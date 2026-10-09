Le ministre Lacombe, expulsé de la CAQ pour avoir participé au party du PQ, s'excuse
Il a fait la fête avec le mauvais parti... 😬
La première ministre sortante du Québec, Christine Fréchette, a limogé ce jeudi 8 octobre son ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, après avoir appris qu'il avait participé au rassemblement électoral du Parti québécois (PQ) plutôt qu'à celui de la Coalition avenir Québec (CAQ). Il s'est depuis excusé. On te résume l'affaire.
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L'histoire remonte au 5 octobre dernier. La Presse a rapporté que l'ex-ministre avait été aperçu lors de la soirée électorale du parti souverainiste, organisée à l'Espace St-Denis, dans le Quartier latin, à Montréal. L'affaire a depuis fait couler beaucoup d'encre.
Dans une déclaration transmise à plusieurs médias, le cabinet de Christine Fréchette a soutenu que la décision du député sortant de Papineau de se rendre à l'événement d'un autre parti le soir de l'élection « n'est pas compatible avec les valeurs » de la CAQ.
« Par respect envers les militants, le caucus et le Conseil des ministres, la première ministre nommera une nouvelle personne au poste de ministre de la Culture et des Communications. La solidarité et le respect sont des principes fondamentaux de la CAQ », indique-t-on.
« Je n'aurais pas dû »
Sur ses réseaux sociaux, Mathieu Lacombe, qui a avoué au printemps dernier être souverainiste, y est allé d'une brève publication ce vendredi 9 octobre dans laquelle il présente ses excuses.
« En politique, au-delà des lignes de parti, il existe aussi de belles amitiés. Lundi soir, j’ai participé à un rassemblement du Parti québécois afin de souligner la victoire de personnes que j’estime et avec qui j’ai tissé des liens au fil des années », explique-t-il dans une publication sur X.
« Cela dit, malgré ma décision de quitter la politique, j’occupais toujours mes fonctions. Je n’aurais donc pas dû être présent à cet événement. Je tiens à offrir mes excuses sincères à tous les militants, mes collègues et mes amis que cette décision a pu blesser ou décevoir », conclut-il.
Rappelons que la CAQ de Christine Fréchette a été rayée de la carte lors des élections provinciales tenues plus tôt cette semaine, en ne faisant élire aucune personne à l'Assemblée nationale.
Dans la foulée, la cheffe caquiste a annoncé qu'elle quittait la direction du parti.
Le Parti québécois a remporté le scrutin avec 28 % des voix. Son gouvernement minoritaire sera formé de 59 députés et députées.
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