Montréal nommée la ville la plus sûre au monde pour les touristes en 2027
On a détrôné des villes réputées! 👑
Montréal peut ajouter un nouveau titre à sa collection. Après s'être taillé une place parmi les meilleures villes où voyager plus tôt cet automne, la métropole québécoise se démarque comme étant la plus sûre au monde. Et elle a coiffé au fil d'arrivée des destinations qui ont pourtant l'habitude de dominer ce genre de classement.
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C'est ce que révèle le palmarès le classement annuel de l'assureur voyage nord-américain Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP), publié le 28 octobre dernier Chaque année, l'entreprise classe les villes où les voyageurs et voyageuses des États-Unis se sentent le plus en sécurité.
Pour y arriver, BHTP part d'une liste de 38 villes parmi les plus prisées de sa clientèle, aux États-Unis comme à l'étranger. Plus de 1 500 personnes ont ensuite été sondées, mais seules celles qui avaient déjà visité une ville pouvaient l'évaluer selon différents critères de sécurité, en se fiant à leur propre expérience.
Ces résultats sont ensuite combinés aux indices de sécurité urbaine de Numbeo et de The Economist, ainsi qu'aux notes attribuées aux quartiers par la plateforme GeoSure Global, puis pondérés pour obtenir un score final.
Le sondage ayant été mené en août 2026, l'assureur rappelle qu'il s'agit d'un portrait à un moment précis et qu'il vaut toujours mieux vérifier la situation sur place avant de partir.
Montréal au sommet du palmarès 2027
Avec un score de 82,18, Montréal décroche la première place de l'édition 2027, devant Zurich, en Suisse, et Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle est d'ailleurs la seule ville canadienne à figurer dans le top 15.
Le plus impressionnant, c'est le chemin parcouru. La métropole occupait seulement le 16e rang l'an dernier, ce qui en fait la plus forte remontée de cette édition. Elle détrône au passage Reykjavik, en Islande, première en 2026, qui glisse au 5e rang.
Selon l'assureur, Montréal se distingue par son faible taux de criminalité et ses quartiers flamboyants. Le seul bémol? La circulation.
BHTP prévient les touristes que traverser les ponts pour se rendre sur l'île peut s'avérer pénible, et que les chantiers routiers, presque omniprésents, compliquent encore davantage les déplacements. Rien pour surprendre la population montréalaise, avouons-le.
Les 15 villes les plus sûres au monde pour les touristes en 2027
- Montréal, Québec
- Zurich, Suisse
- Amsterdam, Pays-Bas
- Tokyo, Japon
- Reykjavik, Islande
- Oslo, Norvège
- Singapour
- Venise, Italie
- Sydney, Australie
- Honolulu, États-Unis
- Dublin, Irlande
- Copenhague, Danemark
- Barcelone, Espagne
- San Francisco, États-Unis
- Paris, France
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