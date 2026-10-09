Le ministre Lacombe, expulsé de la CAQ pour avoir participé au party du PQ, s'excuse

Il a fait la fête avec le mauvais parti... 😬

Mathieu Lacombe. Droite : Mathieu Lacombe.

Mathieu Lacombe, expulsé de la CAQ pour avoir participé au party du PQ, s'est excusé, ce vendredi.

Mathieu Lacombe, député de Papineau à l'Assemblée nationale | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

La première ministre sortante du Québec, Christine Fréchette, a limogé ce jeudi 8 octobre son ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, après avoir appris qu'il avait participé au rassemblement électoral du Parti québécois (PQ) plutôt qu'à celui de la Coalition avenir Québec (CAQ). Il s'est depuis excusé. On te résume l'affaire.

À lire également : Voici quel sera le salaire de Paul St-Pierre Plamondon comme premier ministre du Québec

L'histoire remonte au 5 octobre dernier. La Presse a rapporté que l'ex-ministre avait été aperçu lors de la soirée électorale du parti souverainiste, organisée à l'Espace St-Denis, dans le Quartier latin, à Montréal. L'affaire a depuis fait couler beaucoup d'encre.

Dans une déclaration transmise à plusieurs médias, le cabinet de Christine Fréchette a soutenu que la décision du député sortant de Papineau de se rendre à l'événement d'un autre parti le soir de l'élection « n'est pas compatible avec les valeurs » de la CAQ.

« Par respect envers les militants, le caucus et le Conseil des ministres, la première ministre nommera une nouvelle personne au poste de ministre de la Culture et des Communications. La solidarité et le respect sont des principes fondamentaux de la CAQ », indique-t-on.

« Je n'aurais pas dû »

Sur ses réseaux sociaux, Mathieu Lacombe, qui a avoué au printemps dernier être souverainiste, y est allé d'une brève publication ce vendredi 9 octobre dans laquelle il présente ses excuses.

« En politique, au-delà des lignes de parti, il existe aussi de belles amitiés. Lundi soir, j’ai participé à un rassemblement du Parti québécois afin de souligner la victoire de personnes que j’estime et avec qui j’ai tissé des liens au fil des années », explique-t-il dans une publication sur X.

« Cela dit, malgré ma décision de quitter la politique, j’occupais toujours mes fonctions. Je n’aurais donc pas dû être présent à cet événement. Je tiens à offrir mes excuses sincères à tous les militants, mes collègues et mes amis que cette décision a pu blesser ou décevoir », conclut-il.

Rappelons que la CAQ de Christine Fréchette a été rayée de la carte lors des élections provinciales tenues plus tôt cette semaine, en ne faisant élire aucune personne à l'Assemblée nationale.

Dans la foulée, la cheffe caquiste a annoncé qu'elle quittait la direction du parti.

Le Parti québécois a remporté le scrutin avec 28 % des voix. Son gouvernement minoritaire sera formé de 59 députés et députées.

From Your Site Articles
politique québécoiseélections 2026coalition avenir québecparti québécoischristine fréchette
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les meilleurs employeurs au monde pour 2026 sont dévoilés et 7 sont au Québec

Tu sais où chercher si tu veux un nouveau job!

14 trouvailles au Costco en octobre 2026 pour un automne et un hiver douillets

C'est la saison du « cocooning»!

Action collective contre le Nordik Spa Village : Près de 150 femmes auraient été agressées

Certaines se seraient fait offrir une carte-cadeau après avoir dénoncé leur agression...

Action de grâce 2026 : Voici ce qui sera ouvert ou fermé au Québec

Pour ne pas te cogner le nez sur une porte barrée.

Des films sont à seulement 3,99 $ dans certains Cineplex du Québec en octobre

Une sortie ciné à moins de 5 $? On dit OUI! 🍿🎃

Le fameux train de Noël illuminé revient en 2026 au Canada et voici ce qu'on sait

Ça s'annonce parfaitement festif! 🚂🎄

Un suspect de 19 ans s'ajoute à la liste des criminels les plus recherchés au Québec

Il est recherché pour un meurtre commis dans un salon de barbier. 👀

Tous les secteurs à éviter en voiture ce week-end à cause du Marathon Beneva de Montréal

Tu voudras peut-être éviter la métropole si tu ne veux pas t'arracher les cheveux.

Tu peux avoir jusqu’à 10 000$ pour changer ton vieux système de chauffage: Voici quoi savoir

Au prix qu'une thermopompe coûte neuve, ce n’est pas de refus!

Monopoly chez McDonald's : Voici les vignettes les plus rares et ce qu'elles font gagner

La plus rare te paie le McDo à VIE! 🍟