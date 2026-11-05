Combien d’années de salaire pour égaler la famille la plus riche du Québec? On a calculé

Petit indice : tu risques de manquer de journées de travail.🥴

De l'argent canadien.

On a calculé combien d'années de salaire il te faudrait pour avoir la fortune de la famille la plus riche du Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Gagner le salaire moyen au Québec, ça permet de payer le loyer, l'épicerie et quelques sorties. À côté des grandes fortunes de la province, ta paie a toutefois l'air d'un pourboire. On a donc calculé combien de temps une personne qui touche le salaire moyen devrait travailler pour accumuler autant d'argent que la famille la plus riche du Québec.

À lire également : Voici les 14 familles les plus riches du Québec en 2026

Le point de départ de notre exercice est le plus récent palmarès des fortunes québécoises du journal The Gazette. Selon ce classement publié le 31 octobre dernier, c'est la famille Desmarais, à la tête de Power Corporation du Canada, qui est le clan le plus fortuné de la province. Sa fortune? Quelque 11,5 milliards de dollars.

Pour réaliser nos calculs, qui ne reposent sur aucune méthode scientifique, mais servent plutôt de points de repère pour nous donner une petite idée de l'ampleur de cette richesse, nous nous sommes basés sur les plus récentes données salariales de Statistique Canada.

Selon les données publiées en octobre dernier, la rémunération hebdomadaire moyenne au Québec s'élevait à 1 293,22 $. Sur 52 semaines, ça représente environ 67 247 $ par année, avant impôts.

Le calcul repose toutefois sur un scénario carrément irréaliste : tu mettrais chaque dollar gagné de côté, sans payer d'impôt, de loyer ou d'épicerie, et ton argent ne rapporterait aucun intérêt. Bref, même dans ce scénario extrêmement optimiste, le résultat demeure vertigineux.

Ainsi, pour rattraper la fortune de la famille Desmarais, il faudrait à une personne ayant un salaire brut de 67 247 $ un peu plus de 171 000 années de travail.

Voici à quoi ça ressemblerait selon les 24 autres fortunes du palmarès de The Gazette :

  1. Famille Desmarais (Power Corporation) : 11,5 milliards $
    • Environ 171 011 ans de salaire moyen
  2. Naomi, Sharon et Danna Azrieli (Groupe Azrieli) : 11 milliards $
    • Soit environ 163 576 ans
  3. Alain Bouchard et sa famille (Alimentation Couche-Tard) : 10,5 milliards $
    • Soit environ 156 141 ans
  4. Famille Saputo (Saputo inc.) : 8,5 milliards $
    • Soit environ 126 400 ans
  5. Familles Bombardier et Beaudoin (Bombardier et BRP) : 6 milliards $
    • Soit environ 89 223 ans
  6. Andrew Lutfy (Groupe Dynamite et Carbonleo) : 6 milliards $,
    • Soit environ 89 223 ans
  7. Ryan Cohen (GameStop) : 5,7 milliards $,
    • Soit environ 84 762 ans
  8. Robert Miller (Future Electronics) : 5,3 milliards $
    • Soit environ 78 814 ans
  9. Lawrence Stroll (Aston Martin) : 5,1 milliards $
    • Soit environ 75 840 ans
  10. Jacques D'Amours (Alimentation Couche-Tard) : 5 milliards $
    • Soit environ 74 353 ans
  11. Pierre Karl Péladeau (Québecor) : 4,7 milliards $
    • Soit environ 69 892 ans
  12. Stephan Crétier (GardaWorld) : 3,8 milliards $
    • Soit environ 56 508 ans
  13. Famille Coutu (Groupe Jean Coutu) : 3,6 milliards $
    • Soit environ 53 534 ans
  14. Frères Molson (Groupe CH et Molson Coors) : 3,2 milliards $
    • Soit environ 47 586 ans
  15. Serge Godin (CGI) : 3 milliards $
    • Soit environ 44 612 ans
  16. Richard Fortin (Alimentation Couche-Tard) : 2,5 milliards $
    • Soit environ 37 176 ans
  17. Famille Kruger (Kruger inc.) : 2,5 milliards $
    • Soit environ 37 176 ans
  18. Réal Plourde (Alimentation Couche-Tard) : 2,1 milliards $
    • Soit environ 31 228 ans
  19. Philip Fayer (Nuvei) : 2,1 milliards $
    • Soit environ 31 228 ans
  20. Famille Goodman (Pharmascience et Knight Therapeutics) : 1,7 milliard $
    • Soit environ 25 280 ans
  21. Guy Laliberté (Lune Rouge) : 1,4 milliard $
    • Soit environ 20 819 ans
  22. Famille Rossy (Dollarama) : 1,2 milliard $
    • Soit environ 17 845 ans
  23. Pierre Lassonde (Franco-Nevada) : 1,2 milliard $
    • Soit environ 17 845 ans
  24. Alain Bédard (TFI International) : 1,1 milliard $
    • Soit environ 16 358 ans
  25. John MacBain (Fondation McCall MacBain) : 1,1 milliard $
    • Soit environ 16 358 ans

Tu peux toutefois te consoler si tu vis en couple et que vous gagnez le même salaire, puisque ça coupe le nombre d’années en deux. On prend les victoires où il y en a, aussi petites soient-elles.

Au salaire minimum, c'est encore pire

Le portrait est encore plus frappant au salaire minimum, fixé à 16,60 $ l'heure au Québec depuis le 1er mai. À raison de 40 heures par semaine pendant 52 semaines, une personne au salaire minimum gagne environ 34 528 $ par année.

Il lui faudrait environ 92 678 ans pour accumuler la fortune des frères Molson et près de 165 083 ans pour celle de Ryan Cohen. Pour égaler la famille Desmarais, le compteur grimperait à environ 333 063 ans.

Ces fortunes ne dorment évidemment pas dans un compte chèques. Elles sont en bonne partie constituées d'actions et de participations dans des entreprises, dont la valeur fluctue avec les marchés.

The Gazette précise d'ailleurs que ses estimations sont volontairement prudentes, puisque les fiducies familiales et les sociétés privées divulguent peu d'information sur leurs finances. Autrement dit, l'écart réel pourrait être encore plus grand.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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