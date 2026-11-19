On a des nouvelles de François Legault et son message surprend
Il donne son appui à son ancien rival! 👀
L’ex-premier ministre du Québec François Legault a donné de ses nouvelles cette semaine. Il s’est tourné vers les réseaux sociaux pour demander aux partis d’opposition à l’Assemblée nationale de soutenir le Parti québécois (PQ) et le gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon dans sa volonté de réduire massivement l’immigration dans la province.
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Sur X, celui qui a quitté ses fonctions de premier ministre au printemps dernier a invité les partis politiques à appuyer l’engagement du gouvernement St-Pierre Plamondon « à réduire de moitié l’immigration temporaire pour atteindre entre 200 000 et 250 000 personnes présentes sur le territoire québécois ».
« Il est urgent d’inverser le déclin du français, en particulier à Montréal, a-t-il indiqué. Il en va de l’avenir de la nation québécoise. »
Il faisait notamment référence à un message publié par l’ex-ministre de la Langue française Jean-François Roberge, qui affirmait que le « lent déclin » de la langue de Tremblay au Québec était documenté et qu’il fallait continuer d’agir pour inverser cette tendance.
Selon les plus récentes données de Statistique Canada, le Québec comptait 531 821 personnes résidentes non permanentes au 1er juillet dernier.
Cette sortie est plutôt inhabituelle, puisque les anciens premiers ministres s’imposent généralement un devoir de réserve. François Legault s’est d’ailleurs déjà prononcé dans les dernières semaines à quelques reprises pour défendre diverses politiques de la Coalition avenir Québec (CAQ).
Rappelons que la CAQ a été rayée de la carte lors des élections générales du 5 octobre dernier, ne faisant élire aucune personne pour représenter le parti au Salon bleu.
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