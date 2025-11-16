Les 7 Québécois les plus riches valent 54 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune
L’argent fait-il vraiment le bonheur? Une chose est certaine, plus tu en as, plus tu risques de te retrouver parmi les personnes les plus riches au pays. À eux seuls, les sept Québécois et leur famille qui figurent au classement cumulent un peu plus de 54 milliards de dollars.
C’est ce qui ressort du plus récent top 40 des personnes les plus riches du Canada publié le 10 novembre par le magazine anglophone Maclean’s. Ce numéro de fin d’année s’est intéressé à la manière dont ces entrepreneurs et ces investisseurs ont bâti leur fortune.
Pour y arriver, l’équipe de Maclean’s a fouillé uniquement dans les données accessibles au public. Pour te donner une idée de l’ampleur des fortunes, la valeur nette du top 10 atteint 310 milliards $, soit une hausse de 20 % par rapport à l’an dernier selon Maclean’s.
Une seule famille québécoise se retrouve au sommet du classement. Les Desmarais occupent le 10e rang avec une fortune de 12,7 milliards $. On s’est donc demandé qui sont ces Québécois parmi les plus riches au pays.
7. Jacques D'Amours
Fortune nette : 4,8 milliards $ (40e personne la plus riche au Canada)
Comment il a fait ses milliards : Jacques D’Amours est l'un des cofondateurs du fleuron québécois Alimentation Couche-Tard, l’entreprise qu’il a cofondée avec Alain Bouchard et deux autres partenaires.
En 34 ans, D’Amours est passé de responsable des services techniques à vice-président aux ventes et aux opérations avant de se retirer de la gestion quotidienne, souligne Maclean's, avant de quitter le conseil d’administration en 2023.
Au moment de son départ, il détenait 6 % d’Alimentation Couche-Tard et était le deuxième actionnaire individuel en importance.
6. Jean Coutu et sa famille
Fortune nette : 4,9 milliards $ (38e)
Comment il a fait ses milliards : Jean Coutu, a étudié la médecine et la pharmacie avant d’ouvrir sa première pharmacie à rabais à Montréal en 1969. L'homme âgé de 96 ans ne se doutait pas qu'il allait créer un empire dans le monde de la vente au détail québécois le plus connu au Canada.
Aujourd’hui, on compte 416 pharmacies Jean Coutu au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Le Groupe Jean-Coutu a été racheté par Metro Inc en 2018 pour la modique somme de 4,5 milliards $. La famille Coutu garde encore une place importante autour de la table, selon Maclean's.
Les fils du fondateur, Michel et François, siègent au conseil d’administration de Metro, tandis que son petit-fils, Jean-Michel, dirige la division pharmacie.
5. Michael Latifi
Fortune nette : 6,1 milliards $ (34e)
Comment il a fait ses milliards : Le Canadien d'origine iranienne a étudié à l'Université McGill avant de se lancer en affaires et notamment fonder il y a plus de 30 ans son entreprise Sofina Foods, un géant de l'alimentation au Canada. On peut donc le dire montréalais d'adoption.
Après tout, son fils, Nicholas Latifi, ancien coureur automobile de Formule 1, est lui-même né à Montréal.
Latifi père a également investi dans les dernières années plus de 200 millions de livres sterling dans McLaren Group, bien connu dans le secteur automobile britannique.
4. Ryan Cohen
Fortune nette : 7 milliards $ (30e)
Comment il a fait ses milliards : Ryan Cohen, cofondateur de la boutique en ligne pour animaux Chewy, a fait grandir l’entreprise jusqu’à 3,5 milliards américains de revenus annuels avant de la vendre à PetSmart et de quitter en 2018.
Durant la pandémie de COVID-19, il est revenu sous les projecteurs en investissant environ 76 millions de dollars pour obtenir 13 % de GameStop, tout en poussant la direction à remettre sur pied la chaîne de magasins qui battait de l’aile.
3. La famille Saputo
Fortune nette : 8,9 milliards $ (21e)
Comment il a fait ses milliards : Il s'agit d'une des familles québécoises les plus connues, en très grande partie pour l'entreprise laitière Saputo, fondée dans les années 50.
Aujourd'hui, depuis que sa compagnie a été rendue publique en 1997, les produits Saputo sont vendus à travers plus de 40 pays.
La famille est également propriétaire du CF Montréal, ou l'Impact de Montréal, pour les intimes, l'équipe de soccer montréalaise de la Major League Soccer (MLS).
2. Alain Bouchard
Fortune nette : 9,8 milliards $ (15e)
Comment il a fait ses milliards : C’est lui qui, en 1980, a cofondé le conglomérat de dépanneurs Alimentation Couche-Tard, bien connu au Québec, avec notamment Jacques D'Amours.
Bouchard supervise toujours son entreprise, qui génère 63 milliards de dollars en ventes et compte plus de 17 000 magasins détenus ou franchisés à travers 29 pays.
1. La famille Desmarais
Fortune nette : 12,7 milliards $ (10e)
Comment il a fait ses milliards : La fortune des Desmarais remonte aux années 1950, quand Paul Desmarais père a racheté pour 1 $ une compagnie d’autobus presque en faillite fondée par son paternel et l’a transformée en tremplin vers Power Corporation, devenue un géant des services financiers.
Ses garçons Paul fils et André ont pris le relais en 1996 et ont continué de faire croître l’empire grâce à des participations dans Great-West Lifeco et IGM Financial, tout en restant bien connectés au monde politique.
La troisième génération est maintenant aux commandes. Olivier Desmarais dirige Power Sustainable, qui vient de lancer un fonds de 330 millions pour aider des entreprises à réduire leurs émissions, tandis que son cousin Paul Desmarais III pilote Sagard, qui détient une participation majeure dans Wealthsimple. La famille possède aussi un vaste domaine à Sagard, au Québec.
*Ceci est une adaptation de l’article « Canada's richest billionaires are worth over $300B — Here's how they made their mega-fortunes », publié sur Narcity Canada.
