Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ arrivent cette semaine et voici quand

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Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ arrivent cette semaine et voici quand

Le versement de juin du Régime de rentes du Québec (RRQ) arrive cette semaine et tu peux recevoir jusqu'à 2 400 $.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu fais partie des milliers de Québécois et de Québécoises qui reçoivent chaque mois leur prestation du Régime de rentes du Québec (RRQ), marque la date dans ton agenda : le versement de Retraite Québec arrive cette semaine. Selon ton profil, le montant peut atteindre jusqu'à 2 400 $.

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Petit rappel pour celles et ceux qui débarquent dans le monde du travail : le RRQ est un régime public de retraite financé par les cotisations prélevées directement sur les salaires.

Toute personne qui travaille au Québec y contribue automatiquement, dès son premier emploi, et ce, sans démarche d'inscription. Et ce n'est pas juste pour la retraite : le régime couvre aussi l'invalidité et offre une protection aux proches en cas de décès.

Comment est calculé ton montant?

Le montant versé varie d'une personne à l'autre. Trois éléments entrent dans l'équation : le nombre d'années de cotisation, les revenus de travail déclarés tout au long de ta carrière, et l'âge auquel tu as commencé à recevoir tes prestations.

Tu peux faire une demande dès 60 ans, mais ça implique une réduction permanente de ta rente. À 65 ans, tu touches le montant intégral calculé selon tes cotisations. Et si tu attends jusqu'à 72 ans, ta prestation sera bonifiée de manière substantielle.

Voici les plafonds mensuels actuellement en vigueur :

  • Dès 60 ans : jusqu'à 964,90 $ par mois (64 % du montant de référence)
  • À 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $ par mois (rente à taux plein)
  • À 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $ par mois (158,8 % du montant de référence)

Ces chiffres représentent les maximums théoriques. Dans les faits, la plupart des prestataires reçoivent un montant inférieur, qui reflète les cotisations accumulées au fil de leur parcours professionnel.

À noter aussi : si tu continues de travailler après 65 ans, la cotisation au RRQ devient facultative, autant pour toi que pour ton employeur.

Date du versement du RRQ

Retraite Québec procédera au virement le 30 juin. La plupart des institutions financières créditent les comptes dès ce jour-là.

Tu reçois également la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) en plus du RRQ? Tu pourrais voir deux dépôts distincts apparaître. Une belle occasion de planifier tes finances pour l'été.

Pour consulter tes droits ou en savoir plus sur les programmes disponibles, visite le site officiel de Retraite Québec.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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