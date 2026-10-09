Le top des meilleures villes où voyager en 2026 est dévoilé et Montréal bat Paris

Attends de voir le numéro 1. 👀✈️

Vue sur l'horloge du Vieux-Montréal. Droite : la tour Eiffel.

Le top des meilleures villes où voyager en 2026 a été dévoilé et Montréal bat Paris.

Marc Bruxelle | Dreamstime, Il Vagabiondo | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Qu'ont en commun Montréal et Paris, en France? Toutes deux se retrouvent dans le plus récent palmarès 2026 des meilleures villes où voyager. Si tu as tendance à placer la Ville Lumière au-dessus de la Ville aux 1001 clochers, force est de constater que tu es dans le champ.

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C'est du moins ce qui ressort de la 39e édition des 2026 Readers' Choice Awards de Condé Nast Traveler, publié le 6 octobre dernier. Près de 800 000 personnes ont donné leur avis sur les villes qui leur ont laissé la plus forte impression. Et, comme chaque automne, Montréal se taille une place dans le top 10.

Pour l’édition 2026, la métropole québécoise a bondi de trois rangs parmi les meilleures grandes villes au monde pour terminer en sixième position, tout juste devant la capitale française. Pas si mal!

On souligne notamment le caractère cosmopolite de la métropole francophone d’Amérique, la beauté de son Vieux-Montréal « pittoresque », ses charmantes rues pavées et la basilique Notre-Dame.

C’est surtout son « côté rebelle et avant-gardiste » qui semble avoir séduit le lectorat du magazine, notamment grâce à ses musées d’art contemporain, ses bars éclectiques et ses hôtels axés sur le design.

« Sans surprise pour une ville qui entretient des liens culturels aussi étroits avec la France, Montréal se démarque surtout par sa scène gastronomique dynamique », peut-on lire.

Condé Nast Traveler cite notamment en exemple ses brasseries classiques, ses bars à vin « sans prétention » ainsi que des restaurants de renommée internationale, comme Joe Beef et Au Pied de Cochon.

Il s’agit d’une grande victoire pour Montréal, qui gagne davantage en reconnaissance des voyageurs et voyageuses d’à travers le monde.

Ce qui est encore plus reluisant pour Montréal, c’est qu’elle est l’unique représentante du Canada dans le palmarès des meilleures grandes villes. En 2025, Vancouver, en Colombie-Britannique, faisait partie du top 10, mais a toutefois mordu la poussière cette année.

En revanche, Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, s’est hissée au sommet des dix meilleures petites villes au monde où il fait bon voyager, et ce, pour une seconde année consécutive.

La municipalité britanno-colombienne a notamment devancé des rivales comme Puerto Vallarta, au Mexique, Florence, en Italie, et Porto, au Portugal.

Voici le top 10 de 2026 des meilleures grandes villes où voyager :

  1. Séoul, Corée du Sud
  2. Tokyo, Japon
  3. Phnom Penh, Cambodge
  4. Shanghai, Chine
  5. Sydney, Australie
  6. Montréal, Canada
  7. Paris, France
  8. Le Cap, Afrique du Sud
  9. Singapour
  10. Kyoto, Japon

Cet article est une adaptation de l’article « The best cities to travel to in 2026 were ranked and Montreal beat Paris
», qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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