Cette plage aux reflets turquoise à moins de 1h de Montréal est à mettre sur ta bucket list
Un « road trip » vers la plage? OUI SVP!
À moins d’une heure de Montréal, il existe un endroit où l’eau prend parfois des teintes turquoise dignes d’une destination vacances. Située à Salaberry-de-Valleyfield, la plage du Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée est une option à considérer si tu cherches une escapade estivale sans passer des heures sur la route.
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Avec son sable doré, son eau limpide et son ambiance familiale, tu peux y aller pour profiter de la baignade surveillée, participer à différentes activités nautiques ou encore explorer les sentiers du parc. Un terrain de volleyball, des modules de jeux pour les enfants et même une petite tyrolienne complètent l’offre.
Si l’idée de passer la journée sur l’eau te tente, sache qu’il est possible de louer de l’équipement directement sur le site. Pédalos, canots, kayaks et planches à pagaie sont proposés aux visiteurs et visiteuses, en plus de jeux de plage pour agrémenter la sortie.
Pour le dîner ou une collation, une cantine de type casse-croûte se trouve également sur place et offre même quelques options plus santé. De quoi éviter de devoir quitter le site lorsque la faim se fait sentir.
Que tu cherches un endroit pour te rafraîchir lors d’une journée de canicule ou simplement une plage agréable près de Montréal, cette destination de la Montérégie mérite une place sur ta liste estivale.
Plage du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée
Prix : Gratuit pour les résidents et résidentes de Salaberry-de-Valleyfield et tous les enfants de 4 ans et moins, 12 $ par enfant de 5 à 15 ans, 16 $ pour les personnes de 16 ans et plus - 5 $ par voiture pour le stationnement
Quand : Tous les jours du 13 juin au 16 août, et les fins de semaine du 22, 23 août, 29, 30 août et 5, 6 et 7 septembre 2026, de 10 h à 18 h
Adresse : Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée - 240, rue Saint-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield, QC
Accessibilité : Les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer peuvent bénéficier d'un transport au guichet ouest à leur arrivée. Un fauteuil hippocampe, un tapis d'accès à la plage et une planche à pagaie adaptée au fauteuil roulant sont disponibles gratuitement sur demande.
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