Montréal nommée la ville la plus sûre au monde pour les touristes en 2027

On a détrôné des villes réputées! 👑

Vue sur Montréal, en automne.

Montréal a été nommée la ville la plus sûre au monde pour les touristes américains en 2027.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Montréal peut ajouter un nouveau titre à sa collection. Après s'être taillé une place parmi les meilleures villes où voyager plus tôt cet automne, la métropole québécoise se démarque comme étant la plus sûre au monde. Et elle a coiffé au fil d'arrivée des destinations qui ont pourtant l'habitude de dominer ce genre de classement.

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C'est ce que révèle le palmarès le classement annuel de l'assureur voyage nord-américain Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP), publié le 28 octobre dernier Chaque année, l'entreprise classe les villes où les voyageurs et voyageuses des États-Unis se sentent le plus en sécurité.

Pour y arriver, BHTP part d'une liste de 38 villes parmi les plus prisées de sa clientèle, aux États-Unis comme à l'étranger. Plus de 1 500 personnes ont ensuite été sondées, mais seules celles qui avaient déjà visité une ville pouvaient l'évaluer selon différents critères de sécurité, en se fiant à leur propre expérience.

Ces résultats sont ensuite combinés aux indices de sécurité urbaine de Numbeo et de The Economist, ainsi qu'aux notes attribuées aux quartiers par la plateforme GeoSure Global, puis pondérés pour obtenir un score final.

Le sondage ayant été mené en août 2026, l'assureur rappelle qu'il s'agit d'un portrait à un moment précis et qu'il vaut toujours mieux vérifier la situation sur place avant de partir.

Montréal au sommet du palmarès 2027

Avec un score de 82,18, Montréal décroche la première place de l'édition 2027, devant Zurich, en Suisse, et Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle est d'ailleurs la seule ville canadienne à figurer dans le top 15.

Le plus impressionnant, c'est le chemin parcouru. La métropole occupait seulement le 16e rang l'an dernier, ce qui en fait la plus forte remontée de cette édition. Elle détrône au passage Reykjavik, en Islande, première en 2026, qui glisse au 5e rang.

Selon l'assureur, Montréal se distingue par son faible taux de criminalité et ses quartiers flamboyants. Le seul bémol? La circulation.

BHTP prévient les touristes que traverser les ponts pour se rendre sur l'île peut s'avérer pénible, et que les chantiers routiers, presque omniprésents, compliquent encore davantage les déplacements. Rien pour surprendre la population montréalaise, avouons-le.

Les 15 villes les plus sûres au monde pour les touristes en 2027

  1. Montréal, Québec
  2. Zurich, Suisse
  3. Amsterdam, Pays-Bas
  4. Tokyo, Japon
  5. Reykjavik, Islande
  6. Oslo, Norvège
  7. Singapour
  8. Venise, Italie
  9. Sydney, Australie
  10. Honolulu, États-Unis
  11. Dublin, Irlande
  12. Copenhague, Danemark
  13. Barcelone, Espagne
  14. San Francisco, États-Unis
  15. Paris, France

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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