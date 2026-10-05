Pierre-Yves Lord revient sur son arrestation de cet été à TLMEP et s'excuse publiquement
« Je n'aurais pas dû faire ça, point. »
Ce dimanche 4 octobre, à Tout le monde en parle, c'est Pierre-Yves Lord qui était assis dans la chaise du fou du roi aux côtés de l'animateur Guy A. Lepage. D'entrée de jeu, les deux hommes sont revenus sur l'arrestation de Lord à Québec, qui avait fait jaser cet été.
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« Avant de commencer, on n'a pas trop le choix d'en parler », a lancé Guy A. Il paraît que tu t'es fait embarquer par la police cet été à Québec, à la suite d'un show, alors que c'était congestionné et que tu as dirigé la circulation avec un dossard sur le dos. Il paraît aussi que tu étais assez pompette, mon snoreau? »
Sans détour, l'animateur et DJ a reconnu ses torts : « Bin oui, j'ai fait ça, Guy. J'ai été un petit snoreau dans la ville de Québec. Il y avait un bouchon de circulation et, pour aider les gens dans le secteur de la rue Dalhousie, je me suis improvisé brigadier bénévole. »
Pierre-Yves Lord a poursuivi ses explications en affirmant que le « boute moins drôle » est arrivé lorsqu'une policière en service lui a demandé de dégager. « Elle me l'a demandé sur un ton assez sec et j'ai répondu d'une façon assez sèche et je n'aurais pas dû faire ça, point. J'avais bu quelques verres ce soir-là et c'est pas une excuse, je dirais plutôt que c'est une leçon. J'ai obtenu deux contraventions que je ne conteste pas, et que je paye et j'ai ma leçon. »
Il a conclu en promettant à la blague qu'il n'allait pas faire la circulation au coin de Papineau et René-Lévesque après l'émission.
Guy A. Lepage a ensuite poussé le gag un peu plus loin en lui offrant un dossard de brigadier et en lui disant : « si jamais tu veux gérer le trafic sur le plateau! »
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