Photo d’Éloïse Coulombe du PCQ avec un œil au beurre noir : On te résume la controverse
Éric Duhaime a qualifié le photomontage d'« inacceptable ».
Le président du Conseil régional Montréal métropolitain de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) a démissionné de ses fonctions, ce lundi 16 novembre, après avoir publié une image truquée de la députée du Parti conservateur du Québec (PCQ) Éloïse Coulombe, sur laquelle elle semble avoir une ecchymose à un œil. On te résume l'affaire.
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Le week-end dernier, Vincent Leclair a publié sur ses réseaux sociaux un photomontage fait par intelligence artificielle de la parlementaire de 23 ans, dans lequel on l'aperçoit, tout sourire, habillée d'un costume de licorne de style « one piece », le logo du PCQ sur le cœur et un œil au beurre noir. La publication a été supprimée depuis, après 48 heures en ligne.
Il critiquait ainsi la visite de Mme Coulombe, qui est porte-parole en matière de jeunesse pour le PCQ, auprès d'une association étudiante en grève de l'Université Laval, la semaine passée. Une fois sur place, des membres de l'association lui avaient fait comprendre qu'elle était persona non grata.
En conférence de presse, ce lundi, le chef conservateur, Éric Duhaime, accompagné d'Éloïse Coulombe, députée de Charlesbourg, a vivement dénoncé la publication de M. Leclair.
« On ne tolérera d’aucune espèce de façon l’intimidation pis les gros bras de la FTQ, a lancé aux journalistes Éric Duhaime. Les gorilles syndicaux, qu’ils les mettent en cage quelque part, mais ce n’est pas vrai qu'ils vont les faire promener avec des images de violence envers une femme, une députée comme celle de Charlesbourg. »
Selon lui, si une personne « un peu plus à droite du spectre politique » avait fait « une connerie » comme celle-là, elle en aurait payé le prix. « Si un conservateur avait fait ça, professionnellement, ça serait la fin pour cette personne-là », a-t-il soutenu.
Par communiqué, la FTQ a confirmé avoir accepté la démission de l'homme en question, affirmant ne pas cautionner « ce type de publication », qui « n’a pas sa place dans le débat public ».
« Dans un contexte où la violence envers les femmes, notamment en ligne, demeure une préoccupation majeure, nous avons toutes et tous la responsabilité de faire preuve de vigilance et de respect dans nos paroles et nos publications », peut-on lire.
La présidente de la FTQ s'excuse
Sur les réseaux sociaux, la présidente de la FTQ, Magali Picard, qui dirige la plus grande centrale syndicale au Québec, a confirmé lundi s'être entretenue avec Éloïse Coulombe pour lui présenter ses excuses.
« La publication qui la visait était complètement inadmissible, écrit-elle d'entrée de jeu. Représenter une jeune élue avec un œil au beurre noir, ce n’est pas de l’humour. C’est banaliser la violence faite aux femmes. Je suis très bien placée pour comprendre l’impact que la violence sur les réseaux sociaux peut avoir. Elle blesse, elle isole et elle éloigne trop de femmes de la vie publique. »
Selon elle, les différends politiques ne peuvent « en aucun cas justifier de tels gestes », concédant qu'il est possible de « débattre fermement et être en profond désaccord, sans jamais s’en prendre à l’intégrité d’une personne ».
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