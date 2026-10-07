99 nouveaux députés sur 127: on a comparé l’Assemblée nationale de 2022 VS 2026 et ça frappe
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La 44e législature, qui s’installera cet automne à l’Assemblée nationale, sera très différente de celle qui était en place avant le déclenchement des élections de 2026. Un parti a été rayé de la carte, un nouveau gouvernement prendra les rênes et une nouvelle formation fera son entrée au Salon bleu. Voici un petit portrait de la nouvelle députation.
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Si tu es du genre à prendre du temps pour apprendre de nouveaux noms, attache ta tuque avec de la broche, parce que tu auras beaucoup de boulot.
Parmi les 125 députés et députées qui siégeaient à l’Assemblée nationale avant le scrutin, 28 feront partie de la nouvelle législature. Comme celle-ci comptera désormais 127 sièges, ce sont donc 99 nouveaux visages qui feront leur entrée à la Maison du peuple.
Le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon a fait élire 59 personnes, un bond majeur par rapport à 2022, alors que seules trois candidatures péquistes avaient remporté leur circonscription. La carte des résultats sera donc beaucoup plus teintée de bleu péquiste qu’il y a quatre ans.
À noter que la couleur n'est pas nécessairement celle du parti, comme le Parti conservateur, qui est représenté en mauve.
coalition Le bleu pâle de la Coalition avenir Québec (CAQ) a complètement disparu pour faire place au Parti québécois et au Parti conservateur du Québec. Élections Québec
À l’inverse, le bleu pâle de la Coalition avenir Québec (CAQ) a complètement disparu. Après avoir fait élire 90 députés et députées en 2022, plusieurs départs et changements d’allégeance avaient réduit ses rangs à 79 personnes au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale, en août dernier.
Celles et ceux qui ont tenté de conserver leur siège le 5 octobre, dont plusieurs ministres phares, ont finalement mordu la poussière.
Le Parti conservateur du Québec d’Éric Duhaime a quant à lui connu une forte progression en faisant élire 19 membres, incluant son chef. La majorité de cette députation se trouve en Chaudière-Appalaches. Ainsi, aucune circonscription de la ville de Québec ou de la grande région de la Capitale-Nationale, Rive-Sud incluse, ne sera représentée au sein du gouvernement péquiste.
La grande région de Québec ne sera pas représentée au sein du gouvernement péquiste. Élections Québec
Dans le Grand Montréal, le portrait a aussi changé. Sur l’île de Montréal, le Parti libéral compte 19 sièges, Québec solidaire en détient six et le Parti québécois, deux.
L’équipe de Ruba Ghazal et Sol Zanetti a perdu deux circonscriptions montréalaises, au profit des libéraux de Charles Milliard et du PQ.
Sur l’île de Montréal, le Parti libéral compte 19 sièges, Québec solidaire en détient six et le Parti québécois, deux.
En plus de Camille-Laurin, représentée par le premier ministre désigné Paul St-Pierre Plamondon, les péquistes comptent désormais Pointe-aux-Trembles dans leurs rangs.
À Laval, l’île Jésus est redevenue entièrement rouge, tandis que sur la Rive-Sud de Montréal, les libéraux et les péquistes se sont partagé plusieurs sièges auparavant détenus par la CAQ.
La place des femmes au Salon bleu
L'Assemblée nationale est en zone paritaire. Les Québécoises et Québécois ont élu quelque 57 femmes sur 127 sièges pour les représenter à l'Assemblée nationale, soit 44,9 % de la députation. En 2022, elles étaient 56 femmes sur 125 députés et députées (44,8 %).
Voici le nombre de femmes élues au sein de chaque parti représenté à l'Assemblée nationale :
- Parti québécois : 28 sur 59
- Parti libéral du Québec : 18 sur 40
- Parti conservateur du Québec : 7 sur 19
- Québec solidaire : 4 sur 9
Parmi celles-ci, on compte Éloïse Coulombe, qui sera la plus jeune députée de la 44e législature, du haut de ses 23 ans.
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