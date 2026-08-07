Montréal se classe parmi les villes les plus heureuses au monde en 2026 et on est perplexe

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Des festivaliers lors des Francos de Montréal.

Montréal se classe dans le top 20 des villes les plus heureuses au monde en 2026.

Paul Mckinnon | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Le bonheur, ça se mesure comment au juste? Cette fois, ce n'est pas un indice économique ou une étude universitaire qui a tranché, mais carrément les premiers concernés : les gens qui habitent dans ces villes. Time Out a interrogé plus de 24 000 citadins et citadines à travers le monde pour dresser son palmarès des villes les plus heureuses en 2026, et Montréal s'y retrouve.

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Comment le palmarès a-t-il été établi?

Pour bâtir ce classement, l'équipe de Time Out a demandé aux résident.e.s de réagir à cinq énoncés, soit :

  • Ma ville me rend heureux ou heureuse
  • Je me sens plus heureux ou heureuse dans ma ville que dans les autres endroits où j'ai vécu ou que j'ai visités
  • Les gens dans ma ville semblent positifs
  • Je trouve de la joie dans les expériences du quotidien qu'offre ma ville
  • Le sentiment de bonheur dans ma ville a beaucoup augmenté récemment

Les réponses positives ont ensuite été compilées pour chaque ville. Et pour que le palmarès représente vraiment la planète au complet, une seule ville par pays a été retenue dans le top 20 final, parmi les 150 villes sondées.


Montréal, seule représentante du Canada

C'est Montréal qui obtient la meilleure note au pays et qui décroche donc la place canadienne dans le classement mondial. La métropole se retrouve en 11e position sur 20, entre Göteborg (Suède) et São Paulo (Brésil).

Pas pire comme classement pour une ville reconnue pour ses hivers interminables et ses cônes orange permanents.

Le podium mondial

En tête du palmarès cette année, c'est la ville anglaise de Bath qui l'emporte, avec un score de bonheur presque parfait : 93 % des personnes qui y habitent affirment que leur ville les rend heureux ou heureuses, et 90 % trouvent que leurs voisin.e.s ont une attitude positive. Connue pour ses thermes romains et son architecture géorgienne, la ville n'a apparemment pas volé son titre : elle trône aussi au sommet du classement des villes avec le plus d'espaces verts.

En deuxième place, Panama arrive tout juste derrière avec 93 % de résident.e.s débordant de bonheur, tandis que Guadalajara, au Mexique, complète le podium avec un score cumulatif de 83 %.

Le top 20 mondial en 2026

  1. Bath, Royaume-Uni
  2. Panama, Panama
  3. Guadalajara, Mexique
  4. Medellín, Colombie
  5. Cracovie, Pologne
  6. Jaipur, Inde
  7. Chicago, États-Unis
  8. Le Cap, Afrique du Sud
  9. Shanghai, Chine
  10. Göteborg, Suède
  11. Montréal, Canada
  12. São Paulo, Brésil
  13. Valence, Espagne
  14. Prague, République tchèque
  15. Melbourne, Australie
  16. Kuala Lumpur, Malaisie
  17. Hambourg, Allemagne
  18. Porto, Portugal
  19. Amsterdam, Pays-Bas
  20. Chiang Mai, Thaïlande

Alors, la prochaine fois que quelqu'un te demande si tu es vraiment bien à Montréal, tu pourras répondre que oui, chiffres à l'appui.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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