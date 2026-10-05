Voici toutes les émissions annulées lundi à cause de la soirée des élections au Québec

Ce n'est pas parce que tu ne suis pas les élections que tu pourras écouter tes séries... 👀

Éléonore Lagacé dans Hors réseau : l'expérience. Droite : Gildor Roy dans l'émission Dumas à Radio-Canada.

La soirée des élections 2026 au Québec chamboule l'horaire télé habituel.

Bell Média, Dumas - série télé | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Ton horaire télé du lundi prend une pause pour laisser place aux résultats. C'est le grand jour des élections provinciales au Québec ce lundi 5 octobre. Si tu comptais t'installer confortablement dans ton divan avec tes séries préférées, tu risques d'avoir une mauvaise surprise, puisque plusieurs émissions ne seront pas diffusées ce soir.

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Les trois grandes chaînes généralistes du Québec suivront la soirée électorale en direct. ICI Télé et TVA embarqueront à partir de 19 h 30, alors que Noovo prendra les devants dès 19 h.

Pas de panique si ton émission fait partie de la liste, car elle sera de retour à l'horaire habituel la semaine prochaine. Et si tu ne peux pas attendre, plusieurs épisodes sont déjà offerts en primeur aux personnes abonnées à l'Extra d'ICI TOU.TV, à Crave et à illico+.

Radio-Canada

  • Un gars, une fille - 19 h 30
  • Dumas - 20 h
  • Sur le fil - 21 h

TVA

  • MasterChef Québec - 19 h 30
  • Les Armes - 20 h
  • L'Appel - 21 h
  • TVA Nouvelles - 22 h

Noovo

  • Ça c'est drôle! - 19 h
  • Double jeu - 19 h 30
  • Fear Factor Célébrités - 20 h
  • Hors réseau : l'expérience - 21 h
  • Les débatteurs du 22 heures - 22 h
  • Les débatteurs de Noovo - 22 h 30
  • La reprise d'Occupation Double Panama - 23 h


Du côté anglophone, CTV et CBC suivront aussi la soirée électorale en direct. Certaines émissions populaires seront donc absentes de l'horaire au Québec, comme The Traitors Canada, qui est habituellement diffusée le lundi à 22 h sur CTV.

Fiou! Tu auras quand même droit à ta dose quotidienne d'Antigang, d'Indéfendable et d'Occupation Double Panama, qui sont toujours à l'horaire. Et ça te laisse le temps d'aller voter si ce n'est pas encore fait : les bureaux de vote ferment à 20 h.

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QuébecCanadaDivertissement
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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