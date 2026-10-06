Élections 2026 : voici les résultats des chefs des 5 principaux partis dans leur comté

La soirée ne s'est pas terminée de la même façon pour tout le monde. 😲

Paul St-Pierre Plamondon, Charles Milliard, Éric Duhaime, Ruba Ghazal et Christine Fréchette.

Christine Fréchette est la seule cheffe de parti à ne pas avoir été élue dans sa circonscription.

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Éditrice sénior, Nouvelles

Le Québec a fait son choix : le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon formera un gouvernement minoritaire au terme des élections provinciales du lundi 5 octobre. Pendant que la carte électorale se redessinait, les chefs des cinq principaux partis jouaient aussi leur propre siège, et la soirée ne s'est pas terminée de la même façon pour tout le monde.

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Selon les résultats préliminaires d'Élections Québec, le PQ a obtenu 59 des 127 sièges avec 28,02 % des votes, devant le Parti libéral (40 sièges), le Parti conservateur (19 sièges) et Québec solidaire (neuf sièges). La Coalition avenir Québec, au pouvoir depuis 2018, a quant à elle été rayée de la carte. Elle n'a fait élire personne, malgré 13,35 % des votes, soit plus que QS. Voici comment chaque chef et cheffe s'en est tiré dans sa circonscription.

Paul St-Pierre Plamondon - Parti québécois

Paul St-Pierre Plamondon a été réélu dans Camille-Laurin avec 39,66 % des votes, soit 12 229 voix. Le chef péquiste, qui deviendra le prochain premier ministre du Québec, a largement distancé le libéral Earl Corales et le solidaire René Gauvreau. Le taux de participation y était de 63,37 %.

« Je veux vous partager l’immense sentiment de fierté qui m’habite. Les mots me manquent pour vous dire à quel point, ce soir, je suis fier d’être Québécois », a affirmé le politicien de 49 ans, suite à sa victoire.

Charles Milliard - Parti libéral du Québec

Charles Milliard a été élu dans Orford avec 37,80 % des votes, soit 13 080 voix. Le chef libéral a devancé le péquiste Jocelyn Caron, deuxième avec 25,04 %, et le conservateur Benoit Robitaille.

« On a l’intention d’être une opposition solide, ferme, crédible et évidemment intraitable sur certains dossiers », a déclaré Milliard, dont le parti formera l'opposition officielle avec 40 sièges.

Éric Duhaime - Parti conservateur du Québec

Éric Duhaime a été élu dans Bellechasse avec 63,84 % des votes, soit 22 525 voix. Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) fait ainsi son entrée à l'Assemblée nationale pour la première fois de sa carrière politique.

« Ce soir, l'espoir renaît au Québec! », a déclaré Duhaime lors de son discours, alors que le PCQ est devenu le deuxième parti d'opposition en remportant 19 sièges.

Ruba Ghazal - Québec solidaire

Ruba Ghazal a été réélue dans Mercier avec 59,20 % des votes, soit 17 761 voix. C'est près de six votes sur 10, dans cette circonscription. La co-porte-parole solidaire a laissé loin derrière le libéral Thierno Diallo et le péquiste Phoudsady Vanny.

« On s'est battus comme seule la gauche sait se battre », a souligné la politicienne lors de son discours devant ses partisans et partisanes à Montréal. Québec solidaire a su résister durant ces élections, malgré le « vent de face, un vent de droite » qui a soufflé sur le Québec, selon Ghazal.

Christine Fréchette - Coalition avenir Québec

Soirée difficile pour la cheffe caquiste, défaite dans Trois-Rivières. Christine Fréchette a terminé deuxième avec 25,76 % des votes, soit 9 608 voix, derrière le péquiste Jean Pellerin.

« Les Québécois voulaient du changement et je respecte leur choix », a-t-elle lancé dans un discours suite à sa défaite, sans toutefois préciser si elle comptait demeurer à la tête du parti.

La Coalition avenir Québec a connu une débandade durant cette campagne, passant de 90 personnes élues en 2022 à zéro en 2026.

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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