Deux féminicides en moins de trois jours à Montréal : Voici ce qu'on sait

Les deux victimes ont été assassinées devant leur famille.

Une voiture de police du SPVM.

Deux féminicides sont survenus sur le territoire de Montréal en moins de trois jours.

Service de Police de la Ville de Montréal | Flickr
Éditeur Junior, Nouvelles

Sombres derniers jours dans la métropole, alors que deux féminicides ont été commis en un peu plus de 48 heures lors d'évènements distincts dans le quartier Saint-Michel. Les victimes, deux femmes dans la quarantaine, ont perdu la vie dans des circonstances sur lesquelles le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête toujours. Qui étaient-elles? Voici ce que l’on sait.

À lire également : Combien ça coûte vraiment, vivre à Montréal en 2026? On a fait les calculs pour toi

Le plus récent drame est survenu le lundi 17 août en après-midi. Kerline Jean, 41 ans, aurait été tuée à coups de couteau par un homme de 35 ans dans son appartement de la 39e Rue, près de l’intersection de la rue Paul-Corbeil.

Les faits se seraient déroulés devant ses enfants, selon les informations rapportées par TVA Nouvelles.

Le lien entre Kerline Jean et le suspect demeure à confirmer par les autorités, mais l’homme serait le père de ses enfants, rapporte La Presse. Mme Jean partageait le logement avec ses enfants et une cousine.

Son décès porte à 13 le nombre de féminicides recensés au Québec depuis le début de l’année. Il s’agit également du 16e meurtre commis à Montréal en 2026.

Deux jours plus tôt, le samedi 15 août en après-midi, Leakkhena Seng, 44 ans et originaire du Cambodge, a été retrouvée sans vie dans un appartement de la 9e Avenue, près de la station Saint-Michel.

Son conjoint, un homme de 51 ans, est soupçonné de l’avoir tuée. Grièvement blessé lorsque les policiers et policières sont arrivés sur les lieux, il a été transporté à l’hôpital. Sa comparution prévue lundi a finalement été reportée en raison de son état de santé.

Le décès de Leakkhena Seng constituait alors le 12e féminicide recensé au Québec cette année et le 15e homicide survenu dans la métropole.


On rappelle à toute personne victime de violence ou connaissant une personne en détresse que plusieurs ressources existent, comme SOS violence conjugale (1-800-363-9010).

From Your Site Articles
féminicides au québecservice de police de la ville de montréal
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Tireur abattu et victimes de la fusillade dans Côte-des-Neiges : Voici ce qu’on sait

Le citoyen décédé a été identifié.

Tireur « armé et dangereux » abattu à Montréal : Voici tout ce qu'il faut savoir

Trois personnes, dont un policier, sont décédées.

«C'est un cauchemar» : Le chef du SPVM réagit à la fusillade et donne les derniers détails

On en sait plus sur la chronologie des événements.

Voici quoi savoir sur « loi Gabie Renaud » au Québec, qui pourrait prévenir des féminicides

Avoir accès aux antécédents de son partenaire pour éviter le pire.

Des Québécois recevront jusqu'à 204 $ cette semaine avec cette prestation fédérale

Un petit coup de pouce qui est mieux que rien. 👀

Costco offre de jolis accessoires décoratifs pour environ 70 % moins cher que sur Amazon

Trois pour moins que le prix d’un seul!

Justin Trudeau et Katy Perry se filment en dansant dans un magasin à Montréal (VIDÉO)

Ce que l’amour d’un père peut pousser à faire! 😂🙈

13 de nos meilleures trouvailles à moins de 35 $ chez Tigre Géant ce mois-ci

Attention : ça va te créer des besoins. 😍🫣

Voici les prévisions météo de chaque mois pour l'automne 2026 au Québec

La neige risque d'arriver plus vite que tu le penses! 😳

Solde de la rentrée d'Amazon : 11 items avec la note de 4,5/5 ou plus qui sont en rabais

Jusqu'à 200 $ d'économie sur un seul achat? On dit oui! 🤑

Rappel important du MAPAQ de pâtisseries trompe-l'œil au Québec en raison d'une bactérie

Une bactérie que tu ne veux pas contracter! 🤢

Les parents du Canada pourraient recevoir jusqu'à 680 $/enfant cette semaine

Un bon coup de pouce avant la rentrée scolaire. 🎒

Tu peux maintenant acheter du lait 6 % au Québec et voici où

Oseras-tu y goûter? 👀

De nouveaux candidats d'OD Panama seront bientôt dévoilés - Voici ce qu'on sait

Des gars, mais AUSSI d'autres filles. 👀🔥