La famille la plus riche du Québec donnerait 1 275 $ à chaque Québécois et resterait riche
Ce n'est pas interdit de rêver.🥴
On a déjà calculé combien d'années de salaire il te faudrait pour rattraper la fortune de la famille Desmarais, la famille la plus riche du Québec. Cette fois, on a renversé l'exercice. Que se passerait-il si ce clan décidait de vider son coffre-fort et de distribuer sa richesse à toute la population de la province?
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Selon le plus récent palmarès des grandes fortunes du journal The Gazette, publié le 31 octobre dernier, la famille Desmarais trône au sommet du classement québécois. Les 25 personnes et familles les plus riches de la province y cumulent près de 110 milliards de dollars.
Le nom ne te dit peut-être rien, mais tu as sans doute déjà croisé l'une de ses entreprises. Les Desmarais contrôlent depuis des décennies Power Corporation du Canada, un géant de la finance bâti par Paul Desmarais père à partir de la fin des années 1960.
Le conglomérat détient notamment l'assureur Canada Vie et la société de gestion de patrimoine IG, deux noms familiers pour bien des ménages québécois.
« On fait le chèque à quel nom? »
The Gazette estime la fortune de la famille Desmarais à environ 11,5 milliards de dollars. De son côté, Statistique Canada évaluait la population du Québec à 9 016 222 personnes au deuxième trimestre de 2026.
Si la famille snetait soudainement le besoin de diviser sa fortune en parts égales entre tous les Québécois et Québécoises, bébés inclus, chaque personne recevrait donc environ 1 275 $. Pour une famille de quatre, ça représenterait un peu plus de 5 100 $.
À titre de comparaison, c'est presque le double de ce que peut recevoir une personne seule en un an avec l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, soit jusqu'à 679 $.
Malgré un don du genre, l'empire Desmarais aurait tout de même 4,3 millions de dollars en poche. Il perdrait sa place dans le club des milliardaires, mais il demeurerait multimillionnaire.
Évidemment, ce scénario relève de la pure fiction. Ces fortunes ne dorment pas dans un compte bancaire. Elles sont surtout constituées d'actions et de participations dans des entreprises, dont la valeur varie au gré des marchés.
The Gazette précise aussi que ses estimations sont volontairement conservatrices, puisque les sociétés privées et les fiducies familiales divulguent peu d'information.
Et si toutes les grandes fortunes s'y mettaient?
Tant qu'à rêver, on a refait le calcul avec les 24 autres fortunes du palmarès de The Gazette. Voici combien chaque personne au Québec recevrait si chacune d'elles partageait la totalité de sa richesse, tout en restant millionnaires :
- Famille Desmarais (Power Corporation du Canada)
- Fortune évaluée à 11,5 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 1 275 $
- Naomi, Sharon et Danna Azrieli (Groupe Azrieli)
- Fortune évaluée à 11 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 1 219 $
- Alain Bouchard et sa famille (Alimentation Couche-Tard)
- Fortune évaluée à 10,5 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 1 164 $
- Famille Saputo (Saputo inc.)
- Fortune évaluée à 8,5 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 942 $
- Familles Bombardier et Beaudoin (Bombardier et BRP)
- Fortune évaluée à 6 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 665 $
- Andrew Lutfy (Groupe Dynamite et Carbonleo)
- Fortune évaluée à 6 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 665 $
- Ryan Cohen (GameStop)
- Fortune évaluée à 5,7 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 632 $
- Robert Miller (Future Electronics)
- Fortune évaluée à 5,3 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 587 $
- Lawrence Stroll (Aston Martin)
- Fortune évaluée à 5,1 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 565 $
- Jacques D'Amours (Alimentation Couche-Tard)
- Fortune évaluée à 5 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 554 $
- Pierre Karl Péladeau (Québecor)
- Fortune évaluée à 4,7 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 521 $
- Stephan Crétier (GardaWorld)
- Fortune évaluée à 3,8 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 421 $
- Famille Coutu (Groupe Jean Coutu)
- Fortune évaluée à 3,6 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 399 $
- Frères Molson (Groupe CH et Molson Coors)
- Fortune évaluée à 3,2 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 354 $
- Serge Godin (CGI)
- Fortune évaluée à 3 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 332 $
- Richard Fortin (Alimentation Couche-Tard)
- Fortune évaluée à 2,5 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 277 $
- Famille Kruger (Kruger inc.)
- Fortune évaluée à 2,5 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 277 $
- Réal Plourde (Alimentation Couche-Tard)
- Fortune évaluée à 2,1 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 232 $
- Philip Fayer (Nuvei)
- Fortune évaluée à 2,1 milliards $
- Tu recevrais un chèque de 232 $
- Famille Goodman (Pharmascience et Knight Therapeutics)
- Fortune évaluée à 1,7 milliard $
- Tu recevrais un chèque de 188 $
- Guy Laliberté (Lune Rouge)
- Fortune évaluée à 1,4 milliard $
- Tu recevrais un chèque de 155 $
- Famille Rossy (Dollarama)
- Fortune évaluée à 1,2 milliard $
- Tu recevrais un chèque de 132 $
- Pierre Lassonde (Franco-Nevada)
- Fortune évaluée à 1,2 milliard $
- Tu recevrais un chèque de 132 $
- Alain Bédard (TFI International)
- Fortune évaluée à 1,1 milliard $
- Tu recevrais un chèque de 121 $
- John MacBain (Fondation McCall MacBain)
- Fortune évaluée à 1,1 milliard $
- Tu recevrais un chèque de 121 $
En additionnant tous ces montants à celui des Desmarais, tu recevrais un chèque d'environ 12 162 $. Ce n'est pas assez pour prendre ta retraite, mais de quoi faire du bien au budget.
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