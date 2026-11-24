On te résume la saga du serment au roi qui risque de créer le chaos à l’Assemblée nationale
Est-ce que les élus pourront siéger? 🤔
La Cour supérieure du Québec a suspendu la loi québécoise de 2022 qui avait rendu facultatif le serment au roi Charles III. Les 127 personnes élues en octobre dernier doivent donc lui prêter allégeance avant la rentrée parlementaire, le 1er décembre prochain. Le hic, c'est que personne ne l'a fait, et ça pourrait semer le chaos à l'Assemblée nationale. On t'explique.
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Ce qu'il faut savoir, c'est que le serment au roi Charles III, chef de l'État canadien, est devenu facultatif en 2022. L'Assemblée nationale avait adopté une loi en ce sens après le refus des trois seuls députés du Parti québécois élus de s'y soumettre.
Depuis, les parlementaires peuvent se contenter de prêter serment au peuple québécois. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les 127 membres de l'Assemblée nationale lorsqu'ils et elles ont été assermenté.e.s au cours des dernières semaines, et c'est là que le bât blesse.
Pourquoi un tel changement de cap, quatre ans plus tard ?
La décision rendue ce lundi 23 novembre par le juge Ian Demers découle d'une poursuite intentée en août dernier. Elle a été déposée par Lawrence David, professeur de droit public à l'Université d'Ottawa, et par le Public Interest Litigation Institute, un organisme qu'il a fondé. Les demandeurs contestent la validité de cette modification constitutionnelle.
Le juge leur donne raison sur un point central. Selon lui, Québec ne pouvait pas abolir seul l'obligation de prêter serment au roi. En adoptant sa loi en 2022, l'Assemblée nationale « n'en avait pas le pouvoir unilatéral », écrit-il.
Le juge estime que le serment fait partie du rôle de la lieutenante-gouverneure, qui représente le roi au Québec. Or, « la charge du lieutenant-gouverneur ne peut être modifiée que sur consentement des dix provinces, de la Chambre des communes et du Sénat ».
Cette fois, ce n'est plus une poignée d'élus de l'opposition qui boude le serment au roi, mais l'ensemble des parlementaires, gouvernement compris.
Quelles solutions s'offrent aux 127 parlementaires ?
Si la majorité des membres de l'Assemblée nationale n'a pas prêté serment au roi, tout ce qui y est adopté pourrait être annulé.
« Toutes les lois adoptées par une majorité de députés qui n'ont pas prêté serment seraient invalides si le sursis n'était pas accordé », souligne le juge Demers.
Le Parlement devrait alors voter ces lois de nouveau, une situation que le juge qualifie de « paralysie ».
Devant le tribunal, Québec a fait valoir que des parlementaires pourraient refuser de se plier au jugement, privant ainsi l'électorat de leur circonscription d'une représentation. Le juge a écarté l'argument.
« La Constitution n'est pas un menu à la carte dans lequel un assujetti respecte ce qui lui convient », rappelle-t-il, ajoutant que toute autre approche « invite au désordre constitutionnel, voire au chaos ».
Le constitutionnaliste Patrick Taillon, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, soutient que les 127 députés et députées ne pourront pas siéger dans l'immédiat. En pratique, ils et elles pourraient tout de même faire fi du jugement, puisqu'aucune sanction ne peut leur être imposée.
Le gouvernement dispose aussi d'autres options. Le premier ministre Paul St-Pierre Plamondon compte porter la décision en appel et demander que le jugement ne s'applique pas d'ici une décision finale.
Comme cette demande est urgente, « il n'est pas impossible que la Cour d'appel se prononce avant la reprise des travaux parlementaires », estime l'expert dans une lettre ouverte publiée dans La Presse ce mardi.
Contrairement à l'automne 2022, les parlementaires qui refusent le serment au roi « ne forment plus une minorité, mais le gouvernement », rappelle Patrick Taillon. Le gouvernement pourrait donc repousser la convocation de l'Assemblée nationale.
Vives réactions transpartisanes
La décision a fait réagir la classe politique québécoise, tous partis confondus, à commencer par le premier ministre lui-même, qui a annoncé que Québec ira d'ailleurs en appel.
St-Pierre Plamondon a souligné par voie de communiqué que son gouvernement « dénonce fermement » le jugement « qui va clairement à l'encontre de la volonté démocratique des Québécois, qui ont exprimé leur volonté d'en finir avec l'acte déloyal du serment envers le roi britannique et avec le carcan monarchique en général ».
L'ancien ministre de la Coalition avenir Québec (CAQ) Jean-François Roberge était le parrain de la loi de 2022 qui rendait facultatif le serment au roi. Il presse maintenant Québec de contester le jugement.
« J'estime que le Procureur général du Québec doit sans délai porter en appel la décision », a-t-il écrit sur le réseau social X. « Il est inadmissible de forcer les députés québécois dûment élus par le peuple à prêter serment au roi. Au Québec, nous ne sommes pas des monarchistes. »
Pour le co-porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, l'obligation de jurer fidélité au monarque du Canada pour pouvoir siéger relève de l'« aberration ». « Encore un exemple de l'absurdité d'un système dont on doit absolument sortir », a-t-il ajouté.
Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, espère quant à lui un revirement rapide devant les tribunaux. Lundi matin, il a plaidé pour une riposte de Québec.
« À court terme, la Cour d'appel pourrait, espérons-le, suspendre cette décision. Le Québec doit utiliser tous les outils à sa disposition pour défendre le droit des députés à prêter serment au peuple », a-t-il dit.
Du côté du Parti libéral du Québec, le ton est différent. Son chef, Charles Milliard, a mis en garde le gouvernement péquiste contre la tentation de repousser la rentrée parlementaire en invoquant le jugement. « Aucun subterfuge politique ne sera toléré », a-t-il averti. « Soyons pragmatiques et mettons-nous au travail. »
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