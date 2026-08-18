Deux féminicides en moins de trois jours à Montréal : Voici ce qu'on sait
Les deux victimes ont été assassinées devant leur famille.
Sombres derniers jours dans la métropole, alors que deux féminicides ont été commis en un peu plus de 48 heures lors d'évènements distincts dans le quartier Saint-Michel. Les victimes, deux femmes dans la quarantaine, ont perdu la vie dans des circonstances sur lesquelles le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête toujours. Qui étaient-elles? Voici ce que l’on sait.
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Le plus récent drame est survenu le lundi 17 août en après-midi. Kerline Jean, 41 ans, aurait été tuée à coups de couteau par un homme de 35 ans dans son appartement de la 39e Rue, près de l’intersection de la rue Paul-Corbeil.
Les faits se seraient déroulés devant ses enfants, selon les informations rapportées par TVA Nouvelles.
Le lien entre Kerline Jean et le suspect demeure à confirmer par les autorités, mais l’homme serait le père de ses enfants, rapporte La Presse. Mme Jean partageait le logement avec ses enfants et une cousine.
Son décès porte à 13 le nombre de féminicides recensés au Québec depuis le début de l’année. Il s’agit également du 16e meurtre commis à Montréal en 2026.
Deux jours plus tôt, le samedi 15 août en après-midi, Leakkhena Seng, 44 ans et originaire du Cambodge, a été retrouvée sans vie dans un appartement de la 9e Avenue, près de la station Saint-Michel.
Son conjoint, un homme de 51 ans, est soupçonné de l’avoir tuée. Grièvement blessé lorsque les policiers et policières sont arrivés sur les lieux, il a été transporté à l’hôpital. Sa comparution prévue lundi a finalement été reportée en raison de son état de santé.
Le décès de Leakkhena Seng constituait alors le 12e féminicide recensé au Québec cette année et le 15e homicide survenu dans la métropole.
On rappelle à toute personne victime de violence ou connaissant une personne en détresse que plusieurs ressources existent, comme SOS violence conjugale (1-800-363-9010).