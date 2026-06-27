Un voyage en train à partir de Montréal mène à une petite ville avec une plage d'eau salée
Pas besoin de quitter le pays pour respirer l'air salin!
Si tu cherches une destination qui combine plages, fruits de mer, festivals et paysages maritimes, pas besoin de quitter le pays pour les États-Unis. Il existe un coin du Nouveau-Brunswick qui mérite une place sur ta liste de voyages cet été. Encore mieux : tu peux t'y rendre en train avec VIA Rail à partir de Montréal, transformant le trajet en partie intégrante de l'aventure. Après avoir traversé les paysages de l'est du Canada, tu arriveras à Bathurst, une ville côtière bordée par la magnifique baie des Chaleurs où l'ambiance estivale est omniprésente.
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Dès ton arrivée, tu comprendras pourquoi tant de visiteurs et visiteuses tombent sous le charme de la région. Entre les plages sablonneuses, les couchers de soleil sur la baie et l'accueil chaleureux des gens du coin, Bathurst possède ce mélange de détente et d'authenticité qui donne envie de ralentir le rythme.
Le centre-ville est l'endroit parfait pour commencer à explorer. Restaurants, microbrasseries, boutiques locales et galeries d'art se succèdent à quelques pas de la Promenade Waterfront. Cette promenade longeant l'eau offre certaines des plus belles vues de la ville, particulièrement en fin de journée lorsque la lumière dorée se reflète sur la baie des Chaleurs.
Les adeptes de plein air trouveront aussi leur bonheur à proximité. La plage Youghall invite à profiter du soleil et de l'eau salée, tandis que la Réserve naturelle de la pointe Daly, la rivière Nepisiguit et le sentier Nepisiguit Mi'gmaq permettent de découvrir les paysages naturels qui font la réputation de la région. Les personnes qui aiment jouer au golf peuvent même profiter de parcours offrant des panoramas sur le littoral.
L'été est également la saison des festivals à Bathurst. Du 15 au 19 juillet 2026, les Journées Hospitalité animeront la ville avec des concerts, des spectacles, des activités familiales, des saveurs locales et des feux d'artifice. Puis, du 6 au 8 août 2026, le Festival Chaleur BANTOU célébrera les cultures africaines et leurs diasporas grâce à une programmation comprenant musique, conférences, danse et activités culturelles.
Ajoute à cela les fruits de mer fraîchement pêchés, les marchés locaux, les balades en bateau et les sentiers côtiers qui bordent la baie, et tu obtiens une destination estivale qui a tout pour plaire. Si tu as envie d'essayer autre chose qu'un traditionnel road trip cet été, embarquer à bord d'un train vers Bathurst pourrait bien être l'une des plus belles façons de découvrir les Maritimes.
Voyage en train à Bathurst
Prix : À partir de 131 $ en train avec VIA Rail
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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