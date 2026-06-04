Emplois à Laval : La STL embauche et tu peux gagner jusqu'à 36,51 $/h avec un sec. 5
Ça vaut le coup d'oeil!
Les offres d'emploi avec des avantages sociaux, un fonds de pension et un salaire qui augmente avec l'expérience ne passent généralement pas inaperçues. La Société de transport de Laval (STL) cherche justement à pourvoir plusieurs postes de chauffeurs et chauffeuses d'autobus.
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L'organisation offre un salaire d'entrée de 25,55 $ l'heure, auquel s'ajoutent différentes primes. Avec la progression salariale prévue, la rémunération peut atteindre 36,51 $ l'heure au fil du temps.
Les personnes embauchées auront pour mission de transporter les usagers et usagères de façon sécuritaire tout en offrant un bon service à la clientèle. Pour postuler, il faut détenir un diplôme d'études secondaires (DES) ou un diplôme d'études professionnelles (DEP), ou encore une équivalence reconnue.
Un permis de conduire de classe 2 avec la mention F est également requis, de même qu'un bon dossier de conduite et une aisance à interagir avec le public.
Côté avantages, le poste est permanent et comprend des assurances collectives ainsi qu'un fonds de pension. Les horaires ne sont pas coupés (c'est-à-dire sans pause non rémunérée entre deux quarts), les quarts de travail commencent et se terminent au même garage.
Si tu cherches un emploi stable qui te permet d'être sur la route tout en étant en contact avec le public, cette occasion à Laval pourrait valoir le détour.
Postes de chauffeurs et chauffeuses d'autobus à la STL
Salaire : 25,55 $/h à l’entrée + primes, augmentation salariale progressive jusqu’à 36,51 $/h
Employeur : La Société de transport de Laval (STL)
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