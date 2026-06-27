Un voyage en train à partir de Montréal mène à une petite ville avec une plage d'eau salée

Pas besoin de quitter le pays pour respirer l'air salin!

Une personne sur la plage durant un coucher de soleil. Droite : La plage de Youghall Beach à Bathurst.

Voyage à partir du Québec : Cette destination au Canada offre couchers de soleil et plage d'eau salée.

@marieeveballard | Instagram, @elenabranch | Instagram
Éditrice Junior

Si tu cherches une destination qui combine plages, fruits de mer, festivals et paysages maritimes, pas besoin de quitter le pays pour les États-Unis. Il existe un coin du Nouveau-Brunswick qui mérite une place sur ta liste de voyages cet été. Encore mieux : tu peux t'y rendre en train avec VIA Rail à partir de Montréal, transformant le trajet en partie intégrante de l'aventure. Après avoir traversé les paysages de l'est du Canada, tu arriveras à Bathurst, une ville côtière bordée par la magnifique baie des Chaleurs où l'ambiance estivale est omniprésente.

À lire également : Cette destination près du Québec cache les plages d'eau salée les plus chaudes du Canada

Dès ton arrivée, tu comprendras pourquoi tant de visiteurs et visiteuses tombent sous le charme de la région. Entre les plages sablonneuses, les couchers de soleil sur la baie et l'accueil chaleureux des gens du coin, Bathurst possède ce mélange de détente et d'authenticité qui donne envie de ralentir le rythme.

Le centre-ville est l'endroit parfait pour commencer à explorer. Restaurants, microbrasseries, boutiques locales et galeries d'art se succèdent à quelques pas de la Promenade Waterfront. Cette promenade longeant l'eau offre certaines des plus belles vues de la ville, particulièrement en fin de journée lorsque la lumière dorée se reflète sur la baie des Chaleurs.

Les adeptes de plein air trouveront aussi leur bonheur à proximité. La plage Youghall invite à profiter du soleil et de l'eau salée, tandis que la Réserve naturelle de la pointe Daly, la rivière Nepisiguit et le sentier Nepisiguit Mi'gmaq permettent de découvrir les paysages naturels qui font la réputation de la région. Les personnes qui aiment jouer au golf peuvent même profiter de parcours offrant des panoramas sur le littoral.

L'été est également la saison des festivals à Bathurst. Du 15 au 19 juillet 2026, les Journées Hospitalité animeront la ville avec des concerts, des spectacles, des activités familiales, des saveurs locales et des feux d'artifice. Puis, du 6 au 8 août 2026, le Festival Chaleur BANTOU célébrera les cultures africaines et leurs diasporas grâce à une programmation comprenant musique, conférences, danse et activités culturelles.

Ajoute à cela les fruits de mer fraîchement pêchés, les marchés locaux, les balades en bateau et les sentiers côtiers qui bordent la baie, et tu obtiens une destination estivale qui a tout pour plaire. Si tu as envie d'essayer autre chose qu'un traditionnel road trip cet été, embarquer à bord d'un train vers Bathurst pourrait bien être l'une des plus belles façons de découvrir les Maritimes.

Voyage en train à Bathurst

Prix : À partir de 131 $ en train avec VIA Rail

Site Internet de la ville de Bathurst

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
road trip près du québec nouveau brunswick via rail voyage en train du québec
Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Tigre Géant vend un accessoire incontournable de l’été à 8 $ et ça vaut chaque dollar

Ton futur allié des journées de canicule!

All Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, a été arrêté sur un autre continent

Après plus de trois ans en cavale, sa course s'est terminée.

20 cas de rougeole au Québec : Voici les endroits à risque dans le Grand Montréal

Vérifie si tu as fréquenté l'un des endroits touchés — la liste s'allonge. 👀

11 aliments qui coûtent moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!

Alerte météo : Des orages violents s'amènent au Québec et voici où ça va brasser

« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. » ⛈️

17 articles de voyage essentiels à acheter au Dollarama à moins de 5 $ pour économiser

Ton voyage te coûte déjà cher, ne paye pas une fortune pour ces incontournables!

La Sécurité de la vieillesse arrive aujourd'hui au Québec et tu peux recevoir jusqu'à 817 $

Une somme qui se prend bien pour arrondir la fin du mois. 💰

11 activités GRATUITES à Montréal pour ta « bucket list » de juillet

Party, cinéma, spectacles et bien plus!

Ce parc à un road trip du Québec cache 19 chutes dans un décor surréel

Un magnifique paysage façonné par l’eau à découvrir! 😍

Rappel au Canada : Des centaines de chaises pour bébé vendues sur Amazon sont visées

Elles présentent un « risque de chute grave ».