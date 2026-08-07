Montréal se classe parmi les villes les plus heureuses au monde en 2026 et on est perplexe
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Le bonheur, ça se mesure comment au juste? Cette fois, ce n'est pas un indice économique ou une étude universitaire qui a tranché, mais carrément les premiers concernés : les gens qui habitent dans ces villes. Time Out a interrogé plus de 24 000 citadins et citadines à travers le monde pour dresser son palmarès des villes les plus heureuses en 2026, et Montréal s'y retrouve.
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Comment le palmarès a-t-il été établi?
Pour bâtir ce classement, l'équipe de Time Out a demandé aux résident.e.s de réagir à cinq énoncés, soit :
- Ma ville me rend heureux ou heureuse
- Je me sens plus heureux ou heureuse dans ma ville que dans les autres endroits où j'ai vécu ou que j'ai visités
- Les gens dans ma ville semblent positifs
- Je trouve de la joie dans les expériences du quotidien qu'offre ma ville
- Le sentiment de bonheur dans ma ville a beaucoup augmenté récemment
Les réponses positives ont ensuite été compilées pour chaque ville. Et pour que le palmarès représente vraiment la planète au complet, une seule ville par pays a été retenue dans le top 20 final, parmi les 150 villes sondées.
Montréal, seule représentante du Canada
C'est Montréal qui obtient la meilleure note au pays et qui décroche donc la place canadienne dans le classement mondial. La métropole se retrouve en 11e position sur 20, entre Göteborg (Suède) et São Paulo (Brésil).
Pas pire comme classement pour une ville reconnue pour ses hivers interminables et ses cônes orange permanents.
Le podium mondial
En tête du palmarès cette année, c'est la ville anglaise de Bath qui l'emporte, avec un score de bonheur presque parfait : 93 % des personnes qui y habitent affirment que leur ville les rend heureux ou heureuses, et 90 % trouvent que leurs voisin.e.s ont une attitude positive. Connue pour ses thermes romains et son architecture géorgienne, la ville n'a apparemment pas volé son titre : elle trône aussi au sommet du classement des villes avec le plus d'espaces verts.
En deuxième place, Panama arrive tout juste derrière avec 93 % de résident.e.s débordant de bonheur, tandis que Guadalajara, au Mexique, complète le podium avec un score cumulatif de 83 %.
Le top 20 mondial en 2026
- Bath, Royaume-Uni
- Panama, Panama
- Guadalajara, Mexique
- Medellín, Colombie
- Cracovie, Pologne
- Jaipur, Inde
- Chicago, États-Unis
- Le Cap, Afrique du Sud
- Shanghai, Chine
- Göteborg, Suède
- Montréal, Canada
- São Paulo, Brésil
- Valence, Espagne
- Prague, République tchèque
- Melbourne, Australie
- Kuala Lumpur, Malaisie
- Hambourg, Allemagne
- Porto, Portugal
- Amsterdam, Pays-Bas
- Chiang Mai, Thaïlande
Alors, la prochaine fois que quelqu'un te demande si tu es vraiment bien à Montréal, tu pourras répondre que oui, chiffres à l'appui.
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