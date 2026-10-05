Pierre-Yves Lord revient sur son arrestation de cet été à TLMEP et s'excuse publiquement

« Je n'aurais pas dû faire ça, point. »

Guy A. Lepage. Droite : Pierre-Yves Lord.

D'entrée de jeu, Pierre-Yves Lord a abordé son arrestation à Québec, lors de l'émission « Tout le monde en parle ».

Tout le monde en parle | ICI Télé
Éditrice sénior, Nouvelles

Ce dimanche 4 octobre, à Tout le monde en parle, c'est Pierre-Yves Lord qui était assis dans la chaise du fou du roi aux côtés de l'animateur Guy A. Lepage. D'entrée de jeu, les deux hommes sont revenus sur l'arrestation de Lord à Québec, qui avait fait jaser cet été.

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« Avant de commencer, on n'a pas trop le choix d'en parler », a lancé Guy A. Il paraît que tu t'es fait embarquer par la police cet été à Québec, à la suite d'un show, alors que c'était congestionné et que tu as dirigé la circulation avec un dossard sur le dos. Il paraît aussi que tu étais assez pompette, mon snoreau? »

Sans détour, l'animateur et DJ a reconnu ses torts : « Bin oui, j'ai fait ça, Guy. J'ai été un petit snoreau dans la ville de Québec. Il y avait un bouchon de circulation et, pour aider les gens dans le secteur de la rue Dalhousie, je me suis improvisé brigadier bénévole. »

Pierre-Yves Lord a poursuivi ses explications en affirmant que le « boute moins drôle » est arrivé lorsqu'une policière en service lui a demandé de dégager. « Elle me l'a demandé sur un ton assez sec et j'ai répondu d'une façon assez sèche et je n'aurais pas dû faire ça, point. J'avais bu quelques verres ce soir-là et c'est pas une excuse, je dirais plutôt que c'est une leçon. J'ai obtenu deux contraventions que je ne conteste pas, et que je paye et j'ai ma leçon. »

Il a conclu en promettant à la blague qu'il n'allait pas faire la circulation au coin de Papineau et René-Lévesque après l'émission.

Guy A. Lepage a ensuite poussé le gag un peu plus loin en lui offrant un dossard de brigadier et en lui disant : « si jamais tu veux gérer le trafic sur le plateau! »

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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