour que les frais soient admissibles au crédit provincial québécois — la limite était à 16 ans avant. Au fédéral, ça reste moins de 16 ans.
Comment réclamer tes frais de camp de jour sur tes impôts?
Au Québec, ce n'est pas un simple reçu que tu dois conserver, mais bien le relevé 24 que le prestataire de garde a l'obligation de t'émettre. Assure-toi de le demander si tu ne le reçois pas automatiquement. Au fédéral, un reçu ordinaire suffit, mais il doit indiquer le nom et l'adresse du prestataire — et son numéro d'assurance sociale s'il s'agit d'un particulier.
La saison des impôts semble loin en juillet, mais les frais de camp de jour font partie des déductions les plus fréquemment oubliées. Un relevé 24 non réclamé ou un reçu perdu, c'est des centaines de dollars de moins dans tes poches.
Versements anticipés pour frais de garde : comment recevoir l'argent pendant l'année?
Si tu paies des frais de garde réguliers, tu peux demander des versements anticipés à Revenu Québec via le formulaire TPZ-1029.8.F. Une fois ta demande acceptée, tu reçois des paiements chaque quinzième du mois plutôt que d'attendre ton remboursement au printemps.
À noter que ces déductions et crédits d'impôt ne s'appliquent pas seulement aux camps de jour, les frais de garderie et de gardiennage sont aussi admissibles. Bref, dès que tu as des enfants, ça vaut la peine d'y penser.
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