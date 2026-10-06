Le maire de Laval se fait opérer pour sa tumeur au cerveau et voici qui le remplace

« Mon dernier message avant mon opération au cerveau. »

Stéphane Boyer. Droite : Stéphane Boyer et Ray Khalil.

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, doit s'absenter de la mairie pendant deux mois pour subir une opération au cerveau.

@stephaneboyer.laval | Instagram, Ville de Laval
Éditrice sénior, Nouvelles

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, passe sous le bistouri pour se faire retirer sa tumeur au cerveau. Vêtu d'une jaquette d'hôpital, il s'est adressé à la population dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, quelques instants avant l'intervention.

À lire également : Le maire de Laval annonce être atteint d'une tumeur au cerveau et voici la suite pour lui

Cette chirurgie le forcera à s'éloigner de l'hôtel de ville pendant au moins deux mois, le temps de l'opération et de sa convalescence, a confirmé la Ville de Laval par voie de communiqué ce mardi 6 octobre. C'est le vice-président du comité exécutif, Ray Khalil, qui assure l'intérim.


Dans sa vidéo, le maire ne cache pas l'ampleur de ce qui l'attend. « C'est une grosse opération. On va me retirer ma tumeur qui est située entre mon cerveau, mon œil et une artère importante », explique-t-il. Il reconnaît que l'intervention comporte des risques, dont la perte de la vue, la paraplégie ou une hémorragie, mais assure que ses chances de récupération sont excellentes et qu'il a pleinement confiance en son neurochirurgien et en l'équipe médicale.

Stéphane Boyer en profite pour saluer le personnel soignant. S'il admet que l'accès aux soins est souvent difficile au Québec et que les hôpitaux sont fréquemment en mauvais état, il dit constater par lui-même la compétence des gens qui l'entourent.

Fidèle au ton optimiste qu'il adopte depuis l'annonce de son diagnostic, il glisse aussi une touche d'humour. « Oui, il y a Trump, il y a des tarifs, il y a les nids-de-poule, lance-t-il en riant, mais il y a aussi de belles choses qui nous entourent. »

Il conclut en ayant une pensée pour les personnes malades. « Dites-vous que vous n'êtes pas seuls. Aujourd'hui, je vais avoir une pensée pour vous. Sur ce, je dois y aller, souhaitez-moi bonne chance. »

Qui remplace le maire de Laval?

En vertu de la Charte de la Ville de Laval, c'est le vice-président du comité exécutif qui hérite des pouvoirs du maire lorsque celui-ci ne peut exercer ses fonctions. Ray Khalil agira donc comme maire suppléant pour les prochains mois.

« C'est avec beaucoup d'humilité que je prends le relais comme maire suppléant pour les prochains mois », a déclaré l'élu, qui a souhaité un prompt rétablissement à Stéphane Boyer.

La composition du comité exécutif reste la même, et le conseil municipal ainsi que l'administration poursuivront leurs activités normalement. Ray Khalil représentera aussi Laval auprès de plusieurs organismes, dont la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

Conseiller du district de Sainte-Dorothée depuis 2013, il est vice-président du comité exécutif depuis 2021, où il pilote notamment les dossiers d'aménagement du territoire, d'environnement, de développement économique et d'urbanisme.

Rappelons que Stéphane Boyer, 38 ans, a annoncé le 7 septembre dernier être atteint d'un méningiome, après des mois de maux de tête et de troubles visuels. Une semaine plus tard, il avait partagé une image de sa résonance magnétique, précisant que la masse avait la taille d'une balle de golf.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
maire de laval politique municipale stéphane boyer
Laval Nouvelles Canada Nouvelles Québec
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon remporte les élections provinciales 2026

Les Québécois ont fait leur choix!

Claudie Mercier d'OD a retrouvé l'amour et elle présente son nouveau chum en vidéo

Elle confirme enfin les rumeurs. 👀🩷

Voici toutes les émissions annulées lundi à cause de la soirée des élections au Québec

Ce n'est pas parce que tu ne suis pas les élections que tu pourras écouter tes séries... 👀

Les premiers flocons arrivent dans certaines régions du Québec et jusqu'à 10 cm sont prévus

Ton signe de prendre rendez-vous pour tes pneus d'hiver. 🥶

Paul St-Pierre Plamondon sera premier ministre du Québec pendant 4 ans et voici sa réaction

« Je serai le premier ministre de tous les Québécoises et les Québécois, sans exception. »

Tu peux être payé 200 $ pour jouer à des jeux vidéo à Montréal ce mois-ci

Même pas besoin d’être un ou une pro de la manette pour t’inscrire!

8 choses à savoir sur Paul St-Pierre Plamondon, premier ministre élu du Québec

Tu n’as pas fini d'en entendre parler.

Allocation pour l'épicerie : Voici pourquoi tu n'as PAS reçu ton versement d'octobre

Ton dépôt n'est toujours pas là? Voici ce qui a pu se passer. 🧐

On a « stalké » Emma d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir

Que ce soit ta candidate préf ou pas, ça vaut le coup d'oeil! 🔥

Élections 2026 : voici les résultats des chefs des 5 principaux partis dans leur comté

La soirée ne s'est pas terminée de la même façon pour tout le monde. 😲