Le maire de Laval se fait opérer pour sa tumeur au cerveau et voici qui le remplace
« Mon dernier message avant mon opération au cerveau. »
Le maire de Laval, Stéphane Boyer, passe sous le bistouri pour se faire retirer sa tumeur au cerveau. Vêtu d'une jaquette d'hôpital, il s'est adressé à la population dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, quelques instants avant l'intervention.
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Cette chirurgie le forcera à s'éloigner de l'hôtel de ville pendant au moins deux mois, le temps de l'opération et de sa convalescence, a confirmé la Ville de Laval par voie de communiqué ce mardi 6 octobre. C'est le vice-président du comité exécutif, Ray Khalil, qui assure l'intérim.
Dans sa vidéo, le maire ne cache pas l'ampleur de ce qui l'attend. « C'est une grosse opération. On va me retirer ma tumeur qui est située entre mon cerveau, mon œil et une artère importante », explique-t-il. Il reconnaît que l'intervention comporte des risques, dont la perte de la vue, la paraplégie ou une hémorragie, mais assure que ses chances de récupération sont excellentes et qu'il a pleinement confiance en son neurochirurgien et en l'équipe médicale.
Stéphane Boyer en profite pour saluer le personnel soignant. S'il admet que l'accès aux soins est souvent difficile au Québec et que les hôpitaux sont fréquemment en mauvais état, il dit constater par lui-même la compétence des gens qui l'entourent.
Fidèle au ton optimiste qu'il adopte depuis l'annonce de son diagnostic, il glisse aussi une touche d'humour. « Oui, il y a Trump, il y a des tarifs, il y a les nids-de-poule, lance-t-il en riant, mais il y a aussi de belles choses qui nous entourent. »
Il conclut en ayant une pensée pour les personnes malades. « Dites-vous que vous n'êtes pas seuls. Aujourd'hui, je vais avoir une pensée pour vous. Sur ce, je dois y aller, souhaitez-moi bonne chance. »
Qui remplace le maire de Laval?
En vertu de la Charte de la Ville de Laval, c'est le vice-président du comité exécutif qui hérite des pouvoirs du maire lorsque celui-ci ne peut exercer ses fonctions. Ray Khalil agira donc comme maire suppléant pour les prochains mois.
« C'est avec beaucoup d'humilité que je prends le relais comme maire suppléant pour les prochains mois », a déclaré l'élu, qui a souhaité un prompt rétablissement à Stéphane Boyer.
La composition du comité exécutif reste la même, et le conseil municipal ainsi que l'administration poursuivront leurs activités normalement. Ray Khalil représentera aussi Laval auprès de plusieurs organismes, dont la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ).
Conseiller du district de Sainte-Dorothée depuis 2013, il est vice-président du comité exécutif depuis 2021, où il pilote notamment les dossiers d'aménagement du territoire, d'environnement, de développement économique et d'urbanisme.
Rappelons que Stéphane Boyer, 38 ans, a annoncé le 7 septembre dernier être atteint d'un méningiome, après des mois de maux de tête et de troubles visuels. Une semaine plus tard, il avait partagé une image de sa résonance magnétique, précisant que la masse avait la taille d'une balle de golf.
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